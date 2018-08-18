Додано: Суб 10 кві, 2021 02:49

airmax78 написав: Там пишут, что у американцев какие-то зашкаливающие потребительские настроения и рекордные накопления нарисовались. rjkz стоит поспешить с покупкой подешевевшей недвиги на Манхеттене. А то, те, кому не достанется домик в пригороде могут плюнуть, привиться, и в город вернуться. Там пишут, что у американцев какие-то зашкаливающие потребительские настроения и рекордные накопления нарисовались. rjkz стоит поспешить с покупкой подешевевшей недвиги на Манхеттене. А то, те, кому не достанется домик в пригороде могут плюнуть, привиться, и в город вернуться.

В разнос идут "вечные ценности" и "догматичные догмы".Год назад я писал о сестре знакомого, которая воспользовалась моментом и сняла за 2,4 куе 2 бедрум в районе 5-й и 42-й, кто был на Манхеттене - поймет. Думала "вот свезло так свезло" ( М.А.Булгаков "Собачье сердце"). Но прошел год, цены продолжили снижение, а народ из НЙ валить меньше не стал. Бизнес с Манхеттена продолжил исход. Это уже не из-за короны, а из-за блмщиков. Белое население переселяется в другие локации, их место занимает черное. И вот эта барышня покупает дом во Флориде и делает ручкой "пока-пока" квартире в самом пуповом месте самого (некогда?)пупового города на планете.В апстейте и Н-ДЖ аренда уже догнала и кое-где обгоняет НЙ. Дома продаются за 1-7 дней по конским ценам даже в 2 часах езды машиной от Манхеттена.Я уж не говорю, что владение домом в Н-ДЖ - это очень затратно по сравнению с квартирой в НЙ.ЗЫ: меня все не забывают, it`s so cute.наверное больше тем не осталось.ЗЫЫ: Не знаю как вакцинация скажется на экономике США и как следствие на РН, но "потребительские настроения" есть просто потому что у американцев есть что тратить. В отличии от жителей Украины.