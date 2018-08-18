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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7127712871297130>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 34
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
8
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:49

Смарти - рулять!©

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав:Ребята как вам вариант душа ? Это практично ? Мне нравиться.
Аренда в Одесском Бульваре прилично упала.
По 7500 есть квартиры 30 метров.
Пол-года назад начиналось от 9 000.Зображення

це шо кавалірка?


30 метрів студія.

І метраж - майже такий, як у моєї майбутньої і виглядати буде - не гірше!
Та й ціна - далеко втікати не буде! :D

Всі пазли складаються так, як треба! :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:49

  Tyler написав:мы не программисты, но фрилансеры. я почти жалею, что не стал программистом, а теперь сложно переучиваться, с учетом обстоятельств (хотя у меня друг в 40 лет бросил работу маркетологом, переучился на программиста с нуля и через три года уехал в германию).

жалею в основном потому, что было бы проще уехать, потому что я все меньше верю в перспективы Украины стать нормальной западной страной.

жена тоже зарабатывает прилично в фрилансе, в среднем раза в полтора больше меня.

Да вроде же не только программистам разрешено выезжать. Если вы фрилансеры, то что мешает уехать прямо сейчас? Отдадите детей не в частную школу, а в государственную, но образование они получат всё одно лучше. Многие слышали позицию Жака Фреско и многие насмехаются над его видением будущего, в котором нет места деньгам и человека формирует среда обитания. Отказ от денег - это вопрос далёкого будущего, но то что общество оказывает влияние на формирование человека - это сложно отрицать. Так может стоит подумать, чтобы детей определить не в нормальную школу, а сразу в нормальное общество?
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Всі пазли складаються так, як треба!
вашим оптимизмом можно людей вместо лекарств лечить (запомните эту фразу).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:
  vitaliian написав: В Киеве зарождается эконом сегмент который будет соизмерим с Черкассами, Херсонами и др городами без столичной надбавки за брэнд или престиж
не дай бог какая-то падла назовет там дом ЖК "Черкассы"
На Большой Васильковской на одном из домов, недалеко от Ишака, есть герб Черкасс.
Забавно было бы там очередную свечку во дворе, возле Метрополя какого-то, назвать Черкассы :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:01

  Хомякоид написав:
Согласен. Тут нужна хотя-бы шторка.
Может и шторка есть, просто в фото не попала.
Это с Одесского Бульвара. Сдаеться в аренду.

Пардон, увидел новые цены. 6800. Обвал на ОКРЖН
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... 4b0f8f949d



Жесть. Техетаж з вікном під стелею можна здати за гроші?

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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:02

  adeges написав:Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей


Может из-за команаля люди наконец-то поняли что нужно продать а не продавать и поставили реальную цену ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  adeges написав:Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей


Может из-за команаля люди наконец-то поняли что нужно продать а не продавать и поставили реальную цену ?
У вас помешательство на этой коммуналке.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:41

Все буде добре! Або, навіть, краще!)))

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Всі пазли складаються так, як треба!
вашим оптимизмом можно людей вместо лекарств лечить (запомните эту фразу).

Ви знаєте, а я інколи так і роблю!(стараюсь лікувати людей оптимізмом, - навіть, трохи вдається підлікувати :D - правда, не надовго...)
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:48

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  adeges написав:Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей


Может из-за команаля люди наконец-то поняли что нужно продать а не продавать и поставили реальную цену ?
У вас помешательство на этой коммуналке.


Не знаю, не знаю.
Вот надыбал опрос на одном канале.
33 % не могут платить комуналь.
Это в Yutube, где у людей по минимуму есть и интерент и комп.
А если глубинку копнуть ?Зображення
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:49

  Успіх написав:Всі пазли складаються так, як треба! :wink:

ага, оренда ріеловської прєлєсті 3000 грн. при ПА30, якщо пазл таки складеться у 2024р
flyman
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