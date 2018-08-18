Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
дополню про влияние возможности купить холодильник на цены РН. Цена ланоса никак не влияет на цену бмв , это разные планеты. Для тех кто не может купить холодильник в пределах 120 км от Киева есть квартиры по 4куе. А если поискать то наверное есть и ближе. Рынок лучше налоговой знает сколько денег у людей и под 30% категорию малоимущих подстраиваться не будет. Когда малоимущих станет 70-80% тогда увидим цену 4куе за условный хрущ и в Киеве.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 кві, 2021 08:14, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin написав:.. Так что молодежь Оболони пусть сидит дома!
Во-во. Вот, суко, как-то не заметно, что вся молодежь Оболони, дружно ломанулась на выход - работать или учиться за границу. Пока еще, пока, Оболонь - не Молдавия. У меня есть буквально один знакомый, что отправил дите учиться в Чехию. Остальные все здесь. Конговец правильно писал когда-то - многие возвращаются. И мои однокурсники некоторые вернулись, не все, конечно. Для ZРадио: факультет кибернетики КГУ - это не экономическая кибернетика. Это прикладная математика и программирование. Рядом корпус мехмата - преподы работают и там и там. Предмет "Матстатистика", разумеется, был, в том числе, но скорее "для галочки" и понимания вопроса. ЗЫ Смотрю, уже переименовали, чтоб совсем всем все ясно стало )) http://www.univ.kiev.ua/ua/departments/csc/
sequence написав:2 ZРадио - ваши сообщения, к счастью, я вижу рекурсивно, в ответах прочих пользователей, можете особо не напрягаться. Тут отвечу. ...
В данном случае Зрадио показал график в тему. И если посмотреть на реальные цены (реальные -- это с просмотрами и торгом) , то цены на вторичку начали опускаться. Я это знаю т.к. потратил кучу времени на просмотры и в конце концов купил на вторичке в этом году. А сейчас те квартиры которые я просматривал , чуть опустились и тренд не меняется. Так, что математику и реальную статистику нельзя искусственно изменить.
27661 написав:.. то цены на вторичку начали опускаться. Я это знаю т.к. потратил кучу времени на просмотры и в конце концов купил на вторичке в этом году. А сейчас те квартиры которые я просматривал , чуть опустились и тренд не меняется. Так, что математику и реальную статистику нельзя искусственно изменить.
Вторичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете? Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего? Какая математика и статистика вам еще нужна?
27661 написав:.. то цены на вторичку начали опускаться. Я это знаю т.к. потратил кучу времени на просмотры и в конце концов купил на вторичке в этом году. А сейчас те квартиры которые я просматривал , чуть опустились и тренд не меняется. Так, что математику и реальную статистику нельзя искусственно изменить.
Вторичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете? Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего? Какая математика и статистика вам еще нужна?
Читаю подобные мифы который год подряд, но платёжки за старый и новый фонд (эконом и комфорт) не отличаются даже зимой. В бизнес классе у вас только за мопы платёжка будет больше чем за все в советской вторичке
Kostia написав:Читаю подобные мифы который год подряд, но платёжки за старый и новый фонд (эконом и комфорт) не отличаются даже зимой. В бизнес классе у вас только за мопы платёжка будет больше чем за все в советской вторичке
что жигули что мерс жрут одинаковые 10л/100км но уровень комфорта выдают сильно разный.
sequence написав: Вторичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете? Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего? Какая математика и статистика вам еще нужна?
Я купил квартиру в БПС. Ресурс таких домов 100 - 150 лет. Утеплять буду. Счётчик на дом стоит. Новострои я не рассматривал. А цены на такие квартиры, тоже росли года 3-и , а сейчас начали падать. Я про эту статистику.
Kostia написав:Читаю подобные мифы который год подряд, но платёжки за старый и новый фонд (эконом и комфорт) не отличаются даже зимой. В бизнес классе у вас только за мопы платёжка будет больше чем за все в советской вторичке
что жигули что мерс жрут одинаковые 10л/100км но уровень комфорта выдают сильно разный.
К чему этот высер? Разговор шёл только о стоимости.