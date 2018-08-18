Додано: Пон 12 кві, 2021 00:56

Первый написав: rjkz написав:

+1

Ваш оппонент, зРадио (кстати, зря Вы его с захаром сравнили, захар и рядом не валялся, хоть лично Вам он и импонировал ) так и поступил - купил устраивающую его на 2011 год квартиру и вопрос закрыт. Также как это сделали сотни тысяч людей с доходами достойными быть ЦА этой ветки (по Вашему-же определению), но тут на ветке Вы в лагере форумчан, строящих теорию бесконечного поиска совершенства и концептуальности. И забрасываете его тапками.

"Как так-то?" +1Ваш оппонент, зРадио (кстати, зря Вы его с захаром сравнили, захар и рядом не валялся, хоть лично Вам он и импонировал) так и поступил - купил устраивающую его на 2011 год квартиру и вопрос закрыт. Также как это сделали сотни тысяч людей с доходами достойными быть ЦА этой ветки (по Вашему-же определению), но тут на ветке Вы в лагере форумчан, строящих теорию бесконечного поиска совершенства и концептуальности. И забрасываете его тапками."Как так-то?"



Ваша незрозуміла ненависть до мопів заважає підтвердити об’єктивну реальність - у кожному віці різні вимоги до житла.

І теорія купив раз на все життя - ну таке:-)

Наслідки ми бачимо всюди - від напіврозвалених недобудованих палаців та людей похилого віку проживаючих в 1 кімнаті з 3х.. до штурмуючих Дніпро чи окружну щоб дитину в школу відвезти.



Про це вже писали 100500 разів. Різний вік - різні потреби Ваша незрозуміла ненависть до мопів заважає підтвердити об’єктивну реальність - у кожному віці різні вимоги до житла.І теорія купив раз на все життя - ну таке:-)Наслідки ми бачимо всюди - від напіврозвалених недобудованих палаців та людей похилого віку проживаючих в 1 кімнаті з 3х.. до штурмуючих Дніпро чи окружну щоб дитину в школу відвезти.Про це вже писали 100500 разів. Різний вік - різні потреби

Вы ошибаетесь.Я не испытываю никаких сильных эмоций к МОПам.Ни положительных ни отрицательных.Я - строитель по образованию и профессии. И я понимаю что есть объект и его качество, а где маркетинговые "стразы" для падких на понты граждан.Вас я тоже могу понять, ваша работа - загонять в модные мопы и вы ее делаете.Ничего личного, Вы и сами это не пытаетесь скрывать.Мне нравится хорошая архитектура, но...все должно быть уместным.Когда человек не может себе позволить купить свое жилье и процесс накопления длится десятилетиями - я это могу понять, Украина все-таки очень бедная страна.Когда человек покупает себе дорогое жилье и делает там дорогой ремонт потому что может себе это позволить - я тоже понимаю.Но когда десятилетие(тия) уходит на поиск идеала, а тут еще и маркетинговые крики( такие МОПы уже давно не носят !!Пардон!Жизнь проходит! Купил квартиру, сделал ремонт, все! Следующая цель в жизни какая?Я когда-то квартиру себе выбирал целый...месяц. В конце концов приехал в Аркаду(тогда ОП КГС), выбрал то что нравится, заплатил и через год получил (МОПы и тогда не фонтан, а уж сейчас тем паче. Но, высокий этаж, вид до горизонта, зеленая зона. 60 кватрир на 2 лифта, очень неплохая планировка (по крайней мере на практически такую-же но в концептуальном газоблоке тут была массовая поллюция несколько месяцев назад). 3 года на ремонт (многовато, но "шоб не пожелтело и отвалилось"...кстати, на 1м2 получилось как выйдет у Макса, но я сам себе был прорабом и средняя скидка от оптовых цен на материалы получилась 38%. При этом перепланировки не было и даже "дизайн-проекта").Все, въехали и забыли. Задача выполнена. Жизнь продолжается.