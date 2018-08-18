Если газон вас задалбывает, так откажитесь от него! Нафик себя насиловать? Или типа- все мучаются и я должен? Есть деревья и кустарники, типа Грецкого ореха, которые угнетают рост травы.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:02
Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Айтишники наносят ответный удар - придумали робота строителя (и написали ПО).
Есть еще робот маляр-штукатур.
Половину из вышеперечисленных профессий искусственный интеллект сильно ущемит на протяжении жизни наших детей.
Додано: Суб 10 кві, 2021 00:07
Давно вас не было, спасибо за инфо
Додано: Суб 10 кві, 2021 00:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тайлер же, вроде, эмигрировал?
Додано: Суб 10 кві, 2021 02:49
В разнос идут "вечные ценности" и "догматичные догмы".
Год назад я писал о сестре знакомого, которая воспользовалась моментом и сняла за 2,4 куе 2 бедрум в районе 5-й и 42-й, кто был на Манхеттене - поймет. Думала "вот свезло так свезло" ( М.А.Булгаков "Собачье сердце"). Но прошел год, цены продолжили снижение, а народ из НЙ валить меньше не стал. Бизнес с Манхеттена продолжил исход. Это уже не из-за короны, а из-за блмщиков. Белое население переселяется в другие локации, их место занимает черное. И вот эта барышня покупает дом во Флориде и делает ручкой "пока-пока" квартире в самом пуповом месте самого (некогда?)пупового города на планете.
В апстейте и Н-ДЖ аренда уже догнала и кое-где обгоняет НЙ. Дома продаются за 1-7 дней по конским ценам даже в 2 часах езды машиной от Манхеттена.
Я уж не говорю, что владение домом в Н-ДЖ - это очень затратно по сравнению с квартирой в НЙ.
ЗЫ: меня все не забывают, it`s so cute. наверное больше тем не осталось.
ЗЫЫ: Не знаю как вакцинация скажется на экономике США и как следствие на РН, но "потребительские настроения" есть просто потому что у американцев есть что тратить. В отличии от жителей Украины.
Додано: Суб 10 кві, 2021 02:55
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