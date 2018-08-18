Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Непересичный написав:.. По своему виду деятельности сталкиваюсь с юристами, оптовиками, импортерами. Общаясь с разными компаниями. Юристы говорят о кратном снижении деловой активности, оптовики все чаще сталкиваются с задержкой платежей и снижением спроса. В макроэкономике многие процессы происходят с задержкой в кварталы а иногда и год. Мне кажется последствия ковидла мы ощутим осенью.
а у меня нет "ощущения осени". Только что вернулся с совещания, посвященному лютому и комплексному подорожанию сырья и дефициту такового для одного из подразделений производства. На фоне привычного, в общем-то уровня спроса для текущего времени года (карантин вообще не чувствуется), придется вкинуть серьезные деньги в запасы сырья по любой цене, одновременно взвинтив отпускные цены, дабы прибить трохи спрос. Прогнозы по сырью неутешительные, заводы работают на пределе возможностей. Зубожиння якэсь. Последний раз такое помню в 2007-08 г/г. Надеюсь, зимой 22го попустит, иначе будем "с колес" работать.
В Одессе после ремонта дома за 150 млн у статуи отпало лицо. Внутри него оказалась пластиковая бутылка
реконструированный дом Руссова 27 декабря 2019 года торжественно открыли с оркестром и выступлением мэра Геннадия Труханова. На ремонтные работы из городского бюджета было выделено почти 150 миллионов гривен.
вырисовывается нью стайл урбанистическое барокко из вторсырья.