Tyler написав:

Еще хотел добавить. Нет никакой уверенности, что эта квартира - последняяона просто соответствует разным критериям, но ни по одному не является квартирой мечтыЭта квартира - чистый прагматичный компромисс. дом не сильно свежий, зато хорошая планировка. далеко от метро (а я очень люблю быть рядом с метро) - зато ближе к школе. ремонт морально устаревший, но не кровь из глаз с лепниной, т.е. терпимо. и так во всем.неизвестно, в какой школе будут учиться дети ближе к старшим классам, тем более неизвестно, будут ли они учиться в Украине в ВУЗе (я лично постараюсь сделать так, чтобы они уехали за границу, если мы потянем).так что мы можем через 10 лет поменять эту квартиру на ту, что будет соответствовать будущей ситуации. и эта квартира для меня как разновидность аренды, нет никакого желания вкладываться в нее НАВСЕГДА.мне давно нравится этот "неокончательный" подход. вот мы купили и эту квартиру, в которой живем сейчас, трешку в 96 серии, с подходом "сейчас годится, а там посмотрим", не хочу сильно вкладываться в квартиру, возиться с глобальным ремонтом и через 5 лет увидеть, что обстоятельства изменились, а это же квартира мечты, мы не можем ее оставить.в том числе по этой причине не хочу дом в пригороде.