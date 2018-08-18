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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7130713171327133

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 34
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
8
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:51

  kingkongovets написав:Олег Дроздов – украинский архитектор, основатель архитектурного бюро Drozdov&Partners, которое работает в Швейцарии, Франции, США, Испании, Корее, Кувейте и других странах.
В 2017 основал харьковскую школу архитектуры.

Его работа «Театр на Подоле» взорвала мозг киевлянам и вызвала много хейта, дискуссий и хайпа.
Андрей встретился с Олегом, узнал почему театр получился таким, и в чём состоит рецепт спасения Киева?

В этом выпуске Олег расскажет о архитектуре Киева, о своей карьере художника и почему её пришлось завершить.
А так же о работе за границей и о любимых моментах в проекте!

https://www.youtube.com/watch?v=2tS3T7-bF_s&t=1509s

Отличное интервью. Хорошо рассказал про современные реалии Киева. Вообще очень интересный человек.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:20

  airmax78 написав:
  adeges написав:
Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна

Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.


Есть очень много мест, откуда делать это приятнее, чем из окна сталинки.

Но что это меняет в факте того, что никогда разница в цене сталинки и модных мопов не превзойдет некую эмпирическую величину, при достижении которой рост или падение цен будет одинаковым?

И собственно три продажи неливида только в моем доме за последние полгода как бы намекает, сто этот момент уже настал

И последнее. Моп, моп, моп - это крайне художественный перевод традиционных location, location, location при оценке инвестиционной привлекательности недвижимости.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:27

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна

Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.


Есть очень много мест, откуда делать это приятнее, чем из окна сталинки.

Но что это меняет в факте того, что никогда разница в цене сталинки и модных мопов не превзойдет некую эмпирическую величину, при достижении которой рост или падение цен будет одинаковым?

И собственно три продажи неливида только в моем доме за последние полгода как бы намекает, сто этот момент уже настал

Так и что вы хотите этим сказать? Сливать "сталинки" и прочий шлак и покупать мопы тут призывают с 2012 года. С 2015го об этом орут. И вот в 2021 вы заявляете что все, рост гэпа остановился. Ну ОК. Можно подвести итоги.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:33

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
Лоховство - категория относительная. Модные МОПы - слабое утешение для вложивших деньги в котлованы КАНа вместо покупки в конце 2018 г. биткойна

Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.


Есть очень много мест, откуда делать это приятнее, чем из окна сталинки.

Но что это меняет в факте того, что никогда разница в цене сталинки и модных мопов не превзойдет некую эмпирическую величину, при достижении которой рост или падение цен будет одинаковым?

И собственно три продажи неливида только в моем доме за последние полгода как бы намекает, сто этот момент уже настал

И последнее. Моп, моп, моп - это крайне художественный перевод традиционных location, location, location при оценке инвестиционной привлекательности недвижимости.

цікаво, якщо неліквід, то чому є покупці?
не за мішок картоплі "неліквід"?
може таки "ліквід"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:48

  flyman написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.


Есть очень много мест, откуда делать это приятнее, чем из окна сталинки.

Но что это меняет в факте того, что никогда разница в цене сталинки и модных мопов не превзойдет некую эмпирическую величину, при достижении которой рост или падение цен будет одинаковым?

И собственно три продажи неливида только в моем доме за последние полгода как бы намекает, сто этот момент уже настал

И последнее. Моп, моп, моп - это крайне художественный перевод традиционных location, location, location при оценке инвестиционной привлекательности недвижимости.

цікаво, якщо неліквід, то чому є покупці?
не за мішок картоплі "неліквід"?
може таки "ліквід"

Я же написал: потому что МОП в той же локации X2-X3 по цене за метр и еще X1.5-2 из-за большей площади. Но так было не всегда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:00

  trololo написав:
  rjkz написав:Но я отдаю себе отчет, что как ЦА для загона в концептуальный газоблок они не интересны. :mrgreen:


а чем вас так бесит автоклавный газобетон? имхо, D300 лучший вариант для малоэтажного строительства. крепкий, теплый, недорогой в монтаже и покупке.

Это заговор. Автоклавный газобетон слишком хорош по сравнению с полнотелым кирпичом и керамоблоком и стоит дешевле. Если его не обсирать на каждом шагу - продажи кирпича и керамоблока остановятся.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:
Вы не задумывались, что сама ветка о недвиге отсекает огромную часть населения, для которой ветка "Как прожить на 5 кгрн" более актуальна?
"Встречаются 2 бывших одноклассника.
-Как дела, сколько лет...!
-Та все пучком, бизнес, дом в Ницце, Лондоне, свой самолет.
-А я 2 дня ничего не ел...
-Ну ты это...надо себя заставить."


Не просто задумывался. Как раз динамика доходов тех, у кого тактические задачи" как прожить на 5кгрн" для этой ветки совсем неинтересны, это не ЦА ни аренды, ни тем более покупки


Я может быть Вас сильно удивлю, но эти люди таки где-то, но живут.
Я Вас удивлю может еще сильней, но я знаю несколько таких людей и у них операций с недвижимостью больше чем у меня. "Голь на выдумки хитра".
Но я отдаю себе отчет, что как ЦА для загона в концептуальный газоблок они не интересны. :mrgreen:


Тут нюанс. Можно участвовать в сделках, как говорил Захар, "альтернативных" - цепочки продаж, разделения и проч. И даже достаточно часто. Но при этом не быть ЦА, т.к. эта категория все равно не приносит на рынок новые деньги, они только участвут в "механике", где цепочку сделок запускает кто-то с деньгами
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Faceless написав:
+1
Ваш оппонент, зРадио (кстати, зря Вы его с захаром сравнили, захар и рядом не валялся, хоть лично Вам он и импонировал :) ) так и поступил - купил устраивающую его на 2011 год квартиру и вопрос закрыт. Также как это сделали сотни тысяч людей с доходами достойными быть ЦА этой ветки (по Вашему-же определению), но тут на ветке Вы в лагере форумчан, строящих теорию бесконечного поиска совершенства и концептуальности. И забрасываете его тапками.
"Как так-то?"

Не знаю, по какой причине вы меня записали в лагерь форумчан, строящих теорию бесконечного поиска совершенства и концептуальности.
Да, мне не чуждо чувство эстетики, если это можно так назвать, я разделяю многие взгляды того же Макса, хотя "плинтусами скрытого монтажа" пока так не проникся; но я, к примеру, не могу поддержать уже десятилетнего поиска "идеальной квартиры с правильными комнатами в правильном месте на правом берегу у парка и дешевле 1000 за метр" (все совпадения с реальными персонажами ветки, само собой, случайны).
И касательно месиа жительства зРадио я вообще ничего не высказывал, вообще-то.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Но намного приятнее с грустью наюлюдать за полетом биткоина с балкона Тетриса, чем из окна сталинки.


Есть очень много мест, откуда делать это приятнее, чем из окна сталинки.

Но что это меняет в факте того, что никогда разница в цене сталинки и модных мопов не превзойдет некую эмпирическую величину, при достижении которой рост или падение цен будет одинаковым?

И собственно три продажи неливида только в моем доме за последние полгода как бы намекает, сто этот момент уже настал

И последнее. Моп, моп, моп - это крайне художественный перевод традиционных location, location, location при оценке инвестиционной привлекательности недвижимости.

цікаво, якщо неліквід, то чому є покупці?
не за мішок картоплі "неліквід"?
може таки "ліквід"


На цоколь в Бучі ж знайшли покупця, як ми знаємо. Як і на кавалірки в проблемному будинку під Києвом. То ж і на неліквід бувають покупці
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:26

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  rjkz написав:Но я отдаю себе отчет, что как ЦА для загона в концептуальный газоблок они не интересны. :mrgreen:


а чем вас так бесит автоклавный газобетон? имхо, D300 лучший вариант для малоэтажного строительства. крепкий, теплый, недорогой в монтаже и покупке.

Это заговор. Автоклавный газобетон слишком хорош по сравнению с полнотелым кирпичом и керамоблоком и стоит дешевле. Если его не обсирать на каждом шагу - продажи кирпича и керамоблока остановятся.


а если и берут у нас ГБ, то тоненький (до 30 см) D400, D500 а потом лепят на него утеплители сверху бо холодно же. а 30 см D400 +10 см ваты = равно 38 см D300 без ваты по сопротивлению теплопередаче. D500 вообще только на внутренние перегородки годится.
утеплять газобетон получается дорого и сложно, потому что нужна вата большой плотности, которая в три раза дороже той, что идет в легкие перекрытия или крышу. ну я сейчас про частные дома, в многоэтажниках свои плюсы и минусы. там конечно полный кирпич решает, потому что по звукоизоляциии требования другие для комфорта, и нет теплоаккумулирующих ограждающих конструкций, кроме тонких плит монолита.

у меня стены будут без утепления (D300 38 сантиметров), но зато фундамент с 20см пенопласта, перекрытие 30 см роквула. ну и окна двойной аргон по 14 и два лоуЕ

я когда себе блок брал на аэроке, то пришлось добре подождать, потому что клепали в основном 400-500 плотность, нету доверия к пористому у нас, а ведь класс прочности на сжатие декларируется аероком В2.0 , если не ошибаюсь. также как и для D400. короче наши люби любят сами знаете что .. гис
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