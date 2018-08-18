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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:45
trololo написав:
ну я сейчас про частные дома, в многоэтажниках свои плюсы и минусы. там конечно полный кирпич решает, потому что по звукоизоляциии требования другие для комфорта, и нет теплоаккумулирующих ограждающих конструкций, кроме тонких плит монолита.
Я, кстати, решила только кирпич в портфеле оставить. Послушала шансончик и оры строителей через стенку из газоблока (при том, что сосед вроде как там шумку сделал) и подумала, что ну его нафиг - даже арендаторам так жить нельзя.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 14:35
Natt написав:
Я, кстати, решила только кирпич в портфеле оставить. Послушала шансончик и оры строителей через стенку из газоблока (при том, что сосед вроде как там шумку сделал) и подумала, что ну его нафиг - даже арендаторам так жить нельзя.
Кирпич тоже иногда кладут так, что соседей видно. Но, однозначно, со стороны перегородок из газоблока нужно делать хоть минимальное, но изолирование. В монолите иногда можно попасть на пилон в качестве межквартирных перегородок.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 14:43
Люди ж так вже всюди плюються на шумоізоляцію, якої нема, що далі нікуди!
Ви вже б мали це взяти до уваги, і хоч в комфорт і еліт-класі, зробити НОРМАЛЬНУ шумку, раз вже ліпите перегородки з омноблоків!!!
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Додано: Нед 11 кві, 2021 14:51
Успіх написав:
Люди ж так вже всюди плюються на шумоізоляцію, якої нема, що далі нікуди!
Ви вже б мали це взяти до уваги, і хоч в комфорт і еліт-класі, зробити НОРМАЛЬНУ шумку, раз вже ліпите перегородки з омноблоків!!!
Успіх-Долярчики таке хавають ... Левандівка-с .. Бетон авно, але більше нічого нема в що інвестуати ... інвстують в овноблокок з овноізоляцією в овнолокації ... хрущики фу-фу, сталінки теж...
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2
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:17
hume написав:
Кирпич тоже иногда кладут так, что соседей видно. Но, однозначно, со стороны перегородок из газоблока нужно делать хоть минимальное, но изолирование. В монолите иногда можно попасть на пилон в качестве межквартирных перегородок.
Да, я такой вариант специально выбирала - одна стена пилон почти полностью (кусочек ГБ, но с другой стороны в соседсткой квартире там кладовка). Но с другой стороны межквартирная перегородка газоблок. Так что когда стал вопрос от какой квартиры избавляться для инвестиции в двуху, то под нож пошел именно газоблочный вариант.
Кстати, при выборе квартиры смотрите на смежные планировки? Ну чтобы, например, соседский санузел не соседствовал со спальней и т.д.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 15:18
flyman написав: Успіх написав:
Люди ж так вже всюди плюються на шумоізоляцію, якої нема, що далі нікуди!
Ви вже б мали це взяти до уваги, і хоч в комфорт і еліт-класі, зробити НОРМАЛЬНУ шумку, раз вже ліпите перегородки з омноблоків!!!
Успіх-Долярчики таке хавають ... Левандівка-с .. Бетон авно, але більше нічого нема в що інвестуати ... інвстують в овноблокок з овноізоляцією в овнолокації ... хрущики фу-фу, сталінки теж...
Если сверху соседи играют в футбол, то уже пофигу, какой материал))))
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Natt
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Додано: Нед 11 кві, 2021 15:26
Natt написав: flyman написав: Успіх написав:
Люди ж так вже всюди плюються на шумоізоляцію, якої нема, що далі нікуди!
Ви вже б мали це взяти до уваги, і хоч в комфорт і еліт-класі, зробити НОРМАЛЬНУ шумку, раз вже ліпите перегородки з омноблоків!!!
Успіх-Долярчики таке хавають ... Левандівка-с .. Бетон авно, але більше нічого нема в що інвестуати ... інвстують в овноблокок з овноізоляцією в овнолокації ... хрущики фу-фу, сталінки теж...
Если сверху соседи играют в футбол, то уже пофигу, какой материал))))
Над цоколем завівся малолітній мамонт (чипідріс?), який ганяє з одного кутка хати в другий.
Навіть в в одинадцять нічі.
Мабуть, гумовий м"ячик ганяє, тихенько-тихенько.
Може все таки тихі алкаші і бабушки-одиванчики лучтшє?
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flyman
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2
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:55
adeges написав:
Вести с полей. Правда без цен. В моей сталинке в центре продали 3 кв за последние 6 месяцев. Из них 2 - в этом году. Две из 3 продавались годами. Ищ них 2 - трешки 75 м. Не знаю, что за ажиотаж. Во всех трех идут ремонты. Да, МОП в виде единственного подъезда выглядит как га-но, раздолбанное ремонтом соседа, крыльцо проваливается. Но немодность и убогость не остановили покупателей
Психанул на почве ремонта монолитной новостройки, решил уйти в уютненький "совкошлачок" рядом - то, что стоило 60 в 2018 стало 80. Совминчиков вообще почти нет прилавке, если что попадается, оказывается проданным.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:07
Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.
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airmax78
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:21
airmax78 написав:
Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.
Б/У полюбому
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