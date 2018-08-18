Додано: Суб 10 кві, 2021 10:52

Faceless написав: Вот мечтать стать блохерами, тиктокерами, ютуберами, чтобы пороть всякую херню миллионной аудитории и косить десятки тысяч долларов - это есть. Увы Вот мечтать стать блохерами, тиктокерами, ютуберами, чтобы пороть всякую херню миллионной аудитории и косить десятки тысяч долларов - это есть. Увы

аспирин и героин, новых продукты Bayer. Были запущены агрессивные маркетинговые кампании, в которых эти лекарства подавались как революционные средства по излечению кашля у детей.

я это к it отнес, типа использовать технологии для самопиара и поднятия личного статуса (лайки/просмотры). Одновременно падает качество контента.Это пройдёт, перископ уже закрылся от "мега популярности", тик ток пойдёт туда же. Вместе с развитием технологий растёт РАС (аутизм), дети не умеют и не хотят по человечески взаимодействовать в реальном мире (я называю это явление it тупик").Видел пример когда ребёнок 6 лет не умел разговаривать, читать, самостоятельно одеваться и тд но умел сам скачивать на смартфон игры, разбираться в их правилах и зависать в них сутками. Вангую массовость таких нарушений будет расти, о чём уже массово заявляют американские психиатры.Скорее всего вырастет потребность в психологах, психиатрах, коррекционных педагогов, специалистов по вытаскиванию детей из смартфонов (им название ещё не придумали), сенсорной интеграции, АВА и логотерапии, тьюторов. А массовая смартфонизация будет признана вредной для мозга. Когда то радиацию считали полезной и кашель лечили наркотиками.удаленка тоже вызывает деградацию тех зон мозга которые отвечают за социальное взаимодействие и компании вместо экономии получат агрессивных недоговороспособных сотрудников