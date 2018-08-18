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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7115711671177118

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 23
1. Зросли більш, як на 15%
22%
5
2. Зросли на 10 - 15%
4%
1
3. Зросли на 5 - 10%
26%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
1
5. Приблизно ті самі
22%
5
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
4%
1
9. Впали більш, як на 15%
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:01

  27661 написав:
  sequence написав: Вторичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете?
Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего?
Какая математика и статистика вам еще нужна?

Я купил квартиру в БПС. Ресурс таких домов 100 - 150 лет.
Утеплять буду. Счётчик на дом стоит. Новострои я не рассматривал.
А цены на такие квартиры, тоже росли года 3-и , а сейчас начали падать. Я про эту статистику.

В тебе неправильна покупка.
КРЖН росте і пузириться кожного місяця не менше чим 1% у доларах.
На ямі котловану заряжають 4Куе м2 і це ще не межа.
Статистика Держкомстата і НБУ неправильна.
Правильні дані тільки в рил і у відділах продаж можних МЗК.
За окружною життя нема, тому оКРЖН на ціни КРЖН не впливає.

Якщо я приведу ціну м2 в новобудові в Києві біля $700 м2 - відпишуть що це або УКО або подібний овнобуд. Реальна ціна КРЖН від $2500 м2 і то на не ліквід з видом в стіну.
flyman
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  #<1 ... 7115711671177118
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