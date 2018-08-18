Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Олег Дроздов – украинский архитектор, основатель архитектурного бюро Drozdov&Partners, которое работает в Швейцарии, Франции, США, Испании, Корее, Кувейте и других странах. В 2017 основал харьковскую школу архитектуры.
Его работа «Театр на Подоле» взорвала мозг киевлянам и вызвала много хейта, дискуссий и хайпа. Андрей встретился с Олегом, узнал почему театр получился таким, и в чём состоит рецепт спасения Киева?
В этом выпуске Олег расскажет о архитектуре Киева, о своей карьере художника и почему её пришлось завершить. А так же о работе за границей и о любимых моментах в проекте!
adeges написав: Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна
Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.
Есть очень много мест, откуда делать это приятнее, чем из окна сталинки.
Но что это меняет в факте того, что никогда разница в цене сталинки и модных мопов не превзойдет некую эмпирическую величину, при достижении которой рост или падение цен будет одинаковым?
И собственно три продажи неливида только в моем доме за последние полгода как бы намекает, сто этот момент уже настал
Так и что вы хотите этим сказать? Сливать "сталинки" и прочий шлак и покупать мопы тут призывают с 2012 года. С 2015го об этом орут. И вот в 2021 вы заявляете что все, рост гэпа остановился. Ну ОК. Можно подвести итоги.
rjkz написав: Вы не задумывались, что сама ветка о недвиге отсекает огромную часть населения, для которой ветка "Как прожить на 5 кгрн" более актуальна? "Встречаются 2 бывших одноклассника. -Как дела, сколько лет...! -Та все пучком, бизнес, дом в Ницце, Лондоне, свой самолет. -А я 2 дня ничего не ел... -Ну ты это...надо себя заставить."
Не просто задумывался. Как раз динамика доходов тех, у кого тактические задачи" как прожить на 5кгрн" для этой ветки совсем неинтересны, это не ЦА ни аренды, ни тем более покупки
Я может быть Вас сильно удивлю, но эти люди таки где-то, но живут. Я Вас удивлю может еще сильней, но я знаю несколько таких людей и у них операций с недвижимостью больше чем у меня. "Голь на выдумки хитра". Но я отдаю себе отчет, что как ЦА для загона в концептуальный газоблок они не интересны.
Тут нюанс. Можно участвовать в сделках, как говорил Захар, "альтернативных" - цепочки продаж, разделения и проч. И даже достаточно часто. Но при этом не быть ЦА, т.к. эта категория все равно не приносит на рынок новые деньги, они только участвут в "механике", где цепочку сделок запускает кто-то с деньгами
Faceless написав: +1 Ваш оппонент, зРадио (кстати, зря Вы его с захаром сравнили, захар и рядом не валялся, хоть лично Вам он и импонировал ) так и поступил - купил устраивающую его на 2011 год квартиру и вопрос закрыт. Также как это сделали сотни тысяч людей с доходами достойными быть ЦА этой ветки (по Вашему-же определению), но тут на ветке Вы в лагере форумчан, строящих теорию бесконечного поиска совершенства и концептуальности. И забрасываете его тапками. "Как так-то?"
Не знаю, по какой причине вы меня записали в лагерь форумчан, строящих теорию бесконечного поиска совершенства и концептуальности. Да, мне не чуждо чувство эстетики, если это можно так назвать, я разделяю многие взгляды того же Макса, хотя "плинтусами скрытого монтажа" пока так не проникся; но я, к примеру, не могу поддержать уже десятилетнего поиска "идеальной квартиры с правильными комнатами в правильном месте на правом берегу у парка и дешевле 1000 за метр" (все совпадения с реальными персонажами ветки, само собой, случайны). И касательно месиа жительства зРадио я вообще ничего не высказывал, вообще-то.
rjkz написав:Но я отдаю себе отчет, что как ЦА для загона в концептуальный газоблок они не интересны.
а чем вас так бесит автоклавный газобетон? имхо, D300 лучший вариант для малоэтажного строительства. крепкий, теплый, недорогой в монтаже и покупке.
Это заговор. Автоклавный газобетон слишком хорош по сравнению с полнотелым кирпичом и керамоблоком и стоит дешевле. Если его не обсирать на каждом шагу - продажи кирпича и керамоблока остановятся.
а если и берут у нас ГБ, то тоненький (до 30 см) D400, D500 а потом лепят на него утеплители сверху бо холодно же. а 30 см D400 +10 см ваты = равно 38 см D300 без ваты по сопротивлению теплопередаче. D500 вообще только на внутренние перегородки годится. утеплять газобетон получается дорого и сложно, потому что нужна вата большой плотности, которая в три раза дороже той, что идет в легкие перекрытия или крышу. ну я сейчас про частные дома, в многоэтажниках свои плюсы и минусы. там конечно полный кирпич решает, потому что по звукоизоляциии требования другие для комфорта, и нет теплоаккумулирующих ограждающих конструкций, кроме тонких плит монолита.
у меня стены будут без утепления (D300 38 сантиметров), но зато фундамент с 20см пенопласта, перекрытие 30 см роквула. ну и окна двойной аргон по 14 и два лоуЕ
я когда себе блок брал на аэроке, то пришлось добре подождать, потому что клепали в основном 400-500 плотность, нету доверия к пористому у нас, а ведь класс прочности на сжатие декларируется аероком В2.0 , если не ошибаюсь. также как и для D400. короче наши люби любят сами знаете что .. гис