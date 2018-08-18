Новое Miele - мой прораб теперь себе поставит. А я уже вынужден экономить. Вот, думаю на чем.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:20
Новое Miele - мой прораб теперь себе поставит. А я уже вынужден экономить. Вот, думаю на чем.
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:21
Да, все, закрыли тему. Кому интересно: все есть на ютьюбе.
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:24
airmax78
я еще со скрытыми дверями плинтусами не разобрался, не буду читать про миле, а то еще захочется. дешманский атлант за 200 дол стирает ровненько (хоть и шумновато) уже 8 лет никак не помрет, зараза.
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:17
Я брал Hark у официльного дилера на 20% дешевле в Киеве, чем отпускная цена идентичной модели в Германии. Что меня сильно удивило
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:23
Додано: Пон 12 кві, 2021 00:34
У меня в одной квартире стоит LG уже тринадцатый год, умирать тоже не думает, ни разу не ломалась. Стирает замечательно. Что может Miele за тройную цену? Стирать лучше? Так уже и так ведь хорошо LG это делает. Может она стоит в 3 раза больше, а отработает в 4 раза больше? Вместо 13 лет - будет работать 52 года. Внуки уже живут в квартире, дом готовится под снос, а Miele все стирает и стирает....
Додано: Пон 12 кві, 2021 00:56
Вы ошибаетесь.
Я не испытываю никаких сильных эмоций к МОПам.
Ни положительных ни отрицательных.
Я - строитель по образованию и профессии. И я понимаю что есть объект и его качество, а где маркетинговые "стразы" для падких на понты граждан.
Вас я тоже могу понять, ваша работа - загонять в модные мопы и вы ее делаете.
Ничего личного, Вы и сами это не пытаетесь скрывать.
Мне нравится хорошая архитектура, но...все должно быть уместным.
Когда человек не может себе позволить купить свое жилье и процесс накопления длится десятилетиями - я это могу понять, Украина все-таки очень бедная страна.
Когда человек покупает себе дорогое жилье и делает там дорогой ремонт потому что может себе это позволить - я тоже понимаю.
Но когда десятилетие(тия) уходит на поиск идеала, а тут еще и маркетинговые крики( такие МОПы уже давно не носят !! )
Пардон!
Жизнь проходит! Купил квартиру, сделал ремонт, все! Следующая цель в жизни какая?
Я когда-то квартиру себе выбирал целый...месяц. В конце концов приехал в Аркаду(тогда ОП КГС), выбрал то что нравится, заплатил и через год получил (МОПы и тогда не фонтан, а уж сейчас тем паче. Но, высокий этаж, вид до горизонта, зеленая зона. 60 кватрир на 2 лифта, очень неплохая планировка (по крайней мере на практически такую-же но в концептуальном газоблоке тут была массовая поллюция несколько месяцев назад). 3 года на ремонт (многовато, но "шоб не пожелтело и отвалилось"...кстати, на 1м2 получилось как выйдет у Макса, но я сам себе был прорабом и средняя скидка от оптовых цен на материалы получилась 38%. При этом перепланировки не было и даже "дизайн-проекта").
Все, въехали и забыли. Задача выполнена. Жизнь продолжается.
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