airmax78
я еще со скрытыми дверями плинтусами не разобрался, не буду читать про миле, а то еще захочется. дешманский атлант за 200 дол стирает ровненько (хоть и шумновато) уже 8 лет никак не помрет, зараза.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:24
airmax78
я еще со скрытыми дверями плинтусами не разобрался, не буду читать про миле, а то еще захочется. дешманский атлант за 200 дол стирает ровненько (хоть и шумновато) уже 8 лет никак не помрет, зараза.
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:17
Я брал Hark у официльного дилера на 20% дешевле в Киеве, чем отпускная цена идентичной модели в Германии. Что меня сильно удивило
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:23
Додано: Пон 12 кві, 2021 00:34
У меня в одной квартире стоит LG уже тринадцатый год, умирать тоже не думает, ни разу не ломалась. Стирает замечательно. Что может Miele за тройную цену? Стирать лучше? Так уже и так ведь хорошо LG это делает. Может она стоит в 3 раза больше, а отработает в 4 раза больше? Вместо 13 лет - будет работать 52 года. Внуки уже живут в квартире, дом готовится под снос, а Miele все стирает и стирает....
Додано: Пон 12 кві, 2021 05:46
Поставил себе Самсунг 9кг с сушкой, из недостатков киловатт на 50 в месяц расход електричества увеличился и на раз в месяц выгребную яму качать чаще стало надо.Зато белье не нужно сушить после стирки.
Додано: Пон 12 кві, 2021 07:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
де пости rjkz по темі КРЖН?
з.і. флуд про мілє залишено!
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:13
Есть люди, которые проходят в магазин и говорят "дайте мне самое лучшее, LG? У всех LG, а мне самое дорогое".
Чтобы удовлетворить этот запрос потребителя, Тойота сделала бренд Лексус, например.
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цікаво - мій допис стерли - хоч він був про нерухомість, хоч не в нашій країні, а оф-топ про пралки -ЗАЛИШИЛИ???
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