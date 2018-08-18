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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:00
Libo написав:
Математический склад ума и тебе гарантия безбедной жизни. Чесслово, среди них есть з/п $10+ тыщ сидя в Киеве.
Я вот часто задумываюсь, а нах тогда посылать своих детей учиться закордон, если у себя под боком такое?
А есть же еще всемирно признаный КПИ. А есть же еще своя школа Харькова и Днепра. В этом плане у украинской школы мировое признание и огромный авторитет. А некоторые отправляют своих чад учить компьютер сайнс в Польшу, Эстонию, Финляндию и прочие отстойники...
Не до конца это понимаю.
1)Не у всех дети хотят в ИТ. Чтобы получать в ИТ много и всю жизнь - оно должно нравиться (а не только "Войти в Айти" из-за много денег). Те кто шли в ИТ учится 20 лет назад - они туда чаще шли по интересам потому что тогда это еще не было столь прибыльно, а учиться и косить от армии сложнее чем на "заборостроительном".
2)У нас относительно хорошие hard skills преподают (и еще важно умение самообразования и саморазвития - то есть на одном ВУЗе далеко не уедешь). А вот Soft Skills и связи/контакты проще за рубежом усиливать.
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foxluck
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:03
airmax78 написав: Хомякоид написав:
Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью.
Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями.
Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу.
Половина в доме пенсы которе собирают бутылки.
Я жил в таком доме.
Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет.
Ваши действия ?
Это идеальная ситуация, когда ты можешь за свой счет поменять трубы во всем стояке. Обычная ситуация в таких домах, это когда ты просишь пустить тебя поменять трубу во всем стояке, а тебе говорят - у нас стояк в кафеле - мы не можем вас пустить. Нас и так все устраивает. Вот и все.
В подобной ситуации,потек стояк в подвале .ЖЕК меняет бесплатно подвал и мне(первый этаж )За мной только материал.Мну пришлось проспосировать замену стояка и на втором этаже на 800грн.За работу сосед сверху дал сам.Но мне это стоило таких усилий, чтоб упросить его поменять свои гнилые трубы, что больше я на такие подвиги не подписуюсь.Мне пришлось, даже самому болгаркой срезать канализационную трубу с его толчка, чтоб не повредить.Так как он сказалт, что если что толчок за мои бабки.И шо самое интересное сосед ни разу не пенсюк, а пацан лет 27-30
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Bolt
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:03
sequence написав:
Речь ведь не только об отоплении, но и об общей изношенности инфраструктуры - выше писал: алюминиевая проводка, текущие крыши, текущие трубы, в том числе и на придомовой, когда постоянно под домом что-то роют, меняют; убитый асфальт придомовой; в большинстве случаев страшные лифты и т.д. Что не дописал, можете сами припомнить. Со временем, разумеется, все только ухудшается.
Я жил долго на Оболони - там почти все старые панельки и придомовые в подобном состоянии. Помню еще перевязанные, обожженные руки соседа, что руками держал порвавшуюся прогнившую трубу с горячей водой, его проблемы с заменой ламината, мебели, разборки с ЖЕКом
Бесспорно, любой новострой со временем бесконечно стремится к подобному состоянию - ну так на это есть еще лет 30, которые хочется прожить комфортно.
Увы, это скорое будущее всего совдеповского жилищного фонда. И увы, кое-где уже его настоящего.
И эта проблема усугубляется пост-совковым менталитетом. Приедет дядя и за свой баблос нам все сделает.
Нет ребята, не придет.
Надо будет все это делать за ваши бабки. Или двигаться в разруху. Но можно поискать выход - новенькое с доплатой.
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Libo
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:03
airmax78 написав: Хомякоид написав:
Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью.
Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями.
Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу.
Половина в доме пенсы которе собирают бутылки.
Я жил в таком доме.
Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет.
Ваши действия ?
Это идеальная ситуация, когда ты можешь за свой счет поменять трубы во всем стояке. Обычная ситуация в таких домах, это когда ты просишь пустить тебя поменять трубу во всем стояке, а тебе говорят - у нас стояк в кафеле - мы не можем вас пустить. Нас и так все устраивает. Вот и все.
Ні, не все!
Тоді пропонуєте їм плитку замінити за свій рахунок
- думаю, що на це - погодяться!
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:11
Замена стояков , не такая уж дорога вещь.Правда в панельке , где трубы идут сверху.На круг каналья, и две воды обошлось до 5кг.Материалы+работа.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:12
foxluck написав:
У нас относительно хорошие hard skills преподают (и еще важно умение самообразования и саморазвития - то есть на одном ВУЗе далеко не уедешь). А вот Soft Skills и связи/контакты проще за рубежом усиливать.
Полностью согласен. И в этом преимущество нашего образования. Я знаю по Америке, тут любят с нашим образованием за глубокие базовые знания и широкий взгляд. Но вот прикладных навыков нам явно не хватает.
Поэтому, с моей точки зрения, лучший вариант - базовое образование у нас, доучивание и работа пару лет там. А потом решай где тебе больше нравится. По бабкам и качеству твоей жизни будет одинаково, тут или там.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:14
Успіх написав: airmax78 написав: Хомякоид написав:
Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью.
Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями.
Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу.
Половина в доме пенсы которе собирают бутылки.
Я жил в таком доме.
Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет.
Ваши действия ?
Это идеальная ситуация, когда ты можешь за свой счет поменять трубы во всем стояке. Обычная ситуация в таких домах, это когда ты просишь пустить тебя поменять трубу во всем стояке, а тебе говорят - у нас стояк в кафеле - мы не можем вас пустить. Нас и так все устраивает. Вот и все.
Ні, не все!
Тоді пропонуєте їм плитку замінити за свій рахунок
- думаю, що на це - погодяться!
А моральна компенсація і нова сантехніка?
У мене знайомий зняв у чешці кахфель і упала стіна гіпсова з двома дверима і стіна яка до кухні:-) ітого 2 стіни і двоє дверей:-)
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:29
sequence написав:
вообще, рассматривая предварительный результат выборки по доходам 2021/2020, растет ощущение неизбежного коллапса, хотя репрезентативность 23 голосов, мягко говоря, сомнительна.
я бы запилил еще саб-опрос, вроде: "на сколько влияют карантинные ограничения на ваш доход?".
По своему виду деятельности сталкиваюсь с юристами, оптовиками, импортерами.
Общаясь с разными компаниями.
Юристы говорят о кратном снижении деловой активности, оптовики все чаще сталкиваются с задержкой платежей и снижением спроса.
В макроэкономике многие процессы происходят с задержкой в кварталы а иногда и год. Мне кажется последствия ковидла мы ощутим осенью.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:32
Bolt написав:
Замена стояков , не такая уж дорога вещь.Правда в панельке , где трубы идут сверху.На круг каналья, и две воды обошлось до 5кг.Материалы+работа.
Можете подробно обьяснить, ничего не понял.
Какая каналья, что за круг, как это трубы сверху ?
Трубы идут в стояке в стене.
5 тыс. это с каждой квартиры ?
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Хомякоид
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:32
foxluck написав:
1)Не у всех дети хотят в ИТ. Чтобы получать в ИТ много и всю жизнь - оно должно нравиться
эпоха IT скоро пройдёт. Помню было время когда появились компьютеры и первые мобилки не было спецов по их ремонту, потом их развелось как грязи только мало кто сейчас ремонтирует комп/мобильник/монитор/принтер. В эпоху когда всё переходит в смартфон всем как воздух нужны айтишники, потом.. ну вы сами поняли, кому они будут нужны. А повар, учитель, врач, полицейский, пожарный, автослесарь, строитель - профессии на века.
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