Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
5396669 написав:Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2. Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати. Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит. Как-то так...
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Зато в хрущику опалення дороге, і МЗК не такі модні
5396669 написав:Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2. Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати. Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит. Как-то так...
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Ну, хороший тариф. С запасом. В Тайме хватит на все.
5396669 написав:Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2. Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати. Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит. Как-то так...
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Мне всегда странно такое слышать, когда люди покупают объекты бизнес класса за много денег в ближайшем прицентралье. Даже не дотягивает до 1 дол квадрат.
adeges написав:Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей
Может из-за команаля люди наконец-то поняли что нужно продать а не продавать и поставили реальную цену ?
Минимум 2 из 3 - получатели субсидий, т.е. коммуналка - не фактор
Но дело ы том, кто покупает такое под 100% снос и переделку с нуля? Плюс бесперспективный и дешевеющий жилой фонд.
Или возможно, что декаплинг сталинок и модных мопов - это только хотелки уважаемых писателей даннооо треда?
5396669 написав:Новости по стоимости содержания новых ЖК - ЖК Time вот вот сдадут. УК уже озвучила тариф на содержание- 17грн/м2, охрана - 9грн/м2. Можешь и не жить, но 26грн за метр уплати. Инвесторы в шоке. Бадания с УК ни к чему не привели. Тариф обжалованию не подлежит. Как-то так...
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Мне всегда странно такое слышать, когда люди покупают объекты бизнес класса за много денег в ближайшем прицентралье. Даже не дотягивает до 1 дол квадрат.
Меньше сейчас ставить нельзя. Поднимать потом сложно, а +/-1 долл США за квадрат - должно хватить на какое-то время. Потом можно будет качеством услуг регулировать.
adeges написав:Или возможно, что декаплинг сталинок и модных мопов - это только хотелки уважаемых писателей даннооо треда?
Ну я сразу понял к чему вы клоните. Нет. Это не хотелки. Просто модные мопы улетели в космос, а когда-то, на этапе строительства, стоили за метр столько же сколько сталинки. Только благодаря ралли модных МОПов этому неликвиду удалось наконец продаться. И никак иначе.
adeges написав:Или возможно, что декаплинг сталинок и модных мопов - это только хотелки уважаемых писателей даннооо треда?
Ну я сразу понял к чему вы клоните. Нет. Это не хотелки. Просто модные мопы улетели в космос, а когда-то, на этапе строительства, стоили за метр столько же сколько сталинки. Только благодаря ралли модных МОПов этому неликвиду удалось наконец продаться. И никак иначе.
Т.е. все таки корреляция и положительная есть? Потому что ранее космос мопов прямо противопоставлялся стремительному домкрату 10-15+ лет неликвида
adeges написав:Или возможно, что декаплинг сталинок и модных мопов - это только хотелки уважаемых писателей даннооо треда?
Ну я сразу понял к чему вы клоните. Нет. Это не хотелки. Просто модные мопы улетели в космос, а когда-то, на этапе строительства, стоили за метр столько же сколько сталинки. Только благодаря ралли модных МОПов этому неликвиду удалось наконец продаться. И никак иначе.
Т.е. все таки корреляция и положительная есть? Потому что ранее космос мопов прямо противопоставлялся стремительному домкрату 10-15+ лет неликвида
Ну, если это как слабое утешение для тех кто не продал свои сталинки в 2016-2017м и не перепрыгнул в модные МОПы рассматривать.
Олег Дроздов – украинский архитектор, основатель архитектурного бюро Drozdov&Partners, которое работает в Швейцарии, Франции, США, Испании, Корее, Кувейте и других странах. В 2017 основал харьковскую школу архитектуры.
Его работа «Театр на Подоле» взорвала мозг киевлянам и вызвала много хейта, дискуссий и хайпа. Андрей встретился с Олегом, узнал почему театр получился таким, и в чём состоит рецепт спасения Киева?
В этом выпуске Олег расскажет о архитектуре Киева, о своей карьере художника и почему её пришлось завершить. А так же о работе за границей и о любимых моментах в проекте!
airmax78 написав:Ну я сразу понял к чему вы клоните. Нет. Это не хотелки. Просто модные мопы улетели в космос, а когда-то, на этапе строительства, стоили за метр столько же сколько сталинки. Только благодаря ралли модных МОПов этому неликвиду удалось наконец продаться. И никак иначе.
Т.е. все таки корреляция и положительная есть? Потому что ранее космос мопов прямо противопоставлялся стремительному домкрату 10-15+ лет неликвида
Ну, если это как слабое утешение для тех кто не продал свои сталинки в 2016-2017м и не перепрыгнул в модные МОПы рассматривать.
Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна