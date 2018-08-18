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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7121712271237124

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 32
1. Зросли більш, як на 15%
16%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
25%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
22%
7
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:06

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:А повар, учитель, врач, полицейский, пожарный, автослесарь, строитель - профессии на века.

Айтишники наносят ответный удар - придумали робота строителя (и написали ПО).
http://edurobots.ru/2016/07/avstralijsk ... -dva-dnya/
Есть еще робот маляр-штукатур.

Половину из вышеперечисленных профессий искусственный интеллект сильно ущемит на протяжении жизни наших детей.

коробка это 10% от общего объема строительства. А окна, двери, коммуникации, утепление, сантехника. Пока что роботы этого не могут.

Если "объём" это стоимость, то может и да. Если оплата труда, то сомневаюсь.
Применение роботов на стройке пока не выгодно, но уже, думаю, возможно. Савить окна-двери не сложней, чем автопилоту управлять машиной.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Применение роботов на стройке
...дорого!
Раб-сила дешевша в рази!
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:20

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Применение роботов на стройке
...дорого!
Раб-сила дешевша в рази!

Когда-то так говорили и про трактор.
Наши дети будут жить в другом мире, где многие работы будут делать роботы. Стройка, дантисты, пожарные - эти работы могут сильно измениться и кто-то должен это проектировать и писать софт.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-amerika ... baka-robot
Поэтому говорить, что айтишник не перспективно, а строитель или автослеснеарь работа навека, это недальновидно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:могут
могут, но в обозримом будущем этого нет даже у бостон роботикс. Когда появляется новая технология всем оптимистам кажется что именно она станет мэйнстримом на ближайщие века. Тем не менее энергию генерируют углеводороды, мировой грузооборот едет по воде и рельсам, а дантисты используют бормашины всё как 100 лет назад. Пациенты продолжают глотать зонд, потому что новомодная капсульная эндоскопия не показала своей эффективности.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 кві, 2021 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:42

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Применение роботов на стройке
...дорого!
Раб-сила дешевша в рази!

Когда-то так говорили и про трактор.
Наши дети будут жить в другом мире, где многие работы будут делать роботы. Стройка, дантисты, пожарные - эти работы могут сильно измениться и кто-то должен это проектировать и писать софт.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-amerika ... baka-robot
Поэтому говорить, что айтишник не перспективно, а строитель или автослеснеарь работа навека, это недальновидно.

Все можливо, але думаю, що ще як мінімум, 10р. нічого такого глобально-масштабного не придумають.
На відео(а я подібні відео бачив не раз) - наче, просто для гарної картинки записали :)
- ну, самі ходять, бігають, танцють.... - а вже щось складніше зробити -типу там операцію на серці, чи навіть, візьмемо той же трактор - без допомоги людини, сам не справиться!
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда начинали осваивать космос космонавты были всемирно известные люди. А сейчас сможете назвать фамилии тех кто на орбите? То же будет с IT отраслью, она займёт свою скромную нишу, но в стороне от мейнстрима. Дети перестанут мечтать стать ITшниками, как перестали мечтать стать железнодорожниками и космонавтами.
vitaliian
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