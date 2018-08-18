Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Олег Дроздов – украинский архитектор, основатель архитектурного бюро Drozdov&Partners, которое работает в Швейцарии, Франции, США, Испании, Корее, Кувейте и других странах. В 2017 основал харьковскую школу архитектуры.
Его работа «Театр на Подоле» взорвала мозг киевлянам и вызвала много хейта, дискуссий и хайпа. Андрей встретился с Олегом, узнал почему театр получился таким, и в чём состоит рецепт спасения Киева?
В этом выпуске Олег расскажет о архитектуре Киева, о своей карьере художника и почему её пришлось завершить. А так же о работе за границей и о любимых моментах в проекте!
adeges написав: Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна
Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.
Есть очень много мест, откуда делать это приятнее, чем из окна сталинки.
Но что это меняет в факте того, что никогда разница в цене сталинки и модных мопов не превзойдет некую эмпирическую величину, при достижении которой рост или падение цен будет одинаковым?
И собственно три продажи неливида только в моем доме за последние полгода как бы намекает, сто этот момент уже настал
Так и что вы хотите этим сказать? Сливать "сталинки" и прочий шлак и покупать мопы тут призывают с 2012 года. С 2015го об этом орут. И вот в 2021 вы заявляете что все, рост гэпа остановился. Ну ОК. Можно подвести итоги.