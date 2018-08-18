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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 кві, 2021 00:49
adeges написав: airmax78 написав: adeges написав:
Т.е. все таки корреляция и положительная есть? Потому что ранее космос мопов прямо противопоставлялся стремительному домкрату 10-15+ лет неликвида
Ну, если это как слабое утешение для тех кто не продал свои сталинки в 2016-2017м и не перепрыгнул в модные МОПы рассматривать.
Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна
Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 00:59
Faceless написав:
rjkz написав:
Вы не задумывались, что сама ветка о недвиге отсекает огромную часть населения, для которой ветка "Как прожить на 5 кгрн" более актуальна?
"Встречаются 2 бывших одноклассника.
-Как дела, сколько лет...!
-Та все пучком, бизнес, дом в Ницце, Лондоне, свой самолет.
-А я 2 дня ничего не ел...
-Ну ты это...надо себя заставить."
Не просто задумывался. Как раз динамика доходов тех, у кого тактические задачи" как прожить на 5кгрн" для этой ветки совсем неинтересны, это не ЦА ни аренды, ни тем более покупки
Я может быть Вас сильно удивлю, но эти люди таки где-то, но живут.
Я Вас удивлю может еще сильней, но я знаю несколько таких людей и у них операций с недвижимостью больше чем у меня. "Голь на выдумки хитра".
Но я отдаю себе отчет, что как ЦА для загона в концептуальный газоблок они не интересны.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 02:27
Tyler написав:
Еще хотел добавить. Нет никакой уверенности, что эта квартира - последняя
она просто соответствует разным критериям, но ни по одному не является квартирой мечты
Эта квартира - чистый прагматичный компромисс. дом не сильно свежий, зато хорошая планировка. далеко от метро (а я очень люблю быть рядом с метро) - зато ближе к школе. ремонт морально устаревший, но не кровь из глаз с лепниной, т.е. терпимо. и так во всем.
неизвестно, в какой школе будут учиться дети ближе к старшим классам, тем более неизвестно, будут ли они учиться в Украине в ВУЗе (я лично постараюсь сделать так, чтобы они уехали за границу, если мы потянем).
так что мы можем через 10 лет поменять эту квартиру на ту, что будет соответствовать будущей ситуации. и эта квартира для меня как разновидность аренды, нет никакого желания вкладываться в нее НАВСЕГДА.
мне давно нравится этот "неокончательный" подход. вот мы купили и эту квартиру, в которой живем сейчас, трешку в 96 серии, с подходом "сейчас годится, а там посмотрим", не хочу сильно вкладываться в квартиру, возиться с глобальным ремонтом и через 5 лет увидеть, что обстоятельства изменились, а это же квартира мечты, мы не можем ее оставить.
в том числе по этой причине не хочу дом в пригороде.
Очень трезвое отношение к недвиге.
Есть люди, делающие фетиш из места проживания, фактически разменивающие свою жизнь на бесконечное стремление к своему пониманию совершенства.
Впрочем, есть более странная категория - "автодрочеры". Бетон хоть как-то свою ценность во времени может сохранить. Объяснить-же каждые 3 года обновление машины в украинских реалиях я не могу.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 02:41
Faceless написав: Tyler написав:
Еще хотел добавить. Нет никакой уверенности, что эта квартира - последняя
она просто соответствует разным критериям, но ни по одному не является квартирой мечты
Эта квартира - чистый прагматичный компромисс. дом не сильно свежий, зато хорошая планировка. далеко от метро (а я очень люблю быть рядом с метро) - зато ближе к школе. ремонт морально устаревший, но не кровь из глаз с лепниной, т.е. терпимо. и так во всем.
неизвестно, в какой школе будут учиться дети ближе к старшим классам, тем более неизвестно, будут ли они учиться в Украине в ВУЗе (я лично постараюсь сделать так, чтобы они уехали за границу, если мы потянем).
так что мы можем через 10 лет поменять эту квартиру на ту, что будет соответствовать будущей ситуации. и эта квартира для меня как разновидность аренды, нет никакого желания вкладываться в нее НАВСЕГДА.
мне давно нравится этот "неокончательный" подход. вот мы купили и эту квартиру, в которой живем сейчас, трешку в 96 серии, с подходом "сейчас годится, а там посмотрим", не хочу сильно вкладываться в квартиру, возиться с глобальным ремонтом и через 5 лет увидеть, что обстоятельства изменились, а это же квартира мечты, мы не можем ее оставить.
в том числе по этой причине не хочу дом в пригороде.
Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства".
То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают
+1
Ваш оппонент, зРадио (кстати, зря Вы его с захаром сравнили, захар и рядом не валялся, хоть лично Вам он и импонировал
) так и поступил - купил устраивающую его на 2011 год квартиру и вопрос закрыт. Также как это сделали сотни тысяч людей с доходами достойными быть ЦА этой ветки (по Вашему-же определению), но тут на ветке Вы в лагере форумчан, строящих теорию бесконечного поиска совершенства и концептуальности. И забрасываете его тапками.
"Как так-то?"
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Додано: Нед 11 кві, 2021 02:52
Tyler написав: Faceless написав:
Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства".
То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают
Меня пугает не столько жизнь в бардаке в ожидании мечты, сколько вариант капкана, что сделали квартиру/дом мечты и теперь ни за что от нее не откажемся. А вводные могут сильно измениться, расположение школы - это ключевая вводная для нас на данном этапе, ведь мы работаем дома (начали еще до локдаунов) и в офис не вернемся.
жена мой подход разделяет частично, она как раз хочет раз в жизни сделать под себя, вот мы ей сейчас дадим поиграться немного, отвести душу на ремонте санузла и кухни )
Можете поиграться, но...когда Вы отправите детей учиться в забугорье, не думаете-же Вы, что они получат западное образование ради того, чтобы потом работать за украинскую зарплату? Значит останутся там. Во всяком случае, сын моего товарища, окочил универ в Германии и уже 3-й год там работает. В Украине не был лет 7-8.
Тогда станет вопрос - а зачем Вам с женой столько комнат? Как вариант - Вы тоже захотите жить в одной стране со своими детьми.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 03:09
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Всі пазли складаються так, як треба!
вашим оптимизмом можно людей вместо лекарств лечить (запомните эту фразу).
Ви знаєте, а я інколи так і роблю!(стараюсь лікувати людей оптимізмом, - навіть, трохи вдається підлікувати
- правда, не надовго...)
вы точно лисапеты продаете?
или более сильнодействующие вещества?
Тогда это многое проясняет.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 05:34
airmax78 написав: Faceless написав:
Grand Touring написав: не дай бог какая-то падла назовет там дом ЖК "Черкассы"
На Большой Васильковской на одном из домов, недалеко от Ишака, есть герб Черкасс.
Забавно было бы там очередную свечку во дворе, возле Метрополя какого-то, назвать Черкассы
Черкассы - так должен был быть назван один из домов в Патриотике на озерах. Но не судилось.
А как иначе?
Я уже как-то писал, что для г-на берут украинские топонимы, а как что-то "лохкури", то "Нью-Йорк", "Чикаго" и прочыя заокеанщина.
Помните какой корабль дольше всех сопротивлялся захвату в Крыму?
Тральщик "Черкассы".
Это наша "Брестская крепость".
Так что давайте уважать украинские топонимы.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 08:52
rjkz написав:
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Ваш оппонент, зРадио (кстати, зря Вы его с захаром сравнили, захар и рядом не валялся, хоть лично Вам он и импонировал
) так и поступил - купил устраивающую его на 2011 год квартиру и вопрос закрыт. Также как это сделали сотни тысяч людей с доходами достойными быть ЦА этой ветки (по Вашему-же определению), но тут на ветке Вы в лагере форумчан, строящих теорию бесконечного поиска совершенства и концептуальности. И забрасываете его тапками.
"Как так-то?"
Ваша незрозуміла ненависть до мопів заважає підтвердити об’єктивну реальність - у кожному віці різні вимоги до житла.
І теорія купив раз на все життя - ну таке:-)
Наслідки ми бачимо всюди - від напіврозвалених недобудованих палаців та людей похилого віку проживаючих в 1 кімнаті з 3х.. до штурмуючих Дніпро чи окружну щоб дитину в школу відвезти.
Про це вже писали 100500 разів. Різний вік - різні потреби
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Додано: Нед 11 кві, 2021 09:13
rjkz написав:
Но я отдаю себе отчет, что как ЦА для загона в концептуальный газоблок они не интересны.
а чем вас так бесит автоклавный газобетон? имхо, D300 лучший вариант для малоэтажного строительства. крепкий, теплый, недорогой в монтаже и покупке.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 09:27
Первый написав: rjkz написав:
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Ваш оппонент, зРадио (кстати, зря Вы его с захаром сравнили, захар и рядом не валялся, хоть лично Вам он и импонировал
) так и поступил - купил устраивающую его на 2011 год квартиру и вопрос закрыт. Также как это сделали сотни тысяч людей с доходами достойными быть ЦА этой ветки (по Вашему-же определению), но тут на ветке Вы в лагере форумчан, строящих теорию бесконечного поиска совершенства и концептуальности. И забрасываете его тапками.
"Как так-то?"
Ваша незрозуміла ненависть до мопів заважає підтвердити об’єктивну реальність - у кожному віці різні вимоги до житла.
І теорія купив раз на все життя - ну таке:-)
Наслідки ми бачимо всюди - від напіврозвалених недобудованих палаців та людей похилого віку проживаючих в 1 кімнаті з 3х.. до штурмуючих Дніпро чи окружну щоб дитину в школу відвезти.
Про це вже писали 100500 разів. Різний вік - різні потреби
Що причина, а що наслідок?
Який висновок?
Всім жити в новобудовах у центрі Києва? І настане тут Сінгапур?
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