Tyler написав:

Faceless написав:

Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства".

То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают Поддерживаю подход. Вся жизнь состоит из компромиссов, это нормально. А квартира - не цель всей жизни, если вечно искать идеал, параллельно мирясь с "временными неудобствами", то ведь по факту не имеешь долгие годы ни идеала, ни компромисса, а только вечные "временные неудобства".То же самое касается и "идеального ремонта мечты". По факту, сколько я видел таких "идеалистов", они вечность живут в бардаке этого незаконченного (а скорее, только начатого) ремонта, который изнашивается быстрее, чем его продолжают

Меня пугает не столько жизнь в бардаке в ожидании мечты, сколько вариант капкана, что сделали квартиру/дом мечты и теперь ни за что от нее не откажемся. А вводные могут сильно измениться, расположение школы - это ключевая вводная для нас на данном этапе, ведь мы работаем дома (начали еще до локдаунов) и в офис не вернемся.жена мой подход разделяет частично, она как раз хочет раз в жизни сделать под себя, вот мы ей сейчас дадим поиграться немного, отвести душу на ремонте санузла и кухни )