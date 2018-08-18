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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7120712171227123

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 31
1. Зросли більш, як на 15%
16%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
26%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
23%
7
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
10%
3
9. Впали більш, як на 15%
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:02

  Bolt написав:У мну всего 6,5сот и то замахался каждые две недели 2 сотки газона стричь :(


Если газон вас задалбывает, так откажитесь от него! Нафик себя насиловать? Или типа- все мучаются и я должен? Есть деревья и кустарники, типа Грецкого ореха, которые угнетают рост травы.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:А повар, учитель, врач, полицейский, пожарный, автослесарь, строитель - профессии на века.

Айтишники наносят ответный удар - придумали робота строителя (и написали ПО).
http://edurobots.ru/2016/07/avstralijsk ... -dva-dnya/
Есть еще робот маляр-штукатур.

Половину из вышеперечисленных профессий искусственный интеллект сильно ущемит на протяжении жизни наших детей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 00:07

  Tyler написав:всем привет.

для любителей мониторить цены реальных сделок.

ликоград, дом 2004 года из белого кирпича, 4к-квартира 109 м2, средний этаж.

состояние нормальное, можно зайти и жить, но будет несколько локальных ремонтов, например, переделка санузла.

цена 134500$, апрель 2021.

Давно вас не было, спасибо за инфо
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 00:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тайлер же, вроде, эмигрировал?
airmax78
 
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