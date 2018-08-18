Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:14

drevlyanin написав: ..

Так что молодежь Оболони пусть сидит дома! ..Так что молодежь Оболони пусть сидит дома!

Во-во. Вот, суко, как-то не заметно, что вся молодежь Оболони, дружно ломанулась на выход - работать или учиться за границу. Пока еще, пока, Оболонь - не Молдавия. У меня есть буквально один знакомый, что отправил дите учиться в Чехию. Остальные все здесь. Конговец правильно писал когда-то - многие возвращаются. И мои однокурсники некоторые вернулись, не все, конечно.Для ZРадио: факультет кибернетики КГУ - это не экономическая кибернетика. Это прикладная математика и программирование. Рядом корпус мехмата - преподы работают и там и там. Предмет "Матстатистика", разумеется, был, в том числе, но скорее "для галочки" и понимания вопроса.ЗЫ Смотрю, уже переименовали, чтоб совсем всем все ясно стало ))