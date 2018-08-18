Цена, БПС до 1000 за метр или Эврика по 1500
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:05
Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:24
Ну, когда Эврика была па500 (и все остальное намного дещевле) многие тоже носом крутили. Типа, за эти деньги готовое можно купить. Приехали.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вообще, рассматривая предварительный результат выборки по доходам 2021/2020, растет ощущение неизбежного коллапса, хотя репрезентативность 23 голосов, мягко говоря, сомнительна.
я бы запилил еще саб-опрос, вроде: "на сколько влияют карантинные ограничения на ваш доход?".
Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:37
Идет расслоение. Те, кто смог быстро адаптироваться или кому вообще не пришлось адаптироваться (типа ойтишнегов на аутсорсе) или кому просто повезло работать в сфере, где переход на дистанционную работу не был связан с катаклизмами и какими-то сверхусилиями и капиталовложениями - те не особо пострадали. Многие даже выиграли от такого режима. Но, конечно, есть сферы малого и среднего бизнеса по которым прошлый год прошелся стальным катком. Очень надеюсь, что они оклемаются.
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