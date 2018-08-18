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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71257126712771287129>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 34
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
8
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:01

барабашов у жены наследство 40к от проданной квартиры родителей + одолжили 10к, остальное насобирали. ну там еще на локальный ремонт и мебель 15к примерно надо.

что касается скирдования, у меня этот навык профессиональный, можно сказать. плюс я пофигист в плане понтов, мне не нужен айфон, не интересны рестораны и т.п.

сейчас основная статья затрат это школа детям.

мы не программисты, но фрилансеры. я почти жалею, что не стал программистом, а теперь сложно переучиваться, с учетом обстоятельств (хотя у меня друг в 40 лет бросил работу маркетологом, переучился на программиста с нуля и через три года уехал в германию).

жалею в основном потому, что было бы проще уехать, потому что я все меньше верю в перспективы Украины стать нормальной западной страной.

жена тоже зарабатывает прилично в фрилансе, в среднем раза в полтора больше меня.

собрали с нуля по факту 90к примерно за 5 лет, до того из-за декрета жена нормально не могла работать, да и у меня дела в 2014-2015 тоже были так себе. но еще 2 года назад у нас не было частной школы, а с осени будет двое детей там, это около 1 тыс. баксов в месяц суммарно.
Востаннє редагувалось Tyler в Суб 10 кві, 2021 17:06, всього редагувалось 2 разів.
Tyler
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tyler написав:Еще хотел добавить. Нет никакой уверенности, что эта квартира - последняя :)
она просто соответствует разным критериям, но ни по одному не является квартирой мечты :) Эта квартира - чистый прагматичный компромисс. дом не сильно свежий, зато хорошая планировка. далеко от метро (а я очень люблю быть рядом с метро) - зато ближе к школе. ремонт морально устаревший, но не кровь из глаз с лепниной, т.е. терпимо. и так во всем.

неизвестно, в какой школе будут учиться дети ближе к старшим классам, тем более неизвестно, будут ли они учиться в Украине в ВУЗе (я лично постараюсь сделать так, чтобы они уехали за границу, если мы потянем).

так что мы можем через 10 лет поменять эту квартиру на ту, что будет соответствовать будущей ситуации. и эта квартира для меня как разновидность аренды, нет никакого желания вкладываться в нее НАВСЕГДА.

мне давно нравится этот "неокончательный" подход. вот мы купили и эту квартиру, в которой живем сейчас, трешку в 96 серии, с подходом "сейчас годится, а там посмотрим", не хочу сильно вкладываться в квартиру, возиться с глобальным ремонтом и через 5 лет увидеть, что обстоятельства изменились, а это же квартира мечты, мы не можем ее оставить.

в том числе по этой причине не хочу дом в пригороде.


Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства".
То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:09

  Faceless написав:
Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства".
То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают


Меня пугает не столько жизнь в бардаке в ожидании мечты, сколько вариант капкана, что сделали квартиру/дом мечты и теперь ни за что от нее не откажемся. А вводные могут сильно измениться, расположение школы - это ключевая вводная для нас на данном этапе, ведь мы работаем дома (начали еще до локдаунов) и в офис не вернемся.

жена мой подход разделяет частично, она как раз хочет раз в жизни сделать под себя, вот мы ей сейчас дадим поиграться немного, отвести душу на ремонте санузла и кухни )
Tyler
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:26

Ребята как вам вариант душа ? Это практично ? Мне нравиться.
Аренда в Одесском Бульваре прилично упала.
По 7500 есть квартиры 30 метров.
Пол-года назад начиналось от 9 000.Зображення
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:По 7500 есть квартиры 30 метров.
дорого им 5к красная цена, при условии что вам в жизни ничего кроме новой линии и метро в пешей доступности не нужно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:Ребята как вам вариант душа ? Это практично ? Мне нравиться.
Аренда в Одесском Бульваре прилично упала.
По 7500 есть квартиры 30 метров.
Пол-года назад начиналось от 9 000.Зображення


Нужна стенка между душем и стиральной машиной, хотя бы стекло. Вообще, машинке в условиях высокой влажности может быстро прийти конец, я уже не говорю, каково оно вообще стоять под душем рядом с включенным в сеть электроприбором. Заряд бодрости, наверное, можно получить
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:41

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:По 7500 есть квартиры 30 метров.
дорого им 5к красная цена, при условии что вам в жизни ничего кроме новой линии и метро в пешей доступности не нужно.


Вполне может быть. Особенно когда здадут следующие 5 домов.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:41

  Хомякоид написав:Ребята как вам вариант душа ? Это практично ? Мне нравиться.
Аренда в Одесском Бульваре прилично упала.
По 7500 есть квартиры 30 метров.
Пол-года назад начиналось от 9 000.Зображення

це шо кавалірка?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:46

  Faceless написав:
Хомякоид написав:Ребята как вам вариант душа ? Это практично ? Мне нравиться.
Аренда в Одесском Бульваре прилично упала.
По 7500 есть квартиры 30 метров.
Пол-года назад начиналось от 9 000.Зображення


Нужна стенка между душем и стиральной машиной, хотя бы стекло. Вообще, машинке в условиях высокой влажности может быстро прийти конец, я уже не говорю, каково оно вообще стоять под душем рядом с включенным в сеть электроприбором. Заряд бодрости, наверное, можно получить


Согласен. Тут нужна хотя-бы шторка.
Может и шторка есть, просто в фото не попала.
Это с Одесского Бульвара. Сдаеться в аренду.

Пардон, увидел новые цены. 6800. Обвал на ОКРЖН
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... 4b0f8f949d
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 10 кві, 2021 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:47

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Ребята как вам вариант душа ? Это практично ? Мне нравиться.
Аренда в Одесском Бульваре прилично упала.
По 7500 есть квартиры 30 метров.
Пол-года назад начиналось от 9 000.Зображення

це шо кавалірка?


30 метрів студія.
Хомякоид
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