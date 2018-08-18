Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: Для ZРадио: факультет кибернетики КГУ - это не экономическая кибернетика. Это прикладная математика и программирование. Рядом корпус мехмата - преподы работают и там и там. Предмет "Матстатистика", разумеется, был, в том числе, но скорее "для галочки" и понимания вопроса. ЗЫ Смотрю, уже переименовали, чтоб совсем всем все ясно стало )) http://www.univ.kiev.ua/ua/departments/csc/
Так получилось, что в моем круге общения много людей, которые заканчивали оба эти факультета - кибернетики и мехмат. Большинство из них сейчас в сфере ИТ. Кто захотел из них, работали или сейчас работают за рубежом. Математический склад ума и тебе гарантия безбедной жизни. Чесслово, среди них есть з/п $10+ тыщ сидя в Киеве. Я вот часто задумываюсь, а нах тогда посылать своих детей учиться закордон, если у себя под боком такое? А есть же еще всемирно признаный КПИ. А есть же еще своя школа Харькова и Днепра. В этом плане у украинской школы мировое признание и огромный авторитет. А некоторые отправляют своих чад учить компьютер сайнс в Польшу, Эстонию, Финляндию и прочие отстойники... Не до конца это понимаю.
Непересичный написав:.. По своему виду деятельности сталкиваюсь с юристами, оптовиками, импортерами. Общаясь с разными компаниями. Юристы говорят о кратном снижении деловой активности, оптовики все чаще сталкиваются с задержкой платежей и снижением спроса. В макроэкономике многие процессы происходят с задержкой в кварталы а иногда и год. Мне кажется последствия ковидла мы ощутим осенью.
а у меня нет "ощущения осени". Только что вернулся с совещания, посвященному лютому и комплексному подорожанию сырья и дефициту такового для одного из подразделений производства. На фоне привычного, в общем-то уровня спроса для текущего времени года (карантин вообще не чувствуется), придется вкинуть серьезные деньги в запасы сырья по любой цене, одновременно взвинтив отпускные цены, дабы прибить трохи спрос. Прогнозы по сырью неутешительные, заводы работают на пределе возможностей. Зубожиння якэсь. Последний раз такое помню в 2007-08 г/г. Надеюсь, зимой 22го попустит, иначе будем "с колес" работать.
sequence написав:Прогнозы по сырью неутешительные,
неделю не могу купить трубу нержавейку d200мм поставщик из Василькова кормит завтраками.
а там все шо хошь, начиная от летней резины, заканчивая контейнерами с Китая, которые мало того что в три раза подорожали, так еще хрен найдешь. добрые украинский производители, пронюхав спрос и цены на внешних рынках, все нахрен вывозят, а мы вынуждены искать черти где и импортировть. Это больше касается валютной ветки, где никто не может понять, чего курс держится. Вот вам и ответ. Вот вам и прогноз.
Bolt написав:Замена стояков , не такая уж дорога вещь.Правда в панельке , где трубы идут сверху.На круг каналья, и две воды обошлось до 5кг.Материалы+работа.
Можете подробно обьяснить, ничего не понял. Какая каналья, что за круг, как это трубы сверху ? Трубы идут в стояке в стене. 5 тыс. это с каждой квартиры ?
На круг-полностью, сумарно.У мну в бетонной пятиэтажкк, стояки идут снаружи стен, каналья-в туалете, вода в ванной.У кого- то открыто, у себя зашил плиткой , но плитку наклеил на магнезитовую плиту, и это прикрутил, к каркасу из гипсокартонового профиля, чтобы можна было демонтировать при необходимости , что в последствии пригодилось.
Хомякоид написав: Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью. Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями. Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу. Половина в доме пенсы которе собирают бутылки. Я жил в таком доме. Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет. Ваши действия ?
Это идеальная ситуация, когда ты можешь за свой счет поменять трубы во всем стояке. Обычная ситуация в таких домах, это когда ты просишь пустить тебя поменять трубу во всем стояке, а тебе говорят - у нас стояк в кафеле - мы не можем вас пустить. Нас и так все устраивает. Вот и все.
Это всё впереди. Как только решишься менять всем, там и кафель окажется и какая-нибудь придурошная. Однажды(причём не в хрущёвке с пенсами) дошло до того, что сверху и снизу квартиры просто трубу протянули по стояку. Не давал доступ в свою квартиру. Это в новострое было в центре города и его имя знает вся страна.
Bolt написав:Замена стояков , не такая уж дорога вещь.Правда в панельке , где трубы идут сверху.На круг каналья, и две воды обошлось до 5кг.Материалы+работа.
Можете подробно обьяснить, ничего не понял. Какая каналья, что за круг, как это трубы сверху ? Трубы идут в стояке в стене. 5 тыс. это с каждой квартиры ?
На круг-полностью, сумарно.У мну в бетонной пятиэтажкк, стояки идут снаружи стен, каналья-в туалете, вода в ванной.У кого- то открыто, у себя зашил плиткой , но плитку наклеил на магнезитовую плиту, и это прикрутил, к каркасу из гипсокартонового профиля, чтобы можна было демонтировать при необходимости , что в последствии пригодилось.
Какой-то жаргон спецефический, тяжело понять. Вы не с Кийова ? Думаю если собирать по 5 тыс. то пенсы отпадают. А если трубы в стене котрые долбать надо и потом заделывать ? Тыс. по 10 с квартиры надо бросить. А если еще за пенса ? Тыс. 20 ? А если за пенса и соседа алкоголика ? 30 тыс. ? Тут все очень индивидуально и зависит наверно от соседей.
foxluck написав:1)Не у всех дети хотят в ИТ. Чтобы получать в ИТ много и всю жизнь - оно должно нравиться
эпоха IT скоро пройдёт. Помню было время когда появились компьютеры и первые мобилки не было спецов по их ремонту, потом их развелось как грязи только мало кто сейчас ремонтирует комп/мобильник/монитор/принтер. В эпоху когда всё переходит в смартфон всем как воздух нужны айтишники, потом.. ну вы сами поняли, кому они будут нужны. А повар, учитель, врач, полицейский, пожарный, автослесарь, строитель - профессии на века.
Дивно, у середині нулевих аудитор, чи навіть інтерн в біг4 отримував набагато більше прогера, а з з 2008 воно якось помінялося, і скільки я чую, що ІТ скоро кирдик, вайтішнікі набігуть і ... рейти ростуть і росту ... з кінця 2020 нова хвиля росту...
а про кого ти написав "на віка" їх скоро замінять робати і ШІ
Хомякоид написав: Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью. Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями. Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу. Половина в доме пенсы которе собирают бутылки. Я жил в таком доме. Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет. Ваши действия ?
Это идеальная ситуация, когда ты можешь за свой счет поменять трубы во всем стояке. Обычная ситуация в таких домах, это когда ты просишь пустить тебя поменять трубу во всем стояке, а тебе говорят - у нас стояк в кафеле - мы не можем вас пустить. Нас и так все устраивает. Вот и все.
Это всё впереди. Как только решишься менять всем, там и кафель окажется и какая-нибудь придурошная. Однажды(причём не в хрущёвке с пенсами) дошло до того, что сверху и снизу квартиры просто трубу протянули по стояку. Не давал доступ в свою квартиру. Это в новострое было в центре города и его имя знает вся страна.
Согласен, попадеться какая-то полоумная бабка и не будет пускать никого в квартиру. Как разруливать х-з