Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства". То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают
Меня пугает не столько жизнь в бардаке в ожидании мечты, сколько вариант капкана, что сделали квартиру/дом мечты и теперь ни за что от нее не откажемся. А вводные могут сильно измениться, расположение школы - это ключевая вводная для нас на данном этапе, ведь мы работаем дома (начали еще до локдаунов) и в офис не вернемся.
жена мой подход разделяет частично, она как раз хочет раз в жизни сделать под себя, вот мы ей сейчас дадим поиграться немного, отвести душу на ремонте санузла и кухни )
Меня больше пугает всю жизнь (а минимум половина ее уже прошла, при чем, лучшая) провести в квартирах, домах, местах, которые тебе не нравятся, и не приносят удовольствия от того, что ты там живешь. Радикальным решением, конечно, является эмиграция. Но раз уж мы "зависли в неправильных городах"(c), то хоть здесь надо найти максимально приятное место. Чего бы это ни стоило. Потому что завтра, может, хлоп... и все.
Faceless написав: Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства". То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают
Меня пугает не столько жизнь в бардаке в ожидании мечты, сколько вариант капкана, что сделали квартиру/дом мечты и теперь ни за что от нее не откажемся. А вводные могут сильно измениться, расположение школы - это ключевая вводная для нас на данном этапе, ведь мы работаем дома (начали еще до локдаунов) и в офис не вернемся.
жена мой подход разделяет частично, она как раз хочет раз в жизни сделать под себя, вот мы ей сейчас дадим поиграться немного, отвести душу на ремонте санузла и кухни )
Меня больше пугает всю жизнь (а минимум половина ее уже прошла, при чем, лучшая) провести в квартирах, домах, местах, которые тебе не нравятся, и не приносят удовольствия от того, что ты там живешь. Радикальным решением, конечно, является эмиграция. Но раз уж мы "зависли в неправильных городах"(c), то хоть здесь надо найти максимально приятное место. Чего бы это ни стоило. Потому что завтра, может, хлоп... и все.
Смотрел, кстати, в вашей прошлой прелести - уже гораздо более демократичные цены. Не напомните, сколько у вас метраж был?
airmax78 написав:Меня больше пугает всю жизнь (а минимум половина ее уже прошла, при чем, лучшая) провести в квартирах, домах, местах, которые тебе не нравятся, и не приносят удовольствия от того, что ты там живешь. Радикальным решением, конечно, является эмиграция. Но раз уж мы "зависли в неправильных городах"(c), то хоть здесь надо найти максимально приятное место. Чего бы это ни стоило. Потому что завтра, может, хлоп... и все.
Смотрел, кстати, в вашей прошлой прелести - уже гораздо более демократичные цены. Не напомните, сколько у вас метраж был?
Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей
Люди , в надежде на бизнес рантье, начали скупать все подряд, включая эту помойку. Место швах, комплекс ужасный на 100500 квартир, большинство из которых студии. 6500 это красная цена. Гвно не может дорожать, тем более в условиях его переизбытка.
sequence написав: Для ZРадио: факультет кибернетики КГУ - это не экономическая кибернетика. Это прикладная математика и программирование. Рядом корпус мехмата - преподы работают и там и там. Предмет "Матстатистика", разумеется, был, в том числе, но скорее "для галочки" и понимания вопроса. ЗЫ Смотрю, уже переименовали, чтоб совсем всем все ясно стало )) http://www.univ.kiev.ua/ua/departments/csc/
Так получилось, что в моем круге общения много людей, которые заканчивали оба эти факультета - кибернетики и мехмат. Большинство из них сейчас в сфере ИТ. Кто захотел из них, работали или сейчас работают за рубежом. Математический склад ума и тебе гарантия безбедной жизни. Чесслово, среди них есть з/п $10+ тыщ сидя в Киеве. Я вот часто задумываюсь, а нах тогда посылать своих детей учиться закордон, если у себя под боком такое? А есть же еще всемирно признаный КПИ. А есть же еще своя школа Харькова и Днепра. В этом плане у украинской школы мировое признание и огромный авторитет. А некоторые отправляют своих чад учить компьютер сайнс в Польшу, Эстонию, Финляндию и прочие отстойники... Не до конца это понимаю.
Мы случайно не знакомы? Закончил мехмат в 99-м. После физмата.
adeges написав:Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей
Иногда, после посещения современных жк, к некоторым покупателям приходит понимае, что локация бьёт красивую входную группу варшавского и свитлопарка.