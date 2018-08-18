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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 кві, 2021 00:49
adeges написав: airmax78 написав: adeges написав:
Т.е. все таки корреляция и положительная есть? Потому что ранее космос мопов прямо противопоставлялся стремительному домкрату 10-15+ лет неликвида
Ну, если это как слабое утешение для тех кто не продал свои сталинки в 2016-2017м и не перепрыгнул в модные МОПы рассматривать.
Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна
Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 00:59
Faceless написав:
rjkz написав:
Вы не задумывались, что сама ветка о недвиге отсекает огромную часть населения, для которой ветка "Как прожить на 5 кгрн" более актуальна?
"Встречаются 2 бывших одноклассника.
-Как дела, сколько лет...!
-Та все пучком, бизнес, дом в Ницце, Лондоне, свой самолет.
-А я 2 дня ничего не ел...
-Ну ты это...надо себя заставить."
Не просто задумывался. Как раз динамика доходов тех, у кого тактические задачи" как прожить на 5кгрн" для этой ветки совсем неинтересны, это не ЦА ни аренды, ни тем более покупки
Я может быть Вас сильно удивлю, но эти люди таки где-то, но живут.
Я Вас удивлю может еще сильней, но я знаю несколько таких людей и у них операций с недвижимостью больше чем у меня. "Голь на выдумки хитра".
Но я отдаю себе отчет, что как ЦА для загона в концептуальный газоблок они не интересны.
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