Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Половину из вышеперечисленных профессий искусственный интеллект сильно ущемит на протяжении жизни наших детей.
коробка это 10% от общего объема строительства. А окна, двери, коммуникации, утепление, сантехника. Пока что роботы этого не могут.
Если "объём" это стоимость, то может и да. Если оплата труда, то сомневаюсь. Применение роботов на стройке пока не выгодно, но уже, думаю, возможно. Савить окна-двери не сложней, чем автопилоту управлять машиной.
Когда-то так говорили и про трактор. Наши дети будут жить в другом мире, где многие работы будут делать роботы. Стройка, дантисты, пожарные - эти работы могут сильно измениться и кто-то должен это проектировать и писать софт. https://hromadske.ua/ru/posts/v-amerika ... baka-robot Поэтому говорить, что айтишник не перспективно, а строитель или автослеснеарь работа навека, это недальновидно.
могут, но в обозримом будущем этого нет даже у бостон роботикс. Когда появляется новая технология всем оптимистам кажется что именно она станет мэйнстримом на ближайщие века. Тем не менее энергию генерируют углеводороды, мировой грузооборот едет по воде и рельсам, а дантисты используют бормашины всё как 100 лет назад. Пациенты продолжают глотать зонд, потому что новомодная капсульная эндоскопия не показала своей эффективности.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 кві, 2021 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда-то так говорили и про трактор. Наши дети будут жить в другом мире, где многие работы будут делать роботы. Стройка, дантисты, пожарные - эти работы могут сильно измениться и кто-то должен это проектировать и писать софт. https://hromadske.ua/ru/posts/v-amerika ... baka-robot Поэтому говорить, что айтишник не перспективно, а строитель или автослеснеарь работа навека, это недальновидно.
Все можливо, але думаю, що ще як мінімум, 10р. нічого такого глобально-масштабного не придумають. На відео(а я подібні відео бачив не раз) - наче, просто для гарної картинки записали - ну, самі ходять, бігають, танцють.... - а вже щось складніше зробити -типу там операцію на серці, чи навіть, візьмемо той же трактор - без допомоги людини, сам не справиться!
Когда начинали осваивать космос космонавты были всемирно известные люди. А сейчас сможете назвать фамилии тех кто на орбите? То же будет с IT отраслью, она займёт свою скромную нишу, но в стороне от мейнстрима. Дети перестанут мечтать стать ITшниками, как перестали мечтать стать железнодорожниками и космонавтами.