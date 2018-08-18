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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:33
Tyler написав: Faceless написав:
Tyler написав:airmax78 во время и после майдана отрезало. не интересно. на фоне глобальных событий. фейсбук затянул. зрадофилы-порохоботы-ватники, вот это всё ))))
Возвращайтесь, возрождайте теорию Тайлера
У нас тут интересно, новый "захар" есть
дурдом, конечно ))) удивлен, что вы это до сих пор помните )
впрочем, я до сих пор помню этих "рыл" и "шаромыг", а еще "нетипичный сегмент" Захара.
сколько времени потратили на чепуху )
Я, кстати, теперь вот думаю, что делать со своей старой трешкой в 96 серии 69м2 в Голосеево - продавать или сдавать, в ценах на "свой сегмент" не очень ориентируюсь.
А какие параметры новой прелести? Ато та ваша трешка в 96 серии - последнее, что помню
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Faceless
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:36
2 Faceless
Tyler написав:
всем привет.
для любителей мониторить цены реальных сделок.
ликоград, дом 2004 года из белого кирпича, 4к-квартира 109 м2, средний этаж.
состояние нормальное, можно зайти и жить, но будет несколько локальных ремонтов, например, переделка санузла.
цена 134500$, апрель 2021.
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Tyler
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:41
Tyler написав:
2 Faceless
Tyler написав:
всем привет.
для любителей мониторить цены реальных сделок.
ликоград, дом 2004 года из белого кирпича, 4к-квартира 109 м2, средний этаж.
состояние нормальное, можно зайти и жить, но будет несколько локальных ремонтов, например, переделка санузла.
цена 134500$, апрель 2021.
Поздравляю! Хорошее улучшение жилищных условий. Как говорил Захар, если для себя, то цена не имеет значения
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Faceless
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:45
Faceless написав: Tyler написав:
2 Faceless
Tyler написав:
всем привет.
для любителей мониторить цены реальных сделок.
ликоград, дом 2004 года из белого кирпича, 4к-квартира 109 м2, средний этаж.
состояние нормальное, можно зайти и жить, но будет несколько локальных ремонтов, например, переделка санузла.
цена 134500$, апрель 2021.
Поздравляю! Хорошее улучшение жилищных условий. Как говорил Захар, если для себя, то цена не имеет значения
Где сейчас Захар?
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Investor_K
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:50
Faceless ну жизнь не стоит на месте, конечно. с тех пор (2011-2012 годы) у меня появилось двое детей + мы с женой ушли во фриланс, работаем дома, поэтому требования к домашнему пространству для работы изменились.
должен сказать, что я мониторил цены некоторое время и обнаружил, что опять у меня "нетипичный сегмент", ну это как раз логично.
потому что мы хотели 4 отдельные комнаты + отдельную кухню и чтобы не дворец на 160м2, а сейчас квартира 125 м2 реально бывает такой - студио/кухня + 2 спальни, итого 3 отдельных помещения, а мы хотели 5 (2 спальни, гостиная/кабинет1, кабинет2, отдельная кухня/гостиная).
найти 4к + кухню на 110м2 не так-то и просто. поэтому был найден компромиссный вариант с привязкой к школе, где учится старший и куда пойдет с осени младший.
разброс цен в этом сегменте адский - люди свои дворцы с лепниной оценивают очень специфически, найти четырехкомнатную квартиру в состоянии "заходи и живи" в голосеево, метраж 110-125м2 в доме не старше 20 лет не так-то и просто. как правило, хотелки стремятся к 200к, а это нереально.
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Tyler
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Додано: Суб 10 кві, 2021 16:03
Tyler написав:Faceless
ну жизнь не стоит на месте, конечно. с тех пор (2011-2012 годы) у меня появилось двое детей
+ мы с женой ушли во фриланс, работаем дома, поэтому требования к домашнему пространству для работы изменились.
должен сказать, что я мониторил цены некоторое время и обнаружил, что опять у меня "нетипичный сегмент", ну это как раз логично.
потому что мы хотели 4 отдельные комнаты + отдельную кухню и чтобы не дворец на 160м2, а сейчас квартира 125 м2 реально бывает такой - студио/кухня + 2 спальни, итого 3 отдельных помещения, а мы хотели 5 (2 спальни
, гостиная/кабинет1, кабинет2, отдельная кухня/гостиная).
У вас дети в одной комнате тусят? Просто у нас тут есть форумчанин, которому нужно каждому детю по комнате, стало интересно, чем Вы руководствовались, не выделив каждому ребенку по комнате.
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Natt
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Додано: Суб 10 кві, 2021 16:18
Natt написав: Tyler написав:Faceless
ну жизнь не стоит на месте, конечно. с тех пор (2011-2012 годы) у меня появилось двое детей
+ мы с женой ушли во фриланс, работаем дома, поэтому требования к домашнему пространству для работы изменились.
должен сказать, что я мониторил цены некоторое время и обнаружил, что опять у меня "нетипичный сегмент", ну это как раз логично.
потому что мы хотели 4 отдельные комнаты + отдельную кухню и чтобы не дворец на 160м2, а сейчас квартира 125 м2 реально бывает такой - студио/кухня + 2 спальни, итого 3 отдельных помещения, а мы хотели 5 (2 спальни
, гостиная/кабинет1, кабинет2, отдельная кухня/гостиная).
У вас дети в одной комнате тусят? Просто у нас тут есть форумчанин, которому нужно каждому детю по комнате, стало интересно, чем Вы руководствовались, не выделив каждому ребенку по комнате.
Думаю, руководствовались бюджетом
Каждому ребёнку по комнате - отлично, согласен, ещё а с кабинетами не в спальнях, просторной кухней, желательно минимум двумя санузлами и гардеробной - выходит немалая площадь и немалый ценник
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Faceless
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Додано: Суб 10 кві, 2021 16:43
Natt написав: Tyler написав:Faceless
ну жизнь не стоит на месте, конечно. с тех пор (2011-2012 годы) у меня появилось двое детей
+ мы с женой ушли во фриланс, работаем дома, поэтому требования к домашнему пространству для работы изменились.
должен сказать, что я мониторил цены некоторое время и обнаружил, что опять у меня "нетипичный сегмент", ну это как раз логично.
потому что мы хотели 4 отдельные комнаты + отдельную кухню и чтобы не дворец на 160м2, а сейчас квартира 125 м2 реально бывает такой - студио/кухня + 2 спальни, итого 3 отдельных помещения, а мы хотели 5 (2 спальни
, гостиная/кабинет1, кабинет2, отдельная кухня/гостиная).
У вас дети в одной комнате тусят? Просто у нас тут есть форумчанин, которому нужно каждому детю по комнате, стало интересно, чем Вы руководствовались, не выделив каждому ребенку по комнате.
это ключевая дилемма, да. вот мои аргументы.
1. у нас два мальчика 5 и 8 лет, т.е., однополые и относительно маленькие.
2. учеба в частной школе полного дня - нет задачи делать уроки дома.
исходя из вышеизложенного, мы решили, что наш с женой рабочий интерес (разнести наши рабочие места, чтобы не мешать друг другу коллами в зуме) важнее на данном этапе.
если через 5-6 лет мы увидим, что парни друг другу мешают и начались реальные сложности, мы можем переиграть ситуацию с комнатами. поэтому важно, чтобы помещений было 5, а не 4. теоретически можно пожертвовать в будущем гостиной либо перенести одно рабочее место на кухню.
надеюсь, ответил достаточно подробно?
а санузла у нас в новой квартире два, это ключевое требование жены, которую бесят стучащиеся дети с вопросом - ты там скоро?
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Tyler
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Додано: Суб 10 кві, 2021 16:52
Еще хотел добавить. Нет никакой уверенности, что эта квартира - последняя
она просто соответствует разным критериям, но ни по одному не является квартирой мечты
Эта квартира - чистый прагматичный компромисс. дом не сильно свежий, зато хорошая планировка. далеко от метро (а я очень люблю быть рядом с метро) - зато ближе к школе. ремонт морально устаревший, но не кровь из глаз с лепниной, т.е. терпимо. и так во всем.
неизвестно, в какой школе будут учиться дети ближе к старшим классам, тем более неизвестно, будут ли они учиться в Украине в ВУЗе (я лично постараюсь сделать так, чтобы они уехали за границу, если мы потянем).
так что мы можем через 10 лет поменять эту квартиру на ту, что будет соответствовать будущей ситуации. и эта квартира для меня как разновидность аренды, нет никакого желания вкладываться в нее НАВСЕГДА.
мне давно нравится этот "неокончательный" подход. вот мы купили и эту квартиру, в которой живем сейчас, трешку в 96 серии, с подходом "сейчас годится, а там посмотрим", не хочу сильно вкладываться в квартиру, возиться с глобальным ремонтом и через 5 лет увидеть, что обстоятельства изменились, а это же квартира мечты, мы не можем ее оставить.
в том числе по этой причине не хочу дом в пригороде.
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Tyler
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Додано: Суб 10 кві, 2021 16:56
Tyler
С нуля 135куе собрали за 10(?) лет или что то пришлось продать из наследства для этого?
Это не ревизия в стиле "Покаж гдэ дэньги лэжат!" а просто анализ ситуации с доходами в "Киеве Фэйслесса".
Вы с женой программисты?
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барабашов
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