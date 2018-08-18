RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7130713171327133

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 34
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
8
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:51

  kingkongovets написав:Олег Дроздов – украинский архитектор, основатель архитектурного бюро Drozdov&Partners, которое работает в Швейцарии, Франции, США, Испании, Корее, Кувейте и других странах.
В 2017 основал харьковскую школу архитектуры.

Его работа «Театр на Подоле» взорвала мозг киевлянам и вызвала много хейта, дискуссий и хайпа.
Андрей встретился с Олегом, узнал почему театр получился таким, и в чём состоит рецепт спасения Киева?

В этом выпуске Олег расскажет о архитектуре Киева, о своей карьере художника и почему её пришлось завершить.
А так же о работе за границей и о любимых моментах в проекте!

https://www.youtube.com/watch?v=2tS3T7-bF_s&t=1509s

Отличное интервью. Хорошо рассказал про современные реалии Киева. Вообще очень интересный человек.
hume
 
Повідомлень: 7729
З нами з: 27.12.12
Подякував: 816 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:20

  airmax78 написав:
  adeges написав:
Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна

Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.


Есть очень много мест, откуда делать это приятнее, чем из окна сталинки.

Но что это меняет в факте того, что никогда разница в цене сталинки и модных мопов не превзойдет некую эмпирическую величину, при достижении которой рост или падение цен будет одинаковым?

И собственно три продажи неливида только в моем доме за последние полгода как бы намекает, сто этот момент уже настал

И последнее. Моп, моп, моп - это крайне художественный перевод традиционных location, location, location при оценке инвестиционной привлекательности недвижимости.
adeges
 
Повідомлень: 3704
З нами з: 14.03.06
Подякував: 266 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:27

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна

Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.


Есть очень много мест, откуда делать это приятнее, чем из окна сталинки.

Но что это меняет в факте того, что никогда разница в цене сталинки и модных мопов не превзойдет некую эмпирическую величину, при достижении которой рост или падение цен будет одинаковым?

И собственно три продажи неливида только в моем доме за последние полгода как бы намекает, сто этот момент уже настал

Так и что вы хотите этим сказать? Сливать "сталинки" и прочий шлак и покупать мопы тут призывают с 2012 года. С 2015го об этом орут. И вот в 2021 вы заявляете что все, рост гэпа остановился. Ну ОК. Можно подвести итоги.
airmax78
 
Повідомлень: 38240
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:33

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна

Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.


Есть очень много мест, откуда делать это приятнее, чем из окна сталинки.

Но что это меняет в факте того, что никогда разница в цене сталинки и модных мопов не превзойдет некую эмпирическую величину, при достижении которой рост или падение цен будет одинаковым?

И собственно три продажи неливида только в моем доме за последние полгода как бы намекает, сто этот момент уже настал

И последнее. Моп, моп, моп - это крайне художественный перевод традиционных location, location, location при оценке инвестиционной привлекательности недвижимости.

цікаво, якщо неліквід, то чому є покупці?
не за мішок картоплі "неліквід"?
може таки "ліквід"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24080
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:48

  flyman написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.


Есть очень много мест, откуда делать это приятнее, чем из окна сталинки.

Но что это меняет в факте того, что никогда разница в цене сталинки и модных мопов не превзойдет некую эмпирическую величину, при достижении которой рост или падение цен будет одинаковым?

И собственно три продажи неливида только в моем доме за последние полгода как бы намекает, сто этот момент уже настал

И последнее. Моп, моп, моп - это крайне художественный перевод традиционных location, location, location при оценке инвестиционной привлекательности недвижимости.

цікаво, якщо неліквід, то чому є покупці?
не за мішок картоплі "неліквід"?
може таки "ліквід"

Я же написал: потому что МОП в той же локации X2-X3 по цене за метр и еще X1.5-2 из-за большей площади. Но так было не всегда.
airmax78
 
Повідомлень: 38240
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:00

  trololo написав:
  rjkz написав:Но я отдаю себе отчет, что как ЦА для загона в концептуальный газоблок они не интересны. :mrgreen:


а чем вас так бесит автоклавный газобетон? имхо, D300 лучший вариант для малоэтажного строительства. крепкий, теплый, недорогой в монтаже и покупке.

Это заговор. Автоклавный газобетон слишком хорош по сравнению с полнотелым кирпичом и керамоблоком и стоит дешевле. Если его не обсирать на каждом шагу - продажи кирпича и керамоблока остановятся.
airmax78
 
Повідомлень: 38240
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4622 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7130713171327133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jokk і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2014, 2015, 2016
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20151 3472953
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 кві, 2021 01:57
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215253
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21349
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.