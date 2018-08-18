Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Одессе после ремонта дома за 150 млн у статуи отпало лицо. Внутри него оказалась пластиковая бутылка
реконструированный дом Руссова 27 декабря 2019 года торжественно открыли с оркестром и выступлением мэра Геннадия Труханова. На ремонтные работы из городского бюджета было выделено почти 150 миллионов гривен.
вырисовывается нью стайл урбанистическое барокко из вторсырья.
Хомякоид Способом прокола. По стояку из верхней квартиры дырку, из нижней и тупо проходим квартиру отказника. Потом вторая серия. Происходит переключение стояка на новую трубу и уже отказник просится на "врезку".
remark написав:https://youtu.be/3YTaePliPtQ Чи буде тепер дорожай?
Будет все как в Европе. https://delo.ua/business/kakoj-nalog-na ... za-221451/ Даже в Грузии,Латвии платят ежегодно от стоимости квартиры..Ну и также платят налог и на землю от ее стоимости. Если внедрят такое и в Украине, то иметь лишь бы было 50 соток земельки станет напряжно..Вовремя как раз под рынок земли Про стояк квартир Требеки вообще печальная ситуация... Теперь простои недвиги дорого будут обходиться владельцу
remark написав:https://youtu.be/3YTaePliPtQ Чи буде тепер дорожай?
Будет все как в Европе. https://delo.ua/business/kakoj-nalog-na ... za-221451/ Даже в Грузии,Латвии платят ежегодно от стоимости квартиры..Ну и также платят налог и на землю от ее стоимости. Если внедрят такое и в Украине, то иметь лишь бы было 50 соток земельки станет напряжно..Вовремя как раз под рынок земли Про стояк квартир Требеки вообще печальная ситуация... Теперь простои недвиги дорого будут обходиться владельцу
шось думаю, що на осінь народ забунтує, і зевлада улетить в Аман, чи в Лондин, чи в Ростов.н.Дн