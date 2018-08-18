Додано: Суб 10 кві, 2021 15:50

Faceless ну жизнь не стоит на месте, конечно. с тех пор (2011-2012 годы) у меня появилось двое детей + мы с женой ушли во фриланс, работаем дома, поэтому требования к домашнему пространству для работы изменились.



должен сказать, что я мониторил цены некоторое время и обнаружил, что опять у меня "нетипичный сегмент", ну это как раз логично.



потому что мы хотели 4 отдельные комнаты + отдельную кухню и чтобы не дворец на 160м2, а сейчас квартира 125 м2 реально бывает такой - студио/кухня + 2 спальни, итого 3 отдельных помещения, а мы хотели 5 (2 спальни, гостиная/кабинет1, кабинет2, отдельная кухня/гостиная).



найти 4к + кухню на 110м2 не так-то и просто. поэтому был найден компромиссный вариант с привязкой к школе, где учится старший и куда пойдет с осени младший.



разброс цен в этом сегменте адский - люди свои дворцы с лепниной оценивают очень специфически, найти четырехкомнатную квартиру в состоянии "заходи и живи" в голосеево, метраж 110-125м2 в доме не старше 20 лет не так-то и просто. как правило, хотелки стремятся к 200к, а это нереально.