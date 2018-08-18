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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7122712371247125

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 33
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
21%
7
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:52

Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 кві, 2021 12:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:36

Вести с полей. Продана по переуступке однушка по цене Х*1,75 и проинвестирована видовая двушка с целью улучшения жилищных условий. Все идет по плану (с)
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:Вести с полей. Продана по переуступке однушка по цене Х*1,75 и проинвестирована видовая двушка с целью улучшения жилищных условий. Все идет по плану (с)
Поздравляю!
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нужно было подождать до сентября.могли бы сразу в трёшку запрыгнуть
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Нужно было подождать до сентября.могли бы сразу в трёшку запрыгнуть
Там ещё ж непонятно, сентябрь этого года, или следующего. Но распечатывать графики, чтобы бить продавцов по мордасам и тыкать в них мордой сотрудников ОП нужно уже сейчас.
Навскидку, на сейчас 2к с ремонтом не в старом фонде не в жопе мира - от 120к на правом берегу и от 100к на левом. Интересно, можно ли будет увидеть в сентябре хотя бы по 80 на правом и по 60 на левом
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:24

  Faceless написав:
hume написав:Нужно было подождать до сентября.могли бы сразу в трёшку запрыгнуть
Там ещё ж непонятно, сентябрь этого года, или следующего. Но распечатывать графики, чтобы бить продавцов по мордасам и тыкать в них мордой сотрудников ОП нужно уже сейчас.
Навскидку, на сейчас 2к с ремонтом не в старом фонде не в жопе мира - от 120к на правом берегу и от 100к на левом. Интересно, можно ли будет увидеть в сентябре хотя бы по 80 на правом и по 60 на левом

При деякому збігу обставин є варіанти, що Левий беріг покаже експонентне зростання, як в Криму колись ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По итогам первого квартала 2021 год Rolls-Royce Motor Cars продала рекордное количество автомобилей за всю 116-летнюю историю компании, сообщает БизнесЦензор.

Компания по производству роскошных автомобилей, принадлежащая BMW, в первом квартале поставила заказчикам 1380 автомобилей, что на 62% больше, чем в том же квартале 2020 года. В итоге квартал стал рекордным для компании, превзойдя предыдущий максимум в 2019 году.

Компания отметила особо высокий спрос на модель Cullinan, почти 3-тонный внедорожник, стоимость которого начинается от $335 тыс., но обычно превышает $400 тыс. Также высокими оказались продажи новой модели Ghost, которая стоит от $332 тыс.
vitaliian
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