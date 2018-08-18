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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7133713471357136>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 34
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
8
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пару слов про набирающий популярность секонд
https://youtu.be/0c9DLDFdjJ4?t=625
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:38

Re: Коли забудовники задумаються???!

  flyman написав:інвстують в овноблокок з овноізоляцією в овнолокації ...

Я за економ - мовчу!
А от комфорт і елітку - мали б робити краще!!! Якщо вже ліплять міжквартирні стіни з овноблоків, то нехай роблять шумку!!!

От, наприклад, в моєму будинку класу КОМФОРТ, де зовнішні стіни з керамоблоків, а міжквартирні з омноблоків, які по словах забудовника, товщину мають 25см.
То, невже не можна було змурувати стіну з болоку 10см, дати мінвати 5см і знову 10см омноблоку! Результат був би НАБАГАТО кращий!!!
А так, наче сусідка в моїй шафі приймає душ! :oops: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:А так, наче сусідка в моїй шафі приймає душ!
вы таки загляните в свой шкаф. мало ли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:49

  airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.

Так это старая тема. Завозят умершее под ремонт, а потом перепродают в модные мопы.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:18

  airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.


наверное тягают с эвропы, возращают ндс, экономят на таможне. знаю пример, что многие каминные топки продают сильно дешевле оф ритейла. но чтобы дешево ввезти их разбирают, а потом собирают уже у нас. с некоторыми косяками. может с милле та же история
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Необязательно умершее, живое тоже завозят. Но и цены на Miele не простые, друг искал стиральную машинку, скидывал мне сайт посмотреть skarby.com.ua. Я посмотрел, сказал, что он сумасшедший если б\у по таким ценам присматривает. За 16 тыс можно две хорошие машинки новыми взять в интернете
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:22

  rjkz написав:
  Tyler написав:
  Faceless написав:
Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства".
То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают


Меня пугает не столько жизнь в бардаке в ожидании мечты, сколько вариант капкана, что сделали квартиру/дом мечты и теперь ни за что от нее не откажемся. А вводные могут сильно измениться, расположение школы - это ключевая вводная для нас на данном этапе, ведь мы работаем дома (начали еще до локдаунов) и в офис не вернемся.

жена мой подход разделяет частично, она как раз хочет раз в жизни сделать под себя, вот мы ей сейчас дадим поиграться немного, отвести душу на ремонте санузла и кухни )


Можете поиграться, но...когда Вы отправите детей учиться в забугорье, не думаете-же Вы, что они получат западное образование ради того, чтобы потом работать за украинскую зарплату? Значит останутся там. Во всяком случае, сын моего товарища, окочил универ в Германии и уже 3-й год там работает. В Украине не был лет 7-8.
Тогда станет вопрос - а зачем Вам с женой столько комнат? Как вариант - Вы тоже захотите жить в одной стране со своими детьми.


я рассуждаю точно так же. если мои дети останутся жить там, то нам эти 109 м2 нафиг не нужны будут, однозначно. но т.к. моему младшему сейчас еще нет 6 лет, то планировать это бессмысленно. когда до этого дойдет, я перееду в другую квартиру (или страну) :)
Tyler
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:16

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.

Б/У полюбому

Ну, понятно, что б/у.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:18

  Damien написав:Необязательно умершее, живое тоже завозят. Но и цены на Miele не простые, друг искал стиральную машинку, скидывал мне сайт посмотреть skarby.com.ua. Я посмотрел, сказал, что он сумасшедший если б\у по таким ценам присматривает. За 16 тыс можно две хорошие машинки новыми взять в интернете

Вы просто не углублялись в тему и, пока, не знаете чем miele отличается от "двух хороших машинок в интернете".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:19

  airmax78 написав:
  Damien написав:Необязательно умершее, живое тоже завозят. Но и цены на Miele не простые, друг искал стиральную машинку, скидывал мне сайт посмотреть skarby.com.ua. Я посмотрел, сказал, что он сумасшедший если б\у по таким ценам присматривает. За 16 тыс можно две хорошие машинки новыми взять в интернете

Вы просто не углублялись в тему и, пока, не знаете чем miele отличается от "двух хороших машинок в интернете".


началось!
trololo
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