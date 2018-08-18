Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:00

Libo написав: Математический склад ума и тебе гарантия безбедной жизни. Чесслово, среди них есть з/п $10+ тыщ сидя в Киеве.

Я вот часто задумываюсь, а нах тогда посылать своих детей учиться закордон, если у себя под боком такое?

А есть же еще всемирно признаный КПИ. А есть же еще своя школа Харькова и Днепра. В этом плане у украинской школы мировое признание и огромный авторитет. А некоторые отправляют своих чад учить компьютер сайнс в Польшу, Эстонию, Финляндию и прочие отстойники... Не до конца это понимаю. Математический склад ума и тебе гарантия безбедной жизни. Чесслово, среди них есть з/п $10+ тыщ сидя в Киеве.Я вот часто задумываюсь, а нах тогда посылать своих детей учиться закордон, если у себя под боком такое?А есть же еще всемирно признаный КПИ. А есть же еще своя школа Харькова и Днепра. В этом плане у украинской школы мировое признание и огромный авторитет. А некоторые отправляют своих чад учить компьютер сайнс в Польшу, Эстонию, Финляндию и прочие отстойники...Не до конца это понимаю.

1)Не у всех дети хотят в ИТ. Чтобы получать в ИТ много и всю жизнь - оно должно нравиться (а не только "Войти в Айти" из-за много денег). Те кто шли в ИТ учится 20 лет назад - они туда чаще шли по интересам потому что тогда это еще не было столь прибыльно, а учиться и косить от армии сложнее чем на "заборостроительном".2)У нас относительно хорошие hard skills преподают (и еще важно умение самообразования и саморазвития - то есть на одном ВУЗе далеко не уедешь). А вот Soft Skills и связи/контакты проще за рубежом усиливать.