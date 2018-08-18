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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:20
hume написав: airmax78 написав:
Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.
Так это старая тема. Завозят умершее под ремонт, а потом перепродают в модные мопы.
Новое Miele - мой прораб теперь себе поставит. А я уже вынужден экономить. Вот, думаю на чем.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:21
trololo написав: airmax78 написав: Damien написав:
Необязательно умершее, живое тоже завозят. Но и цены на Miele не простые, друг искал стиральную машинку, скидывал мне сайт посмотреть skarby.com.ua. Я посмотрел, сказал, что он сумасшедший если б\у по таким ценам присматривает. За 16 тыс можно две хорошие машинки новыми взять в интернете
Вы просто не углублялись в тему и, пока, не знаете чем miele отличается от "двух хороших машинок в интернете".
началось!
Да, все, закрыли тему. Кому интересно: все есть на ютьюбе.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:24
airmax78
я еще со скрытыми дверями плинтусами не разобрался, не буду читать про миле, а то еще захочется. дешманский атлант за 200 дол стирает ровненько (хоть и шумновато) уже 8 лет никак не помрет, зараза.
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