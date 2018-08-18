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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7121712271237124

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 32
1. Зросли більш, як на 15%
16%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
25%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
22%
7
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:20

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Применение роботов на стройке
...дорого!
Раб-сила дешевша в рази!

Когда-то так говорили и про трактор.
Наши дети будут жить в другом мире, где многие работы будут делать роботы. Стройка, дантисты, пожарные - эти работы могут сильно измениться и кто-то должен это проектировать и писать софт.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-amerika ... baka-robot
Поэтому говорить, что айтишник не перспективно, а строитель или автослеснеарь работа навека, это недальновидно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:могут
могут, но в обозримом будущем этого нет даже у бостон роботикс. Когда появляется новая технология всем оптимистам кажется что именно она станет мэйнстримом на ближайщие века. Тем не менее энергию генерируют углеводороды, мировой грузооборот едет по воде и рельсам, а дантисты используют бормашины всё как 100 лет назад. Пациенты продолжают глотать зонд, потому что новомодная капсульная эндоскопия не показала своей эффективности.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 кві, 2021 08:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:42

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Применение роботов на стройке
...дорого!
Раб-сила дешевша в рази!

Когда-то так говорили и про трактор.
Наши дети будут жить в другом мире, где многие работы будут делать роботы. Стройка, дантисты, пожарные - эти работы могут сильно измениться и кто-то должен это проектировать и писать софт.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-amerika ... baka-robot
Поэтому говорить, что айтишник не перспективно, а строитель или автослеснеарь работа навека, это недальновидно.

Все можливо, але думаю, що ще як мінімум, 10р. нічого такого глобально-масштабного не придумають.
На відео(а я подібні відео бачив не раз) - наче, просто для гарної картинки записали :)
- ну, самі ходять, бігають, танцють.... - а вже щось складніше зробити -типу там операцію на серці, чи навіть, візьмемо той же трактор - без допомоги людини, сам не справиться!
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда начинали осваивать космос космонавты были всемирно известные люди. А сейчас сможете назвать фамилии тех кто на орбите? То же будет с IT отраслью, она займёт свою скромную нишу, но в стороне от мейнстрима. Дети перестанут мечтать стать ITшниками, как перестали мечтать стать железнодорожниками, артистами и космонавтами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:
5205880:Faceless"]
Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.


И источники такого прироста, небось, сможете, назвать? Только, плиз, не в духе "вложил па1000 на втором этаже на котловане, а сейчас там па1300 на двадватом почти готовое" (это вилами по воде и непроверяемо), а конкретные сектора экономики, которые могли дать +30% в доходах. Лично я среди таких знаю разве только онлайн, и то не весь - стриминг, видеосвязь, гемблинг, доставка и e-commerce. Не помню, чтобы я с кем-то из этих спорил

[quote="5205880:Faceless написав:Ну а "программирующие вечный дорожай" вообще только в вашем воображении.


Хм... Мемы "будеттолькодорожать" и "растишки" не я изобрел. Я их набрался, когда пришел на ветку год назад

  Faceless написав:Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие


Этот спор бессмысленный, но позвольте отметить, что как модератор, вы, конечно, видите, кто как ответил, но вот искренне, или неискренне - сильно сомневаюсь :mrgreen:

Это не опрос по бизнесам, это опрос среди людей и их доходов. Можно получить такой прирост в доходах в любой отрасли.
И да, я не вижу кто как голосовал, да мне оно и не нужно


Вы не задумывались, что сама ветка о недвиге отсекает огромную часть населения, для которой ветка "Как прожить на 5 кгрн" более актуальна?
"Встречаются 2 бывших одноклассника.
-Как дела, сколько лет...!
-Та все пучком, бизнес, дом в Ницце, Лондоне, свой самолет.
-А я 2 дня ничего не ел...
-Ну ты это...надо себя заставить."[/quote]

Не просто задумывался. Как раз динамика доходов тех, у кого тактические задачи" как прожить на 5кгрн" для этой ветки совсем неинтересны, это не ЦА ни аренды, ни тем более покупки
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:Когда начинали осваивать космос космонавты были всемирно известные люди. А сейчас сможете назвать фамилии тех кто на орбите? То же будет с IT отраслью, она займёт свою скромную нишу, но в стороне от мейнстрима. Дети перестанут мечтать стать ITшниками, как перестали мечтать стать железнодорожниками, артистами и космонавтами.
Не слышал, чтобы дети массово мечтали стати итшниками, как это было в эпоху начала освоения космоса с космонавтами.
Вот мечтать стать блохерами, тиктокерами, ютуберами, чтобы пороть всякую херню миллионной аудитории и косить десятки тысяч долларов - это есть. Увы
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:10

airmax78 никуда я не эмигрировал )

ветку не читаю, но решил поделиться инфой.
Tyler
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:15

  Tyler написав:airmax78 никуда я не эмигрировал )

ветку не читаю, но решил поделиться инфой.

Как Вам с ветки соскочить удалось?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:28

airmax78 во время и после майдана отрезало. не интересно. на фоне глобальных событий. фейсбук затянул. зрадофилы-порохоботы-ватники, вот это всё ))))
Tyler
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