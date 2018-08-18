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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7117711871197120>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 29
1. Зросли більш, як на 15%
17%
5
2. Зросли на 10 - 15%
3%
1
3. Зросли на 5 - 10%
28%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
21%
6
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
10%
3
9. Впали більш, як на 15%
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:05

  hume написав:
Подскажите тогда почему именно такая вторичка? Вам локация /цена подошла? Почему не новострой?

Цена, БПС до 1000 за метр или Эврика по 1500 ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:24

  stm написав:
  hume написав:
Подскажите тогда почему именно такая вторичка? Вам локация /цена подошла? Почему не новострой?

Цена, БПС до 1000 за метр или Эврика по 1500 ;)

Ну, когда Эврика была па500 (и все остальное намного дещевле) многие тоже носом крутили. Типа, за эти деньги готовое можно купить. Приехали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вообще, рассматривая предварительный результат выборки по доходам 2021/2020, растет ощущение неизбежного коллапса, хотя репрезентативность 23 голосов, мягко говоря, сомнительна.
я бы запилил еще саб-опрос, вроде: "на сколько влияют карантинные ограничения на ваш доход?".
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:37

  sequence написав:вообще, рассматривая предварительный результат выборки по доходам 2021/2020, растет ощущение неизбежного коллапса, хотя репрезентативность 23 голосов, мягко говоря, сомнительна.
я бы запилил еще саб-опрос, вроде: "на сколько влияют карантинные ограничения на ваш доход?".

Идет расслоение. Те, кто смог быстро адаптироваться или кому вообще не пришлось адаптироваться (типа ойтишнегов на аутсорсе) или кому просто повезло работать в сфере, где переход на дистанционную работу не был связан с катаклизмами и какими-то сверхусилиями и капиталовложениями - те не особо пострадали. Многие даже выиграли от такого режима. Но, конечно, есть сферы малого и среднего бизнеса по которым прошлый год прошелся стальным катком. Очень надеюсь, что они оклемаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:13

Якби ви знали паничі...!©

  sequence написав:я бы запилил еще саб-опрос, вроде: "на сколько влияют карантинные ограничения на ваш доход?".

Це було б в ідеалі!

От, наприклад, я(ФОП)
- сиджу зараз дома
- мій товар продавати через інтернет - дуже-дуже важко(колись пробував)
- дохід мій, на моменті, тільки плачевні % по депо.
- ну ще Зе обіцяв 8К + може щось ще місцева влада виділить(може ще оренду зменшать)
А так, то пІчалька :roll:

п.с.
Може б так кожен розказав про свій дохід під час лоХдауну?
Ну, сміливіше! :P
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:- ну ще Зе обіцяв 8К

от йому й пиши особисто, ти ж тут усіх агітував за "кінець епохи зубожіння" два роки тому
Нах. цей маразм на гілці нерухомості ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:32

  Sidus написав:
  sequence написав:торичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете?
Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего?
Какая математика и статистика вам еще нужна?


Не согласен, если брать калькулятор и считать, то ну пусть отопление в старых домах и дороже на 1-2т грн/мес, но повод ему дешеветь до нуля? ну что за бред вы пишете?
З.Ы. Про содержание тьолок в модных мопах вообще молчу

Люди, берите калькулятор и включайте мозги )


Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью.
Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями.
Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу.
Половина в доме пенсы которе собирают бутылки.
Я жил в таком доме.
Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет.
Ваши действия ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:39

  Хомякоид написав:
  Sidus написав:
  sequence написав:торичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете?
Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего?
Какая математика и статистика вам еще нужна?


Не согласен, если брать калькулятор и считать, то ну пусть отопление в старых домах и дороже на 1-2т грн/мес, но повод ему дешеветь до нуля? ну что за бред вы пишете?
З.Ы. Про содержание тьолок в модных мопах вообще молчу

Люди, берите калькулятор и включайте мозги )


Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью.
Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями.
Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу.
Половина в доме пенсы которе собирают бутылки.
Я жил в таком доме.
Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет.
Ваши действия ?
За пенсов не платить фекалии жрать. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:47

  sequence написав:
Для ZРадио: факультет кибернетики КГУ - это не экономическая кибернетика. Это прикладная математика и программирование. Рядом корпус мехмата - преподы работают и там и там. Предмет "Матстатистика", разумеется, был, в том числе, но скорее "для галочки" и понимания вопроса.
ЗЫ Смотрю, уже переименовали, чтоб совсем всем все ясно стало )) http://www.univ.kiev.ua/ua/departments/csc/


Так получилось, что в моем круге общения много людей, которые заканчивали оба эти факультета - кибернетики и мехмат. Большинство из них сейчас в сфере ИТ. Кто захотел из них, работали или сейчас работают за рубежом. Математический склад ума и тебе гарантия безбедной жизни. Чесслово, среди них есть з/п $10+ тыщ сидя в Киеве. :shock:
Я вот часто задумываюсь, а нах тогда посылать своих детей учиться закордон, если у себя под боком такое? :roll:
А есть же еще всемирно признаный КПИ. А есть же еще своя школа Харькова и Днепра. В этом плане у украинской школы мировое признание и огромный авторитет. А некоторые отправляют своих чад учить компьютер сайнс в Польшу, Эстонию, Финляндию и прочие отстойники... :x Не до конца это понимаю. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:48

  Хомякоид написав: Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью.
Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями.
Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу.
Половина в доме пенсы которе собирают бутылки.
Я жил в таком доме.
Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет.
Ваши действия ?

Это идеальная ситуация, когда ты можешь за свой счет поменять трубы во всем стояке. Обычная ситуация в таких домах, это когда ты просишь пустить тебя поменять трубу во всем стояке, а тебе говорят - у нас стояк в кафеле - мы не можем вас пустить. Нас и так все устраивает. Вот и все.
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