Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tyler написав:мы не программисты, но фрилансеры. я почти жалею, что не стал программистом, а теперь сложно переучиваться, с учетом обстоятельств (хотя у меня друг в 40 лет бросил работу маркетологом, переучился на программиста с нуля и через три года уехал в германию).
жалею в основном потому, что было бы проще уехать, потому что я все меньше верю в перспективы Украины стать нормальной западной страной.
жена тоже зарабатывает прилично в фрилансе, в среднем раза в полтора больше меня.
Да вроде же не только программистам разрешено выезжать. Если вы фрилансеры, то что мешает уехать прямо сейчас? Отдадите детей не в частную школу, а в государственную, но образование они получат всё одно лучше. Многие слышали позицию Жака Фреско и многие насмехаются над его видением будущего, в котором нет места деньгам и человека формирует среда обитания. Отказ от денег - это вопрос далёкого будущего, но то что общество оказывает влияние на формирование человека - это сложно отрицать. Так может стоит подумать, чтобы детей определить не в нормальную школу, а сразу в нормальное общество?
adeges написав:Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей
Может из-за команаля люди наконец-то поняли что нужно продать а не продавать и поставили реальную цену ?
adeges написав:Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей
Может из-за команаля люди наконец-то поняли что нужно продать а не продавать и поставили реальную цену ?
adeges написав:Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей
Может из-за команаля люди наконец-то поняли что нужно продать а не продавать и поставили реальную цену ?
У вас помешательство на этой коммуналке.
Не знаю, не знаю. Вот надыбал опрос на одном канале. 33 % не могут платить комуналь. Это в Yutube, где у людей по минимуму есть и интерент и комп. А если глубинку копнуть ?