Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Нужно было подождать до сентября.могли бы сразу в трёшку запрыгнуть
Там ещё ж непонятно, сентябрь этого года, или следующего. Но распечатывать графики, чтобы бить продавцов по мордасам и тыкать в них мордой сотрудников ОП нужно уже сейчас. Навскидку, на сейчас 2к с ремонтом не в старом фонде не в жопе мира - от 120к на правом берегу и от 100к на левом. Интересно, можно ли будет увидеть в сентябре хотя бы по 80 на правом и по 60 на левом
По итогам первого квартала 2021 год Rolls-Royce Motor Cars продала рекордное количество автомобилей за всю 116-летнюю историю компании, сообщает БизнесЦензор.
Компания по производству роскошных автомобилей, принадлежащая BMW, в первом квартале поставила заказчикам 1380 автомобилей, что на 62% больше, чем в том же квартале 2020 года. В итоге квартал стал рекордным для компании, превзойдя предыдущий максимум в 2019 году.
Компания отметила особо высокий спрос на модель Cullinan, почти 3-тонный внедорожник, стоимость которого начинается от $335 тыс., но обычно превышает $400 тыс. Также высокими оказались продажи новой модели Ghost, которая стоит от $332 тыс.
hume написав:Нужно было подождать до сентября.могли бы сразу в трёшку запрыгнуть
Там ещё ж непонятно, сентябрь этого года, или следующего. Но распечатывать графики, чтобы бить продавцов по мордасам и тыкать в них мордой сотрудников ОП нужно уже сейчас. Навскидку, на сейчас 2к с ремонтом не в старом фонде не в жопе мира - от 120к на правом берегу и от 100к на левом. Интересно, можно ли будет увидеть в сентябре хотя бы по 80 на правом и по 60 на левом
По 600 баксів у файнатауні. Інфа підтверджена графіками зРадіо.