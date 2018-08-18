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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7122712371247125

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 33
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
21%
7
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Вот мечтать стать блохерами, тиктокерами, ютуберами, чтобы пороть всякую херню миллионной аудитории и косить десятки тысяч долларов - это есть. Увы
я это к it отнес, типа использовать технологии для самопиара и поднятия личного статуса (лайки/просмотры). Одновременно падает качество контента.

Это пройдёт, перископ уже закрылся от "мега популярности", тик ток пойдёт туда же. Вместе с развитием технологий растёт РАС (аутизм), дети не умеют и не хотят по человечески взаимодействовать в реальном мире (я называю это явление it тупик").

Видел пример когда ребёнок 6 лет не умел разговаривать, читать, самостоятельно одеваться и тд но умел сам скачивать на смартфон игры, разбираться в их правилах и зависать в них сутками. Вангую массовость таких нарушений будет расти, о чём уже массово заявляют американские психиатры.

Скорее всего вырастет потребность в психологах, психиатрах, коррекционных педагогов, специалистов по вытаскиванию детей из смартфонов (им название ещё не придумали), сенсорной интеграции, АВА и логотерапии, тьюторов. А массовая смартфонизация будет признана вредной для мозга. Когда то радиацию считали полезной и кашель лечили наркотиками.

аспирин и героин, новых продукты Bayer. Были запущены агрессивные маркетинговые кампании, в которых эти лекарства подавались как революционные средства по излечению кашля у детей.


удаленка тоже вызывает деградацию тех зон мозга которые отвечают за социальное взаимодействие и компании вместо экономии получат агрессивных недоговороспособных сотрудников
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:36

Вести с полей. Продана по переуступке однушка по цене Х*1,75 и проинвестирована видовая двушка с целью улучшения жилищных условий. Все идет по плану (с)
Natt
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