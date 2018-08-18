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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:19
Kostia написав:
..
Читаю подобные мифы который год подряд, но платёжки за старый и новый фонд (эконом и комфорт) не отличаются даже зимой. В бизнес классе у вас только за мопы платёжка будет больше чем за все в советской вторичке
Отличаются платежки - чудес не бывает. У меня в новострое, каждый год, с неспешным заселением дома, сумма падает. За три года потребление тепла на 62м2 упало с 1,2 до 0,7 Гкал, притом, что последний сезон был прохладный. Притом, что я еще не запустил "умный дом" с авто прикручиванием головок радиаторов - могу еще на 20% легко асилить. Дома 21-22 градуса постоянно.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:21
sequence написав:
торичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете?
Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего?
Какая математика и статистика вам еще нужна?
Не согласен, если брать калькулятор и считать, то ну пусть отопление в старых домах и дороже на 1-2т грн/мес, но повод ему дешеветь до нуля? ну что за бред вы пишете?
З.Ы. Про содержание тьолок в модных мопах вообще молчу
Люди, берите калькулятор и включайте мозги )
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Sidus
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:32
sequence написав: Kostia написав:
..
Читаю подобные мифы который год подряд, но платёжки за старый и новый фонд (эконом и комфорт) не отличаются даже зимой. В бизнес классе у вас только за мопы платёжка будет больше чем за все в советской вторичке
Отличаются платежки - чудес не бывает. У меня в новострое, каждый год, с неспешным заселением дома, сумма падает. За три года потребление тепла на 62м2 упало с 1,2 до 0,7 Гкал, притом, что последний сезон был прохладный. Притом, что я еще не запустил "умный дом" с авто прикручиванием головок радиаторов - могу еще на 20% легко асилить. Дома 21-22 градуса постоянно.
Много букв, но своим цифрам верю. А они в сов фонде как были в прошлом году в районе 1200 за тепло за 55 м2, так и сейчас. В новострое полностью заселенном только за отопление мопов плачу по 600-700 грн,а их ты никак не прикрутишь
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Kostia
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:33
Sidus написав:
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Не согласен, если брать калькулятор и считать, то ну пусть отопление в старых домах и дороже на 1-2т грн/мес, но повод ему дешеветь до нуля? ну что за бред вы пишете?
З.Ы. Про содержание тьолок в модных мопах вообще молчу
Люди, берите калькулятор и включайте мозги )
Речь ведь не только об отоплении, но и об общей изношенности инфраструктуры - выше писал: алюминиевая проводка, текущие крыши, текущие трубы, в том числе и на придомовой, когда постоянно под домом что-то роют, меняют; убитый асфальт придомовой; в большинстве случаев страшные лифты и т.д. Что не дописал, можете сами припомнить. Со временем, разумеется, все только ухудшается.
Я жил долго на Оболони - там почти все старые панельки и придомовые в подобном состоянии. Помню еще перевязанные, обожженные руки соседа, что руками держал порвавшуюся прогнившую трубу с горячей водой, его проблемы с заменой ламината, мебели, разборки с ЖЕКом
Бесспорно, любой новострой со временем бесконечно стремится к подобному состоянию - ну так на это есть еще лет 30, которые хочется прожить комфортно.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:38
Kostia написав:
.. В новострое полностью заселенном только за отопление мопов плачу по 600-700 грн,а их ты никак не прикрутишь
У нас решением жильцов дома МОПы отключили, но у нас своя специфика - разводка тепла идет как раз под плиткой коридора, смысла отдельно топить нет. В коридоре градусов 18.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:38
Kostia написав: sequence написав: Kostia написав:
..
Читаю подобные мифы который год подряд, но платёжки за старый и новый фонд (эконом и комфорт) не отличаются даже зимой. В бизнес классе у вас только за мопы платёжка будет больше чем за все в советской вторичке
Отличаются платежки - чудес не бывает. У меня в новострое, каждый год, с неспешным заселением дома, сумма падает. За три года потребление тепла на 62м2 упало с 1,2 до 0,7 Гкал, притом, что последний сезон был прохладный. Притом, что я еще не запустил "умный дом" с авто прикручиванием головок радиаторов
- могу еще на 20% легко асилить. Дома 21-22 градуса постоянно.
Много букв, но своим цифрам верю. А они в сов фонде как были в прошлом году в районе 1200 за тепло за 55 м2, так и сейчас. В новострое полностью заселенном только за отопление мопов плачу по 600-700 грн,а их ты никак не прикрутишь
Согласен, много букв и мало толку.
Такая система еще оправдана в частном доме, и то там проще всего иметь термостат один, который просто управляет котлом, а в квартире это просто баловство...
так как в квартиры ты не один живешь, а стены между соседями не утеплены, то прикручивай или не прикручивай, а разница в 2-3 градуса экономии особо не даст, а стоимость игрушек не окупиться, но для поиграться годится
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Sidus
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:45
Sidus написав:
.. разница в 2-3 градуса экономии особо не даст, а стоимость игрушек не окупиться, но для поиграться годится
Вот я так же думаю. На деле, никто не мешает просто прикручивать термоголовы перед уходом на работу, но это же целую минуту драгоценного времени отнимает ))
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:53
sequence написав: Kostia написав:
.. В новострое полностью заселенном только за отопление мопов плачу по 600-700 грн,а их ты никак не прикрутишь
У нас решением жильцов дома МОПы отключили, но у нас своя специфика - разводка тепла идет как раз под плиткой коридора, смысла отдельно топить нет. В коридоре градусов 18.
Такого добиться могут не только лишь все. Примеров единицы, ук не выгодно
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Kostia
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:55
27661 написав: sequence написав:
2 ZРадио - ваши сообщения, к счастью, я вижу рекурсивно, в ответах прочих пользователей, можете особо не напрягаться. Тут отвечу.
...
В данном случае Зрадио показал график в тему. И если посмотреть на реальные цены (реальные -- это с просмотрами и торгом) , то цены на вторичку начали опускаться. Я это знаю т.к. потратил кучу времени на просмотры и в конце концов купил на вторичке в этом году. А сейчас те квартиры которые я просматривал , чуть опустились и тренд не меняется. Так, что математику и реальную статистику нельзя искусственно изменить.
Спасибо, а не могли бы вы уточнить какая вторичка. Так как вторичка может быть 2017 года выпуска и 1967. При этом тот, кто купил до 2017 может нормально демпингануть из-за низкого входа. Как в Файна тауне, когда в первых пяти очередях готовое можно купить дешевле, чем со сдачей в 23 году.
ПС
Прочитал дальше, спасибо за детализацию.
Подскажите тогда почему именно такая вторичка? Вам локация /цена подошла? Почему не новострой?
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:35
27661 написав: sequence написав:
Вторичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете?
Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего?
Какая математика и статистика вам еще нужна?
Я купил квартиру в БПС. Ресурс таких домов 100 - 150 лет.
Утеплять буду. Счётчик на дом стоит. Новострои я не рассматривал.
А цены на такие квартиры, тоже росли года 3-и , а сейчас начали падать. Я про эту статистику.
Ресурс несущих конструкций - да. Что там с инженерными коммуникациями уже сегодня? От проводки до канализации? Что с их ресурсом, учитывая, что с контингента проживающих собрать даже на поддержку внешнего вида дома невозможно? Какие чувства вызывает подъезд и МОПы?
Разница в динамике цен старого и нового фонда есть, и она вполне обоснована
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Faceless
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