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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7123712471257126

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 33
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
21%
7
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tyler написав:
  Faceless написав:
Tyler написав:airmax78 во время и после майдана отрезало. не интересно. на фоне глобальных событий. фейсбук затянул. зрадофилы-порохоботы-ватники, вот это всё ))))
Возвращайтесь, возрождайте теорию Тайлера :)
У нас тут интересно, новый "захар" есть


дурдом, конечно ))) удивлен, что вы это до сих пор помните )

впрочем, я до сих пор помню этих "рыл" и "шаромыг", а еще "нетипичный сегмент" Захара.
сколько времени потратили на чепуху )

Я, кстати, теперь вот думаю, что делать со своей старой трешкой в 96 серии 69м2 в Голосеево - продавать или сдавать, в ценах на "свой сегмент" не очень ориентируюсь.

А какие параметры новой прелести? Ато та ваша трешка в 96 серии - последнее, что помню
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:36

2 Faceless

  Tyler написав:всем привет.

для любителей мониторить цены реальных сделок.

ликоград, дом 2004 года из белого кирпича, 4к-квартира 109 м2, средний этаж.

состояние нормальное, можно зайти и жить, но будет несколько локальных ремонтов, например, переделка санузла.

цена 134500$, апрель 2021.
Tyler
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tyler написав:2 Faceless

  Tyler написав:всем привет.

для любителей мониторить цены реальных сделок.

ликоград, дом 2004 года из белого кирпича, 4к-квартира 109 м2, средний этаж.

состояние нормальное, можно зайти и жить, но будет несколько локальных ремонтов, например, переделка санузла.

цена 134500$, апрель 2021.


Поздравляю! Хорошее улучшение жилищных условий. Как говорил Захар, если для себя, то цена не имеет значения :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:45

  Faceless написав:
Tyler написав:2 Faceless

  Tyler написав:всем привет.

для любителей мониторить цены реальных сделок.

ликоград, дом 2004 года из белого кирпича, 4к-квартира 109 м2, средний этаж.

состояние нормальное, можно зайти и жить, но будет несколько локальных ремонтов, например, переделка санузла.

цена 134500$, апрель 2021.


Поздравляю! Хорошее улучшение жилищных условий. Как говорил Захар, если для себя, то цена не имеет значения :mrgreen:

Где сейчас Захар?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:50

Faceless ну жизнь не стоит на месте, конечно. с тех пор (2011-2012 годы) у меня появилось двое детей + мы с женой ушли во фриланс, работаем дома, поэтому требования к домашнему пространству для работы изменились.

должен сказать, что я мониторил цены некоторое время и обнаружил, что опять у меня "нетипичный сегмент", ну это как раз логично.

потому что мы хотели 4 отдельные комнаты + отдельную кухню и чтобы не дворец на 160м2, а сейчас квартира 125 м2 реально бывает такой - студио/кухня + 2 спальни, итого 3 отдельных помещения, а мы хотели 5 (2 спальни, гостиная/кабинет1, кабинет2, отдельная кухня/гостиная).

найти 4к + кухню на 110м2 не так-то и просто. поэтому был найден компромиссный вариант с привязкой к школе, где учится старший и куда пойдет с осени младший.

разброс цен в этом сегменте адский - люди свои дворцы с лепниной оценивают очень специфически, найти четырехкомнатную квартиру в состоянии "заходи и живи" в голосеево, метраж 110-125м2 в доме не старше 20 лет не так-то и просто. как правило, хотелки стремятся к 200к, а это нереально.
Tyler
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 16:03

  Tyler написав:Faceless ну жизнь не стоит на месте, конечно. с тех пор (2011-2012 годы) у меня появилось двое детей + мы с женой ушли во фриланс, работаем дома, поэтому требования к домашнему пространству для работы изменились.

должен сказать, что я мониторил цены некоторое время и обнаружил, что опять у меня "нетипичный сегмент", ну это как раз логично.

потому что мы хотели 4 отдельные комнаты + отдельную кухню и чтобы не дворец на 160м2, а сейчас квартира 125 м2 реально бывает такой - студио/кухня + 2 спальни, итого 3 отдельных помещения, а мы хотели 5 (2 спальни, гостиная/кабинет1, кабинет2, отдельная кухня/гостиная).

У вас дети в одной комнате тусят? Просто у нас тут есть форумчанин, которому нужно каждому детю по комнате, стало интересно, чем Вы руководствовались, не выделив каждому ребенку по комнате.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:
  Tyler написав:Faceless ну жизнь не стоит на месте, конечно. с тех пор (2011-2012 годы) у меня появилось двое детей + мы с женой ушли во фриланс, работаем дома, поэтому требования к домашнему пространству для работы изменились.

должен сказать, что я мониторил цены некоторое время и обнаружил, что опять у меня "нетипичный сегмент", ну это как раз логично.

потому что мы хотели 4 отдельные комнаты + отдельную кухню и чтобы не дворец на 160м2, а сейчас квартира 125 м2 реально бывает такой - студио/кухня + 2 спальни, итого 3 отдельных помещения, а мы хотели 5 (2 спальни, гостиная/кабинет1, кабинет2, отдельная кухня/гостиная).

У вас дети в одной комнате тусят? Просто у нас тут есть форумчанин, которому нужно каждому детю по комнате, стало интересно, чем Вы руководствовались, не выделив каждому ребенку по комнате.
Думаю, руководствовались бюджетом
Каждому ребёнку по комнате - отлично, согласен, ещё а с кабинетами не в спальнях, просторной кухней, желательно минимум двумя санузлами и гардеробной - выходит немалая площадь и немалый ценник
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 16:43

  Natt написав:
  Tyler написав:Faceless ну жизнь не стоит на месте, конечно. с тех пор (2011-2012 годы) у меня появилось двое детей + мы с женой ушли во фриланс, работаем дома, поэтому требования к домашнему пространству для работы изменились.

должен сказать, что я мониторил цены некоторое время и обнаружил, что опять у меня "нетипичный сегмент", ну это как раз логично.

потому что мы хотели 4 отдельные комнаты + отдельную кухню и чтобы не дворец на 160м2, а сейчас квартира 125 м2 реально бывает такой - студио/кухня + 2 спальни, итого 3 отдельных помещения, а мы хотели 5 (2 спальни, гостиная/кабинет1, кабинет2, отдельная кухня/гостиная).

У вас дети в одной комнате тусят? Просто у нас тут есть форумчанин, которому нужно каждому детю по комнате, стало интересно, чем Вы руководствовались, не выделив каждому ребенку по комнате.


это ключевая дилемма, да. вот мои аргументы.

1. у нас два мальчика 5 и 8 лет, т.е., однополые и относительно маленькие.
2. учеба в частной школе полного дня - нет задачи делать уроки дома.

исходя из вышеизложенного, мы решили, что наш с женой рабочий интерес (разнести наши рабочие места, чтобы не мешать друг другу коллами в зуме) важнее на данном этапе.

если через 5-6 лет мы увидим, что парни друг другу мешают и начались реальные сложности, мы можем переиграть ситуацию с комнатами. поэтому важно, чтобы помещений было 5, а не 4. теоретически можно пожертвовать в будущем гостиной либо перенести одно рабочее место на кухню.

надеюсь, ответил достаточно подробно? :)

а санузла у нас в новой квартире два, это ключевое требование жены, которую бесят стучащиеся дети с вопросом - ты там скоро?
Tyler
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