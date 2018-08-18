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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7119712071217122

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 31
1. Зросли більш, як на 15%
16%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
26%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
23%
7
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
10%
3
9. Впали більш, як на 15%
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:07

  sequence написав:
  Непересичный написав:..
По своему виду деятельности сталкиваюсь с юристами, оптовиками, импортерами.
Общаясь с разными компаниями.
Юристы говорят о кратном снижении деловой активности, оптовики все чаще сталкиваются с задержкой платежей и снижением спроса.
В макроэкономике многие процессы происходят с задержкой в кварталы а иногда и год. Мне кажется последствия ковидла мы ощутим осенью.

а у меня нет "ощущения осени". Только что вернулся с совещания, посвященному лютому и комплексному подорожанию сырья и дефициту такового для одного из подразделений производства. На фоне привычного, в общем-то уровня спроса для текущего времени года (карантин вообще не чувствуется), придется вкинуть серьезные деньги в запасы сырья по любой цене, одновременно взвинтив отпускные цены, дабы прибить трохи спрос. Прогнозы по сырью неутешительные, заводы работают на пределе возможностей. Зубожиння якэсь. Последний раз такое помню в 2007-08 г/г. Надеюсь, зимой 22го попустит, иначе будем "с колес" работать.

і нічого не нагадує, дежаву нема? КРЖН р0кєтой?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:29

всем привет.

для любителей мониторить цены реальных сделок.

ликоград, дом 2004 года из белого кирпича, 4к-квартира 109 м2, средний этаж.

состояние нормальное, можно зайти и жить, но будет несколько локальных ремонтов, например, переделка санузла.

цена 134500$, апрель 2021.
Tyler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:45

извините за оффтоп не могу на это спокойно смотреть..

В Одессе после ремонта дома за 150 млн у статуи отпало лицо. Внутри него оказалась пластиковая бутылка

реконструированный дом Руссова 27 декабря 2019 года торжественно открыли с оркестром и выступлением мэра Геннадия Труханова. На ремонтные работы из городского бюджета было выделено почти 150 миллионов гривен.


Зображення

вырисовывается нью стайл урбанистическое барокко из вторсырья.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:14

  Tyler написав:всем привет.

для любителей мониторить цены реальных сделок.

ликоград, дом 2004 года из белого кирпича, 4к-квартира 109 м2, средний этаж.

состояние нормальное, можно зайти и жить, но будет несколько локальных ремонтов, например, переделка санузла.

цена 134500$, апрель 2021.


Вертикальная разводка ? Сколько комуналь зимой ?
Без внешнего утепления ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:17

Хомякоид

разводку не знаю. но квартирных счетчиков тепла нет. отопление зимой до 3тыс в месяц.

внешнего утепления и кондиционеров нет, говорят, не надо, и так в трусах и майках зимой.
Tyler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/3YTaePliPtQ
Чи буде тепер дорожай?
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какую красоту навели на Арсенальной... о ф и г е т ь
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airmax78
 
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  #<1 ... 7119712071217122
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