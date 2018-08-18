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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7126712771287129>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 34
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
8
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:55

  Tyler написав:
  Faceless написав:
Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства".
То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают


Меня пугает не столько жизнь в бардаке в ожидании мечты, сколько вариант капкана, что сделали квартиру/дом мечты и теперь ни за что от нее не откажемся. А вводные могут сильно измениться, расположение школы - это ключевая вводная для нас на данном этапе, ведь мы работаем дома (начали еще до локдаунов) и в офис не вернемся.

жена мой подход разделяет частично, она как раз хочет раз в жизни сделать под себя, вот мы ей сейчас дадим поиграться немного, отвести душу на ремонте санузла и кухни )

Меня больше пугает всю жизнь (а минимум половина ее уже прошла, при чем, лучшая) провести в квартирах, домах, местах, которые тебе не нравятся, и не приносят удовольствия от того, что ты там живешь. Радикальным решением, конечно, является эмиграция. Но раз уж мы "зависли в неправильных городах"(c), то хоть здесь надо найти максимально приятное место. Чего бы это ни стоило. Потому что завтра, может, хлоп... и все.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:58

  Хомякоид написав:Ребята как вам вариант душа ? Это практично ? Мне нравиться.
Аренда в Одесском Бульваре прилично упала.
По 7500 есть квартиры 30 метров.
Пол-года назад начиналось от 9 000.Зображення

Там жить нельзя. Я не знаю какая цена была бы привлекательной для того ПЦа, где находится эта квартира.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Tyler написав:
  Faceless написав:
Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства".
То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают


Меня пугает не столько жизнь в бардаке в ожидании мечты, сколько вариант капкана, что сделали квартиру/дом мечты и теперь ни за что от нее не откажемся. А вводные могут сильно измениться, расположение школы - это ключевая вводная для нас на данном этапе, ведь мы работаем дома (начали еще до локдаунов) и в офис не вернемся.

жена мой подход разделяет частично, она как раз хочет раз в жизни сделать под себя, вот мы ей сейчас дадим поиграться немного, отвести душу на ремонте санузла и кухни )

Меня больше пугает всю жизнь (а минимум половина ее уже прошла, при чем, лучшая) провести в квартирах, домах, местах, которые тебе не нравятся, и не приносят удовольствия от того, что ты там живешь. Радикальным решением, конечно, является эмиграция. Но раз уж мы "зависли в неправильных городах"(c), то хоть здесь надо найти максимально приятное место. Чего бы это ни стоило. Потому что завтра, может, хлоп... и все.
Смотрел, кстати, в вашей прошлой прелести - уже гораздо более демократичные цены. Не напомните, сколько у вас метраж был?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Вполне может быть. Особенно когда здадут следующие 5 домов.
там по одесской трассе справа от дороги уже всё от метро до Чабанов застроено
  airmax78 написав:Я не знаю какая цена была бы привлекательной для того ПЦа, где находится эта квартира.
за 5к заберут всё таки не 15м2 а 30м2. В Киеве зарождается эконом сегмент который будет соизмерим с Черкассами, Херсонами и др городами без столичной надбавки за брэнд или престиж
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 кві, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:09

  Faceless написав:
airmax78 написав:Меня больше пугает всю жизнь (а минимум половина ее уже прошла, при чем, лучшая) провести в квартирах, домах, местах, которые тебе не нравятся, и не приносят удовольствия от того, что ты там живешь. Радикальным решением, конечно, является эмиграция. Но раз уж мы "зависли в неправильных городах"(c), то хоть здесь надо найти максимально приятное место. Чего бы это ни стоило. Потому что завтра, может, хлоп... и все.
Смотрел, кстати, в вашей прошлой прелести - уже гораздо более демократичные цены. Не напомните, сколько у вас метраж был?

85 кв.м.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:18

  vitaliian написав: В Киеве зарождается эконом сегмент который будет соизмерим с Черкассами, Херсонами и др городами без столичной надбавки за брэнд или престиж
не дай бог какая-то падла назовет там дом ЖК "Черкассы"
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Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:37

  Хомякоид написав:[
Это с Одесского Бульвара. Сдаеться в аренду.

Пардон, увидел новые цены. 6800. Обвал на ОКРЖН
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... 4b0f8f949d

Люди , в надежде на бизнес рантье, начали скупать все подряд, включая эту помойку. Место швах, комплекс ужасный на 100500 квартир, большинство из которых студии. 6500 это красная цена. Гвно не может дорожать, тем более в условиях его переизбытка.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:38

  Libo написав:
  sequence написав:
Для ZРадио: факультет кибернетики КГУ - это не экономическая кибернетика. Это прикладная математика и программирование. Рядом корпус мехмата - преподы работают и там и там. Предмет "Матстатистика", разумеется, был, в том числе, но скорее "для галочки" и понимания вопроса.
ЗЫ Смотрю, уже переименовали, чтоб совсем всем все ясно стало )) http://www.univ.kiev.ua/ua/departments/csc/


Так получилось, что в моем круге общения много людей, которые заканчивали оба эти факультета - кибернетики и мехмат. Большинство из них сейчас в сфере ИТ. Кто захотел из них, работали или сейчас работают за рубежом. Математический склад ума и тебе гарантия безбедной жизни. Чесслово, среди них есть з/п $10+ тыщ сидя в Киеве. :shock:
Я вот часто задумываюсь, а нах тогда посылать своих детей учиться закордон, если у себя под боком такое? :roll:
А есть же еще всемирно признаный КПИ. А есть же еще своя школа Харькова и Днепра. В этом плане у украинской школы мировое признание и огромный авторитет. А некоторые отправляют своих чад учить компьютер сайнс в Польшу, Эстонию, Финляндию и прочие отстойники... :x Не до конца это понимаю. :oops:

Мы случайно не знакомы? Закончил мехмат в 99-м. После физмата.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:40

  adeges написав:Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей

Иногда, после посещения современных жк, к некоторым покупателям приходит понимае, что локация бьёт красивую входную группу варшавского и свитлопарка.
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