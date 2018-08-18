Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Там пишут, что у американцев какие-то зашкаливающие потребительские настроения и рекордные накопления нарисовались. rjkz стоит поспешить с покупкой подешевевшей недвиги на Манхеттене. А то, те, кому не достанется домик в пригороде могут плюнуть, привиться, и в город вернуться.
В разнос идут "вечные ценности" и "догматичные догмы". Год назад я писал о сестре знакомого, которая воспользовалась моментом и сняла за 2,4 куе 2 бедрум в районе 5-й и 42-й, кто был на Манхеттене - поймет. Думала "вот свезло так свезло" ( М.А.Булгаков "Собачье сердце"). Но прошел год, цены продолжили снижение, а народ из НЙ валить меньше не стал. Бизнес с Манхеттена продолжил исход. Это уже не из-за короны, а из-за блмщиков. Белое население переселяется в другие локации, их место занимает черное. И вот эта барышня покупает дом во Флориде и делает ручкой "пока-пока" квартире в самом пуповом месте самого (некогда?)пупового города на планете. В апстейте и Н-ДЖ аренда уже догнала и кое-где обгоняет НЙ. Дома продаются за 1-7 дней по конским ценам даже в 2 часах езды машиной от Манхеттена. Я уж не говорю, что владение домом в Н-ДЖ - это очень затратно по сравнению с квартирой в НЙ. ЗЫ: меня все не забывают, it`s so cute. наверное больше тем не осталось. ЗЫЫ: Не знаю как вакцинация скажется на экономике США и как следствие на РН, но "потребительские настроения" есть просто потому что у американцев есть что тратить. В отличии от жителей Украины.
Faceless написав:Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.
И источники такого прироста, небось, сможете, назвать? Только, плиз, не в духе "вложил па1000 на втором этаже на котловане, а сейчас там па1300 на двадватом почти готовое" (это вилами по воде и непроверяемо), а конкретные сектора экономики, которые могли дать +30% в доходах. Лично я среди таких знаю разве только онлайн, и то не весь - стриминг, видеосвязь, гемблинг, доставка и e-commerce. Не помню, чтобы я с кем-то из этих спорил
Faceless написав:Ну а "программирующие вечный дорожай" вообще только в вашем воображении.
Хм... Мемы "будеттолькодорожать" и "растишки" не я изобрел. Я их набрался, когда пришел на ветку год назад
Faceless написав:Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие
Этот спор бессмысленный, но позвольте отметить, что как модератор, вы, конечно, видите, кто как ответил, но вот искренне, или неискренне - сильно сомневаюсь
Это не опрос по бизнесам, это опрос среди людей и их доходов. Можно получить такой прирост в доходах в любой отрасли. И да, я не вижу кто как голосовал, да мне оно и не нужно
Вы не задумывались, что сама ветка о недвиге отсекает огромную часть населения, для которой ветка "Как прожить на 5 кгрн" более актуальна? "Встречаются 2 бывших одноклассника. -Как дела, сколько лет...! -Та все пучком, бизнес, дом в Ницце, Лондоне, свой самолет. -А я 2 дня ничего не ел... -Ну ты это...надо себя заставить."
Frant написав:Лібо, ти вже проїхався по житомирським і чернігівським лісовим селам? Тепер далі йди в народ. Ти ж народоволець, не мажор? Сідай в електричку і вперед, до Конотопа, Ніжина чи Коростеня. Потім обсудимо з тобою реальний рівень життя укро-провінції і кількість туалетів,потрібних для повного щастя.
Был прошлым летом в Батурине, Бобовице и Козельце на черниговщине. Грандиозные перемены. Дороги отремонтированы или в процессе. Поля в идеальном состоянии. В домах в селах вода, канализация. Молодежь с великов пересела на машины.
Я знаю?, город буде?, Я знаю?, саду цвесть?, Когда в стране укропской, Такие люди есть!