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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7128712971307131

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 34
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
8
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:55

  5396669 написав:Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2.
Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати.
Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит.
Как-то так...

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Зато в хрущику опалення дороге, і МЗК не такі модні
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:55

  5396669 написав:Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2.
Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати.
Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит.
Как-то так...

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Ну, хороший тариф. С запасом. В Тайме хватит на все.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:56

  5396669 написав:Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2.
Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати.
Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит.
Как-то так...

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Мне всегда странно такое слышать, когда люди покупают объекты бизнес класса за много денег в ближайшем прицентралье. Даже не дотягивает до 1 дол квадрат.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:05

  Хомякоид написав:
  adeges написав:Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей


Может из-за команаля люди наконец-то поняли что нужно продать а не продавать и поставили реальную цену ?


Минимум 2 из 3 - получатели субсидий, т.е. коммуналка - не фактор

Но дело ы том, кто покупает такое под 100% снос и переделку с нуля? Плюс бесперспективный и дешевеющий жилой фонд.

Или возможно, что декаплинг сталинок и модных мопов - это только хотелки уважаемых писателей даннооо треда?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:06

  hume написав:
  5396669 написав:Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2.
Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати.
Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит.
Как-то так...

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Мне всегда странно такое слышать, когда люди покупают объекты бизнес класса за много денег в ближайшем прицентралье. Даже не дотягивает до 1 дол квадрат.

Меньше сейчас ставить нельзя. Поднимать потом сложно, а +/-1 долл США за квадрат - должно хватить на какое-то время. Потом можно будет качеством услуг регулировать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:10

  adeges написав:Или возможно, что декаплинг сталинок и модных мопов - это только хотелки уважаемых писателей даннооо треда?

Ну я сразу понял к чему вы клоните. Нет. Это не хотелки. Просто модные мопы улетели в космос, а когда-то, на этапе строительства, стоили за метр столько же сколько сталинки. Только благодаря ралли модных МОПов этому неликвиду удалось наконец продаться. И никак иначе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:20

  airmax78 написав:
  adeges написав:Или возможно, что декаплинг сталинок и модных мопов - это только хотелки уважаемых писателей даннооо треда?

Ну я сразу понял к чему вы клоните. Нет. Это не хотелки. Просто модные мопы улетели в космос, а когда-то, на этапе строительства, стоили за метр столько же сколько сталинки. Только благодаря ралли модных МОПов этому неликвиду удалось наконец продаться. И никак иначе.


Т.е. все таки корреляция и положительная есть? Потому что ранее космос мопов прямо противопоставлялся стремительному домкрату 10-15+ лет неликвида
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:35

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:Или возможно, что декаплинг сталинок и модных мопов - это только хотелки уважаемых писателей даннооо треда?

Ну я сразу понял к чему вы клоните. Нет. Это не хотелки. Просто модные мопы улетели в космос, а когда-то, на этапе строительства, стоили за метр столько же сколько сталинки. Только благодаря ралли модных МОПов этому неликвиду удалось наконец продаться. И никак иначе.


Т.е. все таки корреляция и положительная есть? Потому что ранее космос мопов прямо противопоставлялся стремительному домкрату 10-15+ лет неликвида

Ну, если это как слабое утешение для тех кто не продал свои сталинки в 2016-2017м и не перепрыгнул в модные МОПы рассматривать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 23:39

Олег Дроздов – украинский архитектор, основатель архитектурного бюро Drozdov&Partners, которое работает в Швейцарии, Франции, США, Испании, Корее, Кувейте и других странах.
В 2017 основал харьковскую школу архитектуры.

Его работа «Театр на Подоле» взорвала мозг киевлянам и вызвала много хейта, дискуссий и хайпа.
Андрей встретился с Олегом, узнал почему театр получился таким, и в чём состоит рецепт спасения Киева?

В этом выпуске Олег расскажет о архитектуре Киева, о своей карьере художника и почему её пришлось завершить.
А так же о работе за границей и о любимых моментах в проекте!

https://www.youtube.com/watch?v=2tS3T7-bF_s&t=1509s
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 00:18

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Ну я сразу понял к чему вы клоните. Нет. Это не хотелки. Просто модные мопы улетели в космос, а когда-то, на этапе строительства, стоили за метр столько же сколько сталинки. Только благодаря ралли модных МОПов этому неликвиду удалось наконец продаться. И никак иначе.


Т.е. все таки корреляция и положительная есть? Потому что ранее космос мопов прямо противопоставлялся стремительному домкрату 10-15+ лет неликвида

Ну, если это как слабое утешение для тех кто не продал свои сталинки в 2016-2017м и не перепрыгнул в модные МОПы рассматривать.


Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна
adeges
 
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