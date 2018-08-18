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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7120712171227123

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 31
1. Зросли більш, як на 15%
16%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
26%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
23%
7
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
10%
3
9. Впали більш, як на 15%
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:02

  Bolt написав:У мну всего 6,5сот и то замахался каждые две недели 2 сотки газона стричь :(


Если газон вас задалбывает, так откажитесь от него! Нафик себя насиловать? Или типа- все мучаются и я должен? Есть деревья и кустарники, типа Грецкого ореха, которые угнетают рост травы.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:А повар, учитель, врач, полицейский, пожарный, автослесарь, строитель - профессии на века.

Айтишники наносят ответный удар - придумали робота строителя (и написали ПО).
http://edurobots.ru/2016/07/avstralijsk ... -dva-dnya/
Есть еще робот маляр-штукатур.

Половину из вышеперечисленных профессий искусственный интеллект сильно ущемит на протяжении жизни наших детей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 00:07

  Tyler написав:всем привет.

для любителей мониторить цены реальных сделок.

ликоград, дом 2004 года из белого кирпича, 4к-квартира 109 м2, средний этаж.

состояние нормальное, можно зайти и жить, но будет несколько локальных ремонтов, например, переделка санузла.

цена 134500$, апрель 2021.

Давно вас не было, спасибо за инфо
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 00:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тайлер же, вроде, эмигрировал?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 02:49

  airmax78 написав:Там пишут, что у американцев какие-то зашкаливающие потребительские настроения и рекордные накопления нарисовались. rjkz стоит поспешить с покупкой подешевевшей недвиги на Манхеттене. А то, те, кому не достанется домик в пригороде могут плюнуть, привиться, и в город вернуться.


В разнос идут "вечные ценности" и "догматичные догмы".
Год назад я писал о сестре знакомого, которая воспользовалась моментом и сняла за 2,4 куе 2 бедрум в районе 5-й и 42-й, кто был на Манхеттене - поймет. Думала "вот свезло так свезло" ( М.А.Булгаков "Собачье сердце"). Но прошел год, цены продолжили снижение, а народ из НЙ валить меньше не стал. Бизнес с Манхеттена продолжил исход. Это уже не из-за короны, а из-за блмщиков. Белое население переселяется в другие локации, их место занимает черное. И вот эта барышня покупает дом во Флориде и делает ручкой "пока-пока" квартире в самом пуповом месте самого (некогда?)пупового города на планете.
В апстейте и Н-ДЖ аренда уже догнала и кое-где обгоняет НЙ. Дома продаются за 1-7 дней по конским ценам даже в 2 часах езды машиной от Манхеттена.
Я уж не говорю, что владение домом в Н-ДЖ - это очень затратно по сравнению с квартирой в НЙ.
ЗЫ: меня все не забывают, it`s so cute. :mrgreen: наверное больше тем не осталось.
ЗЫЫ: Не знаю как вакцинация скажется на экономике США и как следствие на РН, но "потребительские настроения" есть просто потому что у американцев есть что тратить. В отличии от жителей Украины.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 02:55

  Serg-ik написав:Ірина_
а смысл в этих вопросах есть?
Мы что, дома местами переставлять будем, если они не там стоят, где надо? Или дороги расширим?

P.S. Прочитал ссылочку...Фу..какая деревянная реклама...


Новый работодатель дает свои установки.
rjkz
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