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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7116711771187119

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 28
1. Зросли більш, як на 15%
18%
5
2. Зросли на 10 - 15%
4%
1
3. Зросли на 5 - 10%
29%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
1
5. Приблизно ті самі
21%
6
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
7%
2
9. Впали більш, як на 15%
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:05

  hume написав:
Подскажите тогда почему именно такая вторичка? Вам локация /цена подошла? Почему не новострой?

Цена, БПС до 1000 за метр или Эврика по 1500 ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:24

  stm написав:
  hume написав:
Подскажите тогда почему именно такая вторичка? Вам локация /цена подошла? Почему не новострой?

Цена, БПС до 1000 за метр или Эврика по 1500 ;)

Ну, когда Эврика была па500 (и все остальное намного дещевле) многие тоже носом крутили. Типа, за эти деньги готовое можно купить. Приехали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вообще, рассматривая предварительный результат выборки по доходам 2021/2020, растет ощущение неизбежного коллапса, хотя репрезентативность 23 голосов, мягко говоря, сомнительна.
я бы запилил еще саб-опрос, вроде: "на сколько влияют карантинные ограничения на ваш доход?".
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:37

  sequence написав:вообще, рассматривая предварительный результат выборки по доходам 2021/2020, растет ощущение неизбежного коллапса, хотя репрезентативность 23 голосов, мягко говоря, сомнительна.
я бы запилил еще саб-опрос, вроде: "на сколько влияют карантинные ограничения на ваш доход?".

Идет расслоение. Те, кто смог быстро адаптироваться или кому вообще не пришлось адаптироваться (типа ойтишнегов на аутсорсе) или кому просто повезло работать в сфере, где переход на дистанционную работу не был связан с катаклизмами и какими-то сверхусилиями и капиталовложениями - те не особо пострадали. Многие даже выиграли от такого режима. Но, конечно, есть сферы малого и среднего бизнеса по которым прошлый год прошелся стальным катком. Очень надеюсь, что они оклемаются.
airmax78
 
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  #<1 ... 7116711771187119
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