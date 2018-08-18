Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:інвстують в овноблокок з овноізоляцією в овнолокації ...
Я за економ - мовчу! А от комфорт і елітку - мали б робити краще!!! Якщо вже ліплять міжквартирні стіни з овноблоків, то нехай роблять шумку!!!
От, наприклад, в моєму будинку класу КОМФОРТ, де зовнішні стіни з керамоблоків, а міжквартирні з омноблоків, які по словах забудовника, товщину мають 25см. То, невже не можна було змурувати стіну з болоку 10см, дати мінвати 5см і знову 10см омноблоку! Результат був би НАБАГАТО кращий!!! А так, наче сусідка в моїй шафі приймає душ!
airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.
наверное тягают с эвропы, возращают ндс, экономят на таможне. знаю пример, что многие каминные топки продают сильно дешевле оф ритейла. но чтобы дешево ввезти их разбирают, а потом собирают уже у нас. с некоторыми косяками. может с милле та же история
Необязательно умершее, живое тоже завозят. Но и цены на Miele не простые, друг искал стиральную машинку, скидывал мне сайт посмотреть skarby.com.ua. Я посмотрел, сказал, что он сумасшедший если б\у по таким ценам присматривает. За 16 тыс можно две хорошие машинки новыми взять в интернете
Faceless написав: Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства". То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают
Меня пугает не столько жизнь в бардаке в ожидании мечты, сколько вариант капкана, что сделали квартиру/дом мечты и теперь ни за что от нее не откажемся. А вводные могут сильно измениться, расположение школы - это ключевая вводная для нас на данном этапе, ведь мы работаем дома (начали еще до локдаунов) и в офис не вернемся.
жена мой подход разделяет частично, она как раз хочет раз в жизни сделать под себя, вот мы ей сейчас дадим поиграться немного, отвести душу на ремонте санузла и кухни )
Можете поиграться, но...когда Вы отправите детей учиться в забугорье, не думаете-же Вы, что они получат западное образование ради того, чтобы потом работать за украинскую зарплату? Значит останутся там. Во всяком случае, сын моего товарища, окочил универ в Германии и уже 3-й год там работает. В Украине не был лет 7-8. Тогда станет вопрос - а зачем Вам с женой столько комнат? Как вариант - Вы тоже захотите жить в одной стране со своими детьми.
я рассуждаю точно так же. если мои дети останутся жить там, то нам эти 109 м2 нафиг не нужны будут, однозначно. но т.к. моему младшему сейчас еще нет 6 лет, то планировать это бессмысленно. когда до этого дойдет, я перееду в другую квартиру (или страну)