Если газон вас задалбывает, так откажитесь от него! Нафик себя насиловать? Или типа- все мучаются и я должен? Есть деревья и кустарники, типа Грецкого ореха, которые угнетают рост травы.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:02
Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Айтишники наносят ответный удар - придумали робота строителя (и написали ПО).
Есть еще робот маляр-штукатур.
Половину из вышеперечисленных профессий искусственный интеллект сильно ущемит на протяжении жизни наших детей.
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