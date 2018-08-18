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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7119712071217122>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 31
1. Зросли більш, як на 15%
16%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
26%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
23%
7
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
10%
3
9. Впали більш, як на 15%
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:48

  Libo написав:
  sequence написав:
Для ZРадио: факультет кибернетики КГУ - это не экономическая кибернетика. Это прикладная математика и программирование. Рядом корпус мехмата - преподы работают и там и там. Предмет "Матстатистика", разумеется, был, в том числе, но скорее "для галочки" и понимания вопроса.
ЗЫ Смотрю, уже переименовали, чтоб совсем всем все ясно стало )) http://www.univ.kiev.ua/ua/departments/csc/


Так получилось, что в моем круге общения много людей, которые заканчивали оба эти факультета - кибернетики и мехмат. Большинство из них сейчас в сфере ИТ. Кто захотел из них, работали или сейчас работают за рубежом. Математический склад ума и тебе гарантия безбедной жизни. Чесслово, среди них есть з/п $10+ тыщ сидя в Киеве. :shock:
Я вот часто задумываюсь, а нах тогда посылать своих детей учиться закордон, если у себя под боком такое? :roll:
А есть же еще всемирно признаный КПИ. А есть же еще своя школа Харькова и Днепра. В этом плане у украинской школы мировое признание и огромный авторитет. А некоторые отправляют своих чад учить компьютер сайнс в Польшу, Эстонию, Финляндию и прочие отстойники... :x Не до конца это понимаю. :oops:

очень больной человек....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:22

  Унуноктий написав:очень больной человек....


Ну как ты можешь судить, ты же жывотное. Кальмиуская степная. Паслось бы себе нышком на своих тереконах и дурь свою не выставляло. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:22

  Непересичный написав:..
По своему виду деятельности сталкиваюсь с юристами, оптовиками, импортерами.
Общаясь с разными компаниями.
Юристы говорят о кратном снижении деловой активности, оптовики все чаще сталкиваются с задержкой платежей и снижением спроса.
В макроэкономике многие процессы происходят с задержкой в кварталы а иногда и год. Мне кажется последствия ковидла мы ощутим осенью.

а у меня нет "ощущения осени". Только что вернулся с совещания, посвященному лютому и комплексному подорожанию сырья и дефициту такового для одного из подразделений производства. На фоне привычного, в общем-то уровня спроса для текущего времени года (карантин вообще не чувствуется), придется вкинуть серьезные деньги в запасы сырья по любой цене, одновременно взвинтив отпускные цены, дабы прибить трохи спрос. Прогнозы по сырью неутешительные, заводы работают на пределе возможностей. Зубожиння якэсь. Последний раз такое помню в 2007-08 г/г. Надеюсь, зимой 22го попустит, иначе будем "с колес" работать.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Прогнозы по сырью неутешительные,
неделю не могу купить трубу нержавейку d200мм поставщик из Василькова кормит завтраками.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:36

  vitaliian написав:
  sequence написав:Прогнозы по сырью неутешительные,
неделю не могу купить трубу нержавейку d200мм поставщик из Василькова кормит завтраками.

а там все шо хошь, начиная от летней резины, заканчивая контейнерами с Китая, которые мало того что в три раза подорожали, так еще хрен найдешь.
добрые украинский производители, пронюхав спрос и цены на внешних рынках, все нахрен вывозят, а мы вынуждены искать черти где и импортировть. Это больше касается валютной ветки, где никто не может понять, чего курс держится. Вот вам и ответ. Вот вам и прогноз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:39

  Хомякоид написав:
  Bolt написав:Замена стояков , не такая уж дорога вещь.Правда в панельке , где трубы идут сверху.На круг каналья, и две воды обошлось до 5кг.Материалы+работа.


Можете подробно обьяснить, ничего не понял.
Какая каналья, что за круг, как это трубы сверху ?
Трубы идут в стояке в стене.
5 тыс. это с каждой квартиры ?

На круг-полностью, сумарно.У мну в бетонной пятиэтажкк, стояки идут снаружи стен, каналья-в туалете, вода в ванной.У кого- то открыто, у себя зашил плиткой , но плитку наклеил на магнезитовую плиту, и это прикрутил, к каркасу из гипсокартонового профиля, чтобы можна было демонтировать при необходимости , что в последствии пригодилось.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:52

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью.
Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями.
Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу.
Половина в доме пенсы которе собирают бутылки.
Я жил в таком доме.
Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет.
Ваши действия ?

Это идеальная ситуация, когда ты можешь за свой счет поменять трубы во всем стояке. Обычная ситуация в таких домах, это когда ты просишь пустить тебя поменять трубу во всем стояке, а тебе говорят - у нас стояк в кафеле - мы не можем вас пустить. Нас и так все устраивает. Вот и все.
Это всё впереди. Как только решишься менять всем, там и кафель окажется и какая-нибудь придурошная. Однажды(причём не в хрущёвке с пенсами) дошло до того, что сверху и снизу квартиры просто трубу протянули по стояку. Не давал доступ в свою квартиру. Это в новострое было в центре города и его имя знает вся страна.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:01

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
  Bolt написав:Замена стояков , не такая уж дорога вещь.Правда в панельке , где трубы идут сверху.На круг каналья, и две воды обошлось до 5кг.Материалы+работа.


Можете подробно обьяснить, ничего не понял.
Какая каналья, что за круг, как это трубы сверху ?
Трубы идут в стояке в стене.
5 тыс. это с каждой квартиры ?

На круг-полностью, сумарно.У мну в бетонной пятиэтажкк, стояки идут снаружи стен, каналья-в туалете, вода в ванной.У кого- то открыто, у себя зашил плиткой , но плитку наклеил на магнезитовую плиту, и это прикрутил, к каркасу из гипсокартонового профиля, чтобы можна было демонтировать при необходимости , что в последствии пригодилось.


Какой-то жаргон спецефический, тяжело понять.
Вы не с Кийова ?
Думаю если собирать по 5 тыс. то пенсы отпадают.
А если трубы в стене котрые долбать надо и потом заделывать ?
Тыс. по 10 с квартиры надо бросить.
А если еще за пенса ? Тыс. 20 ?
А если за пенса и соседа алкоголика ? 30 тыс. ?
Тут все очень индивидуально и зависит наверно от соседей.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:03

  vitaliian написав:
  foxluck написав:1)Не у всех дети хотят в ИТ. Чтобы получать в ИТ много и всю жизнь - оно должно нравиться
эпоха IT скоро пройдёт. Помню было время когда появились компьютеры и первые мобилки не было спецов по их ремонту, потом их развелось как грязи только мало кто сейчас ремонтирует комп/мобильник/монитор/принтер. В эпоху когда всё переходит в смартфон всем как воздух нужны айтишники, потом.. ну вы сами поняли, кому они будут нужны. А повар, учитель, врач, полицейский, пожарный, автослесарь, строитель - профессии на века.

Дивно, у середині нулевих аудитор, чи навіть інтерн в біг4 отримував набагато більше прогера, а з з 2008 воно якось помінялося, і скільки я чую, що ІТ скоро кирдик, вайтішнікі набігуть і ... рейти ростуть і росту ... з кінця 2020 нова хвиля росту...

а про кого ти написав "на віка" їх скоро замінять робати і ШІ
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:06

  dir написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Ситуация, прогнила канализационная труба, надо менять полностью.
Жэк приехал, поставил заплату, рвет каждую неделю и заливает все этажи фекалиями.
Надо ждать месяц, два, а может пол-года что-бы полностью заменили трубу.
Половина в доме пенсы которе собирают бутылки.
Я жил в таком доме.
Вторая половина сказала что заплатит за себя, а за пенсов платить не будет.
Ваши действия ?

Это идеальная ситуация, когда ты можешь за свой счет поменять трубы во всем стояке. Обычная ситуация в таких домах, это когда ты просишь пустить тебя поменять трубу во всем стояке, а тебе говорят - у нас стояк в кафеле - мы не можем вас пустить. Нас и так все устраивает. Вот и все.
Это всё впереди. Как только решишься менять всем, там и кафель окажется и какая-нибудь придурошная. Однажды(причём не в хрущёвке с пенсами) дошло до того, что сверху и снизу квартиры просто трубу протянули по стояку. Не давал доступ в свою квартиру. Это в новострое было в центре города и его имя знает вся страна.


Согласен, попадеться какая-то полоумная бабка и не будет пускать никого в квартиру.
Как разруливать х-з
Хомякоид
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