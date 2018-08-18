Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вообще, рассматривая предварительный результат выборки по доходам 2021/2020, растет ощущение неизбежного коллапса, хотя репрезентативность 23 голосов, мягко говоря, сомнительна. я бы запилил еще саб-опрос, вроде: "на сколько влияют карантинные ограничения на ваш доход?".
sequence написав:вообще, рассматривая предварительный результат выборки по доходам 2021/2020, растет ощущение неизбежного коллапса, хотя репрезентативность 23 голосов, мягко говоря, сомнительна. я бы запилил еще саб-опрос, вроде: "на сколько влияют карантинные ограничения на ваш доход?".
Идет расслоение. Те, кто смог быстро адаптироваться или кому вообще не пришлось адаптироваться (типа ойтишнегов на аутсорсе) или кому просто повезло работать в сфере, где переход на дистанционную работу не был связан с катаклизмами и какими-то сверхусилиями и капиталовложениями - те не особо пострадали. Многие даже выиграли от такого режима. Но, конечно, есть сферы малого и среднего бизнеса по которым прошлый год прошелся стальным катком. Очень надеюсь, что они оклемаются.
sequence написав:я бы запилил еще саб-опрос, вроде: "на сколько влияют карантинные ограничения на ваш доход?".
Це було б в ідеалі!
От, наприклад, я(ФОП) - сиджу зараз дома - мій товар продавати через інтернет - дуже-дуже важко(колись пробував) - дохід мій, на моменті, тільки плачевні % по депо. - ну ще Зе обіцяв 8К + може щось ще місцева влада виділить(може ще оренду зменшать) А так, то пІчалька
п.с. Може б так кожен розказав про свій дохід під час лоХдауну? Ну, сміливіше!
sequence написав:торичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете? Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего? Какая математика и статистика вам еще нужна?
Не согласен, если брать калькулятор и считать, то ну пусть отопление в старых домах и дороже на 1-2т грн/мес, но повод ему дешеветь до нуля? ну что за бред вы пишете? З.Ы. Про содержание тьолок в модных мопах вообще молчу
Люди, берите калькулятор и включайте мозги )
Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью. Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями. Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу. Половина в доме пенсы которе собирают бутылки. Я жил в таком доме. Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет. Ваши действия ?
sequence написав:торичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете? Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего? Какая математика и статистика вам еще нужна?
Не согласен, если брать калькулятор и считать, то ну пусть отопление в старых домах и дороже на 1-2т грн/мес, но повод ему дешеветь до нуля? ну что за бред вы пишете? З.Ы. Про содержание тьолок в модных мопах вообще молчу
Люди, берите калькулятор и включайте мозги )
Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью. Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями. Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу. Половина в доме пенсы которе собирают бутылки. Я жил в таком доме. Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет. Ваши действия ?
sequence написав: Для ZРадио: факультет кибернетики КГУ - это не экономическая кибернетика. Это прикладная математика и программирование. Рядом корпус мехмата - преподы работают и там и там. Предмет "Матстатистика", разумеется, был, в том числе, но скорее "для галочки" и понимания вопроса. ЗЫ Смотрю, уже переименовали, чтоб совсем всем все ясно стало )) http://www.univ.kiev.ua/ua/departments/csc/
Так получилось, что в моем круге общения много людей, которые заканчивали оба эти факультета - кибернетики и мехмат. Большинство из них сейчас в сфере ИТ. Кто захотел из них, работали или сейчас работают за рубежом. Математический склад ума и тебе гарантия безбедной жизни. Чесслово, среди них есть з/п $10+ тыщ сидя в Киеве. Я вот часто задумываюсь, а нах тогда посылать своих детей учиться закордон, если у себя под боком такое? А есть же еще всемирно признаный КПИ. А есть же еще своя школа Харькова и Днепра. В этом плане у украинской школы мировое признание и огромный авторитет. А некоторые отправляют своих чад учить компьютер сайнс в Польшу, Эстонию, Финляндию и прочие отстойники... Не до конца это понимаю.
Хомякоид написав: Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью. Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями. Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу. Половина в доме пенсы которе собирают бутылки. Я жил в таком доме. Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет. Ваши действия ?
Это идеальная ситуация, когда ты можешь за свой счет поменять трубы во всем стояке. Обычная ситуация в таких домах, это когда ты просишь пустить тебя поменять трубу во всем стояке, а тебе говорят - у нас стояк в кафеле - мы не можем вас пустить. Нас и так все устраивает. Вот и все.