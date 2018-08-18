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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7131713271337134

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 34
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
8
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:45

  trololo написав:ну я сейчас про частные дома, в многоэтажниках свои плюсы и минусы. там конечно полный кирпич решает, потому что по звукоизоляциии требования другие для комфорта, и нет теплоаккумулирующих ограждающих конструкций, кроме тонких плит монолита.

Я, кстати, решила только кирпич в портфеле оставить. Послушала шансончик и оры строителей через стенку из газоблока (при том, что сосед вроде как там шумку сделал) и подумала, что ну его нафиг - даже арендаторам так жить нельзя.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:35

  Natt написав:Я, кстати, решила только кирпич в портфеле оставить. Послушала шансончик и оры строителей через стенку из газоблока (при том, что сосед вроде как там шумку сделал) и подумала, что ну его нафиг - даже арендаторам так жить нельзя.

Кирпич тоже иногда кладут так, что соседей видно. Но, однозначно, со стороны перегородок из газоблока нужно делать хоть минимальное, но изолирование. В монолите иногда можно попасть на пилон в качестве межквартирных перегородок.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:43

Шановні забудовники!!!

Люди ж так вже всюди плюються на шумоізоляцію, якої нема, що далі нікуди!
Ви вже б мали це взяти до уваги, і хоч в комфорт і еліт-класі, зробити НОРМАЛЬНУ шумку, раз вже ліпите перегородки з омноблоків!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:51

  Успіх написав:Люди ж так вже всюди плюються на шумоізоляцію, якої нема, що далі нікуди!
Ви вже б мали це взяти до уваги, і хоч в комфорт і еліт-класі, зробити НОРМАЛЬНУ шумку, раз вже ліпите перегородки з омноблоків!!!

Успіх-Долярчики таке хавають ... Левандівка-с .. Бетон авно, але більше нічого нема в що інвестуати ... інвстують в овноблокок з овноізоляцією в овнолокації ... хрущики фу-фу, сталінки теж...
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:17

  hume написав:Кирпич тоже иногда кладут так, что соседей видно. Но, однозначно, со стороны перегородок из газоблока нужно делать хоть минимальное, но изолирование. В монолите иногда можно попасть на пилон в качестве межквартирных перегородок.
Да, я такой вариант специально выбирала - одна стена пилон почти полностью (кусочек ГБ, но с другой стороны в соседсткой квартире там кладовка). Но с другой стороны межквартирная перегородка газоблок. Так что когда стал вопрос от какой квартиры избавляться для инвестиции в двуху, то под нож пошел именно газоблочный вариант.

Кстати, при выборе квартиры смотрите на смежные планировки? Ну чтобы, например, соседский санузел не соседствовал со спальней и т.д.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:18

  flyman написав:
  Успіх написав:Люди ж так вже всюди плюються на шумоізоляцію, якої нема, що далі нікуди!
Ви вже б мали це взяти до уваги, і хоч в комфорт і еліт-класі, зробити НОРМАЛЬНУ шумку, раз вже ліпите перегородки з омноблоків!!!

Успіх-Долярчики таке хавають ... Левандівка-с .. Бетон авно, але більше нічого нема в що інвестуати ... інвстують в овноблокок з овноізоляцією в овнолокації ... хрущики фу-фу, сталінки теж...

Если сверху соседи играют в футбол, то уже пофигу, какой материал))))
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:26

  Natt написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Люди ж так вже всюди плюються на шумоізоляцію, якої нема, що далі нікуди!
Ви вже б мали це взяти до уваги, і хоч в комфорт і еліт-класі, зробити НОРМАЛЬНУ шумку, раз вже ліпите перегородки з омноблоків!!!

Успіх-Долярчики таке хавають ... Левандівка-с .. Бетон авно, але більше нічого нема в що інвестуати ... інвстують в овноблокок з овноізоляцією в овнолокації ... хрущики фу-фу, сталінки теж...

Если сверху соседи играют в футбол, то уже пофигу, какой материал))))

Над цоколем завівся малолітній мамонт (чипідріс?), який ганяє з одного кутка хати в другий.
Навіть в в одинадцять нічі.
Мабуть, гумовий м"ячик ганяє, тихенько-тихенько.
Може все таки тихі алкаші і бабушки-одиванчики лучтшє?
flyman
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