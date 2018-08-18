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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7133713471357136

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 34
1. Зросли більш, як на 15%
15%
5
2. Зросли на 10 - 15%
6%
2
3. Зросли на 5 - 10%
24%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
8
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:20

  hume написав:
  airmax78 написав:Кто знает, откуда на ОЛХ берется техника Miele по очень привлекательным ценам? Объявления, в основном, с ЗУ.

Так это старая тема. Завозят умершее под ремонт, а потом перепродают в модные мопы.

Новое Miele - мой прораб теперь себе поставит. А я уже вынужден экономить. Вот, думаю на чем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:21

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  Damien написав:Необязательно умершее, живое тоже завозят. Но и цены на Miele не простые, друг искал стиральную машинку, скидывал мне сайт посмотреть skarby.com.ua. Я посмотрел, сказал, что он сумасшедший если б\у по таким ценам присматривает. За 16 тыс можно две хорошие машинки новыми взять в интернете

Вы просто не углублялись в тему и, пока, не знаете чем miele отличается от "двух хороших машинок в интернете".


началось!

Да, все, закрыли тему. Кому интересно: все есть на ютьюбе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:24

airmax78
я еще со скрытыми дверями плинтусами не разобрался, не буду читать про миле, а то еще захочется. дешманский атлант за 200 дол стирает ровненько (хоть и шумновато) уже 8 лет никак не помрет, зараза.
trololo
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  #<1 ... 7133713471357136
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