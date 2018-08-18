Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tyler написав:мы не программисты, но фрилансеры. я почти жалею, что не стал программистом, а теперь сложно переучиваться, с учетом обстоятельств (хотя у меня друг в 40 лет бросил работу маркетологом, переучился на программиста с нуля и через три года уехал в германию).
жалею в основном потому, что было бы проще уехать, потому что я все меньше верю в перспективы Украины стать нормальной западной страной.
жена тоже зарабатывает прилично в фрилансе, в среднем раза в полтора больше меня.
Да вроде же не только программистам разрешено выезжать. Если вы фрилансеры, то что мешает уехать прямо сейчас? Отдадите детей не в частную школу, а в государственную, но образование они получат всё одно лучше. Многие слышали позицию Жака Фреско и многие насмехаются над его видением будущего, в котором нет места деньгам и человека формирует среда обитания. Отказ от денег - это вопрос далёкого будущего, но то что общество оказывает влияние на формирование человека - это сложно отрицать. Так может стоит подумать, чтобы детей определить не в нормальную школу, а сразу в нормальное общество?
все правильно, только мы, в отличие от программистов, тестировщиков и других технарей, заточены на местный рынок. не вдаваясь в подробности.
поэтому можно уехать, но зарабатывать на удаленке все равно здесь, в Украине. по украинским меркам у нас дела неплохо идут, а вот жить на эти деньги в европах будет напряжнее.
Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2. Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати. Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит. Как-то так...
5396669 написав:Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2. Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати. Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит. Как-то так...
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Навіть в Нафігаторі 10,70грн. плюс 200грн. консьєрж, а тож Тайм.
5396669 написав:Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2. Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати. Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит. Как-то так...
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Навіть в Нафігаторі 10,70грн. плюс 200грн. консьєрж, а тож Тайм.
5396669 написав:Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2. Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати. Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит. Как-то так...
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Навіть в Нафігаторі 10,70грн. плюс 200грн. консьєрж, а тож Тайм.
А что Тайм... не до бизнес класс...
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Тайм це мрія айтішніка, ось єйрмакс прийде, він вам розкаже. Нафігатор атстой в промзоні біля залізниці.