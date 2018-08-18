Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Когда-то так говорили и про трактор. Наши дети будут жить в другом мире, где многие работы будут делать роботы. Стройка, дантисты, пожарные - эти работы могут сильно измениться и кто-то должен это проектировать и писать софт. https://hromadske.ua/ru/posts/v-amerika ... baka-robot Поэтому говорить, что айтишник не перспективно, а строитель или автослеснеарь работа навека, это недальновидно.
могут, но в обозримом будущем этого нет даже у бостон роботикс. Когда появляется новая технология всем оптимистам кажется что именно она станет мэйнстримом на ближайщие века. Тем не менее энергию генерируют углеводороды, мировой грузооборот едет по воде и рельсам, а дантисты используют бормашины всё как 100 лет назад. Пациенты продолжают глотать зонд, потому что новомодная капсульная эндоскопия не показала своей эффективности.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 кві, 2021 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда-то так говорили и про трактор. Наши дети будут жить в другом мире, где многие работы будут делать роботы. Стройка, дантисты, пожарные - эти работы могут сильно измениться и кто-то должен это проектировать и писать софт. https://hromadske.ua/ru/posts/v-amerika ... baka-robot Поэтому говорить, что айтишник не перспективно, а строитель или автослеснеарь работа навека, это недальновидно.
Все можливо, але думаю, що ще як мінімум, 10р. нічого такого глобально-масштабного не придумають. На відео(а я подібні відео бачив не раз) - наче, просто для гарної картинки записали - ну, самі ходять, бігають, танцють.... - а вже щось складніше зробити -типу там операцію на серці, чи навіть, візьмемо той же трактор - без допомоги людини, сам не справиться!
Когда начинали осваивать космос космонавты были всемирно известные люди. А сейчас сможете назвать фамилии тех кто на орбите? То же будет с IT отраслью, она займёт свою скромную нишу, но в стороне от мейнстрима. Дети перестанут мечтать стать ITшниками, как перестали мечтать стать железнодорожниками, артистами и космонавтами.
5205880:Faceless"] Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.
И источники такого прироста, небось, сможете, назвать? Только, плиз, не в духе "вложил па1000 на втором этаже на котловане, а сейчас там па1300 на двадватом почти готовое" (это вилами по воде и непроверяемо), а конкретные сектора экономики, которые могли дать +30% в доходах. Лично я среди таких знаю разве только онлайн, и то не весь - стриминг, видеосвязь, гемблинг, доставка и e-commerce. Не помню, чтобы я с кем-то из этих спорил
[quote="5205880:Faceless написав:Ну а "программирующие вечный дорожай" вообще только в вашем воображении.
Хм... Мемы "будеттолькодорожать" и "растишки" не я изобрел. Я их набрался, когда пришел на ветку год назад
Faceless написав:Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие
Этот спор бессмысленный, но позвольте отметить, что как модератор, вы, конечно, видите, кто как ответил, но вот искренне, или неискренне - сильно сомневаюсь
Это не опрос по бизнесам, это опрос среди людей и их доходов. Можно получить такой прирост в доходах в любой отрасли. И да, я не вижу кто как голосовал, да мне оно и не нужно
Вы не задумывались, что сама ветка о недвиге отсекает огромную часть населения, для которой ветка "Как прожить на 5 кгрн" более актуальна? "Встречаются 2 бывших одноклассника. -Как дела, сколько лет...! -Та все пучком, бизнес, дом в Ницце, Лондоне, свой самолет. -А я 2 дня ничего не ел... -Ну ты это...надо себя заставить."[/quote]
Не просто задумывался. Как раз динамика доходов тех, у кого тактические задачи" как прожить на 5кгрн" для этой ветки совсем неинтересны, это не ЦА ни аренды, ни тем более покупки
vitaliian написав:Когда начинали осваивать космос космонавты были всемирно известные люди. А сейчас сможете назвать фамилии тех кто на орбите? То же будет с IT отраслью, она займёт свою скромную нишу, но в стороне от мейнстрима. Дети перестанут мечтать стать ITшниками, как перестали мечтать стать железнодорожниками, артистами и космонавтами.
Не слышал, чтобы дети массово мечтали стати итшниками, как это было в эпоху начала освоения космоса с космонавтами. Вот мечтать стать блохерами, тиктокерами, ютуберами, чтобы пороть всякую херню миллионной аудитории и косить десятки тысяч долларов - это есть. Увы