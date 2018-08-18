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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:45
trololo написав:
ну я сейчас про частные дома, в многоэтажниках свои плюсы и минусы. там конечно полный кирпич решает, потому что по звукоизоляциии требования другие для комфорта, и нет теплоаккумулирующих ограждающих конструкций, кроме тонких плит монолита.
Я, кстати, решила только кирпич в портфеле оставить. Послушала шансончик и оры строителей через стенку из газоблока (при том, что сосед вроде как там шумку сделал) и подумала, что ну его нафиг - даже арендаторам так жить нельзя.
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