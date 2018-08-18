27661 написав:sequence написав: Вторичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете?
Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего?
Какая математика и статистика вам еще нужна?
Я купил квартиру в БПС. Ресурс таких домов 100 - 150 лет.
Утеплять буду. Счётчик на дом стоит. Новострои я не рассматривал.
А цены на такие квартиры, тоже росли года 3-и , а сейчас начали падать. Я про эту статистику.
В тебе неправильна покупка.
КРЖН росте і пузириться кожного місяця не менше чим 1% у доларах.
На ямі котловану заряжають 4Куе м2 і це ще не межа.
Статистика Держкомстата і НБУ неправильна.
Правильні дані тільки в рил і у відділах продаж можних МЗК.
За окружною життя нема, тому оКРЖН на ціни КРЖН не впливає.
Якщо я приведу ціну м2 в новобудові в Києві біля $700 м2 - відпишуть що це або УКО або подібний овнобуд. Реальна ціна КРЖН від $2500 м2 і то на не ліквід з видом в стіну.