Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sequence написав: Для ZРадио: факультет кибернетики КГУ - это не экономическая кибернетика. Это прикладная математика и программирование. Рядом корпус мехмата - преподы работают и там и там. Предмет "Матстатистика", разумеется, был, в том числе, но скорее "для галочки" и понимания вопроса. ЗЫ Смотрю, уже переименовали, чтоб совсем всем все ясно стало )) http://www.univ.kiev.ua/ua/departments/csc/
Так получилось, что в моем круге общения много людей, которые заканчивали оба эти факультета - кибернетики и мехмат. Большинство из них сейчас в сфере ИТ. Кто захотел из них, работали или сейчас работают за рубежом. Математический склад ума и тебе гарантия безбедной жизни. Чесслово, среди них есть з/п $10+ тыщ сидя в Киеве. Я вот часто задумываюсь, а нах тогда посылать своих детей учиться закордон, если у себя под боком такое? А есть же еще всемирно признаный КПИ. А есть же еще своя школа Харькова и Днепра. В этом плане у украинской школы мировое признание и огромный авторитет. А некоторые отправляют своих чад учить компьютер сайнс в Польшу, Эстонию, Финляндию и прочие отстойники... Не до конца это понимаю.
Непересичный написав:.. По своему виду деятельности сталкиваюсь с юристами, оптовиками, импортерами. Общаясь с разными компаниями. Юристы говорят о кратном снижении деловой активности, оптовики все чаще сталкиваются с задержкой платежей и снижением спроса. В макроэкономике многие процессы происходят с задержкой в кварталы а иногда и год. Мне кажется последствия ковидла мы ощутим осенью.
а у меня нет "ощущения осени". Только что вернулся с совещания, посвященному лютому и комплексному подорожанию сырья и дефициту такового для одного из подразделений производства. На фоне привычного, в общем-то уровня спроса для текущего времени года (карантин вообще не чувствуется), придется вкинуть серьезные деньги в запасы сырья по любой цене, одновременно взвинтив отпускные цены, дабы прибить трохи спрос. Прогнозы по сырью неутешительные, заводы работают на пределе возможностей. Зубожиння якэсь. Последний раз такое помню в 2007-08 г/г. Надеюсь, зимой 22го попустит, иначе будем "с колес" работать.
sequence написав:Прогнозы по сырью неутешительные,
неделю не могу купить трубу нержавейку d200мм поставщик из Василькова кормит завтраками.
а там все шо хошь, начиная от летней резины, заканчивая контейнерами с Китая, которые мало того что в три раза подорожали, так еще хрен найдешь. добрые украинский производители, пронюхав спрос и цены на внешних рынках, все нахрен вывозят, а мы вынуждены искать черти где и импортировть. Это больше касается валютной ветки, где никто не может понять, чего курс держится. Вот вам и ответ. Вот вам и прогноз.